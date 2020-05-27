Илья Любушкин: Постоишь на солнце полминуты – и чувствуешь, что тебе поплохело

«ДОМА СИДЕТЬ ЗДЕСЬ НИКОГО НЕ ЗАСТАВЛЯЮТ»

- Верно мы понимаем, что вы на время карантина остались в Америке?

- Именно так – остался здесь. Занимаюсь семьей, детьми и стараюсь тренироваться, насколько это возможно.

- В России были введены довольно жесткие меры самоизоляции. Как с этим в Аризоне? Ограничения есть?

- По передвижению? Да нет, особых никаких ограничений. Только просили дома сидеть всех. Но это не то, чтобы обязательно, а на твое усмотрение. Мы в принципе так и делаем - сидим дома, особо никуда не ходим, только на тренировки выезжаю, плюс в магазин. А так-то в Аризоне весь народ гуляет. Но здесь и заболевших не так много. поэтому я считаю, что это нормально, когда люди ходят в парк прогуляться. Просто стараются не контактировать между собой и всё. Сам я еще несколько раз с детьми ездил на рыбалку - здесь озеро недалеко от дома. Вот и все наши развлечения.

- Что ловилось?

- Басы, сомы.

- Большие?

- Да, большие. У меня сын недавно баса огромного поймал – килограмма на полтора-два. Мне кажется, рекорд поставил. Даже мой переплюнул.

- Сейчас все переходят на общение в зуме, в Инстаграме, в разных чатах. Как у вас с этим дела обстоят?

- Бывает, созваниваемся все вместе. Плюс я с ребятами вижусь, поскольку мы вместе занимаемся - ездим к Майклу Грабнеру, у него в доме зал хороший. Мы там по два-три человека и тренируемся. Только я фамилии называть не буду - вдруг они не хотят, чтобы кто-то об этом узнал…

«ВОЗВРАЩАТЬСЯ В КХЛ НЕ СОБИРАЮСЬ»

- Для вас этот сезон – уже второй в лиге. Освоились полностью?

- Я освоился еще в прошлом году. В этом сезоне для меня уже особо ничего нового не было. Считаю, что провёл его лучше, чем первый. Что дальше? Дальше жду контракта.

- Собираетесь остаться в НХЛ?

- Хотелось бы, возвращаться пока не собираюсь. Да, в прессе промелькнули слухи об интересе со стороны «Локомотива», но смысл об этом говорить, раз я хочу продолжить играть здесь?

- Какие-то разговоры уже были с руководством? И на какой срок хотите контракт?

- Я бы не хотел совсем длинный. Для меня самое лучшее – на два, максимум – три года. Что касается руководства, у нас с ним есть взаимопонимание, но пока конкретных переговоров не было. Время не самое подходящее. Тут ведь еще вопросов много и с потолком зарплат… В общем, подождем.

- В этом сезоне были моменты, когда вы не попадали в основной состав. Главный тренер Рик Токкет объяснял, почему?

- Здесь в принципе никто не говорит, по каким причинам ты не сыграл. Я просто занимался своим делом - тренировался, работал над собой. Это всё, что я мог сделать в этой ситуации. Знаете, как бывает - прямо на утренней раскатке перед игрой узнаешь, что тебя нет в составе, хотя и думал, что выйдешь на лед. Конечно, это тяжело психологически. Но ты должен быть крепок духом и должен быть ко всему готов. Готовишься к игре, с утра приходишь, смотришь, что ты не в составе - и всё. Никто ничего объяснять не будет. Начинай готовиться к следующему матчу.

- Каков Рик Токкет в плане работы? Подсказывает что-то?

- Мы очень много с ним общались в этом сезоне, разговаривали. Он мне очень сильно помогает прогрессировать и в команде, и в лиге. Мы много всего обсуждаем после тренировок, на тренировках. Он подсказывает, как я могу улучшить свою игру, где мне надо прибавить, в каких компонентах. Показывает упражнения, которые помогают стать лучше. Мы с ним занимаемся иногда даже до тренировки - он вообще очень рано приезжает, самый первый выходит на лед. Думаю, без его помощи я бы не добился такого прогресса.

«ВСЕ В КОМАНДЕ ЗНАЮТ РУССКИЕ СЛОВЕЧКИ»

- Западная конференция, Макдэвид, Драйзайтл… Трудно остановить таких ребят?

- Мы всех досконально изучаем. Очень много видео смотрим. Но тем они и хороши, что действуют нестандартно. Хотя против любого можно играть, любого можно остановить. Вот в этом сезоне нам удалось не дать им забросить ни одной шайбы в наши ворота, хотя до этого проиграли 3:7…. Уж очень быстрые эти ребята. Но, если честно, в НХЛ против любой команды сложно. Вот у меня против «Бостона» не очень-то получается. Я не скажу, что тяжело, но просто вот игра не клеится. Очень сложная команда, давит постоянно. Чуть расслабился и тут же получил…

- С кем больше общаетесь в составе «Койотов»?

- На ужин чаще хожу с финнами, шведами. Как-то так сложилось. Такая русско-финско-шведская диаспора, - смеется Илья. - А так общаюсь со всеми нормально. Кессел, Холл - очень дружелюбные ребята. В последнее время с Анти Раантой постоянно ужинали.

- Когда переехали в Америку, что было самым тяжелым?

- Языковой барьер – это точно. У меня был набор слов в голове, но их было недостаточно для того, чтобы нормально общаться. У меня здесь был учитель, американец, но очень хорошо знающий русский язык. Он много подсказывал. Потому что то, что ты учишь в школе, не работает – здесь все равно все по-другому разговаривают. Больше сленга. Вроде, эту фразу знаешь, но не понимаешь, что тебе говорят… Сейчас тоже не скажу, что прямо идеально выучил английский. Все равно проблемы возникают. Но уже более-менее могу общаться, понять суть разговора. И главное - все в команде знают русские словечки. Ну, сами понимаете какие, - смеется Илья.

- Кто самый заводной в раздевалке из игроков?

- Джейсон Демерс. Постоянно, что-то придумывает - с ним всегда весело, скучать точно не будешь.

«В ИЮЛЕ ЗДЕСЬ 46 ГРАДУСОВ. ОЧЕНЬ ЖАРКО!»

- Как к хоккею вообще относятся в Аризоне?

- Дело в том, что дворец находится очень далеко от Финикса. Людям неудобно ездить, поэтому не так много народу собирается. Если бы сделали стадион поближе, я думаю, каждый раз бы полный стадион был. А так, поскольку хоккей бывает чаще, чем футбол, не все могут могут себе позволить ездить по полтора-два часа на машине, в пробках стоять, чтобы попасть на игру. Но все равно в этом году прибавилось болельщиков. Тут в принципе спорт любят.

- На баскетбол ходили?

- Вот на баскетбол не ходил. Ходил на американский футбол один раз с командой. Интересно, но очень долго. Если бы всё было покороче…. Ну тут каждому свое. Им нравится.

- Семья уже привыкла к новому месту? Климат подходит? Детям нравится?

- Летом становится невыносимо жарко днем. Так до этого все привыкли, потому что постоянно тепло - хороший, мягкий климат был. Но сейчас летние месяцы - май, июнь, июль, август. Самая жара стоит. В июле будет под 46! Сейчас 41, на солнце тяжело. Уже невозможно стоять долго. Ты можешь выйти, 30 секунд постоять и потом чувствуешь, что становится плоховато. Поэтому стараемся больше времени проводить у бассейна и в тени. Жилье пока не приобретали - контракт не позволяет, - смеется Илья. - А так семье все нравится.

- Говорят, в Аризоне разная страшная живность - пауки, жуки, змеи заползают…

- Есть такое. У нас большинство игроков живет в северном Скоттсдейле и там пустыня реальная – скорпионы, пауки и змеи. Но я живу в центральной части, вокруг один город и здесь особо такого нет. Выбирали специально, чтобы семье комфортно было. Так что учитывали все особенности. Жена уже освоилась, ходит на хоккей, общается с другими девчонками.

- Сейчас достаточно много ребят уезжает в Америку. Многие говорят, что в 20 лет ехать рано, если в КХЛ себя еще не проявил. Согласны?

- Я так скажу: когда считаешь нужным, когда хочется, тогда и надо ехать. А все эти разговоры про «созреть должен сначала» или «вырасти как игрок в КХЛ»… Это кому надо, кому не надо. У каждого своя жизнь, своя судьба, свои силы. Тут больше надо от себя отталкиваться. Если считаешь нужным ехать - собрал вещи и поехал. Я вот принял решение и понял - пора. Все вопросы решил, с агентом обговорил. У каждого своя ситуация. Но лучше попробовать, чем этого не сделать и потом всю жизнь об этом думать.

«У ДЕНИСЕНКО В НХЛ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ»

- Еще один игрок «Локомотива» перебирается в этом сезоне в НХЛ - я про Григория Денисенко. На ваш взгляд, получится у него во «Флориде»?

- Григорий - хороший игрок. Тут легко точно не будет, раз приехал – надо доказывать, что достоин. Но вот как раз в Денисенко я не сомневаюсь.

- Вы играете с Оливером Экманом-Ларссоном в первой паре защитников. Есть тут какие-то особенности?

- Я привык уже к нему, хорошо его понимаю. Но в первое время было тяжеловато. Он очень неординарно мыслит на поле - игрок высочайшего класса, и у него мышление хоккейное совсем на другом уровне. Было сложно подстроиться под его игру. А сейчас уже абсолютно нет никаких проблем с этим. Плюс он часто подсказывает, как лучше сыграть - это тоже важно.

- «Аризону» принято считать командой более закрытой в плане обороны. Это система Токкета?

- Нет. Так получается, что в обороне достаточно хорошо играем. А забить иногда не получается много. Хотя случались матчи, когда с большим счетом выигрывали. Есть игры, когда с большим счетом проигрываем. Раз на раз не приходится.

- В России бывает, что команда несколько матчей подряд поиграла – и все, у всех трагедия, игроков закрывают на тренировках… В НХЛ в этом плане как?

- Здесь полегче. Все равно есть тяжёлые ситуации, когда команда проигрывает и не может выйти из этого положения - конечно, в таком случае никто себя не будет совсем пофигистически вести. Тоже все переживают и волнуются за результат. Но когда у тебя 82 матча, надо как можно быстрее стараться переключиться. Если зациклишься на поражениях – все, пропал. Надо быстрее выбираться и идти дальше.

- Про вас говорят, что вы защитник, тяготеющий к игре в обороне. «Домосед».

- Это присутствует, конечно. Даже когда с тренером разговариваю, он от меня требует, чтобы я проявлял себя в нападении тоже. Постоянно просит подключаться к атакам. Стараюсь, правда не скажу, что все получается. Но тренер со мной постоянно этот вопрос обсуждает. А это важно, когда тебе доверяют.