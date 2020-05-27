Теперь у Овечкина 18 личных наград НХЛ. Он догнал Лемье и уступает только Гретцки - Советский спорт
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27 мая 2020 17:05ХоккейСергеев Иван

Теперь у Овечкина 18 личных наград НХЛ. Он догнал Лемье и уступает только Гретцки

«Советский спорт» составил суммарную таблицу лидеров по числу индивидуальных призов НХЛ. Новоиспеченный обладатель «Морис Ришар Трофи»-2020 Александр Овечкин вышел на второе место в списке всех времен!

После того, как НХЛ приняла решение доиграть сезон-2019/20 в формате плей-офф, стало понятно: российский форвард «Вашингтона» девятый раз всего и седьмой за последние восемь лет получит приз имени Мориса Ришара лучшему снайперу регулярного чемпионата. Эта награда будет вручена всего лишь 22-й раз (впервые – в 1999-м – ее получил Тему Селянне). Поэтому, разумеется, Овечкину принадлежит рекорд по числу завоеванных «Ришаров».

А чаще какой-либо индивидуальный трофей НХЛ брал только Уэйн Гретцки, у которого десять «Арт Росс Трофи» (приз лидеру регулярки по системе «гол+пас»). Так что у Овечкина еще будут шансы перебить Великого. Девять «Ришаров» для Ови – вовсе не предел, ведь он поставил цель обогнать Грецтки по числу заброшенных шайб за карьеру (пока у россиянина - 706 против 894 у канадца). Мы же решили выяснить, сколько у капитана «Вашингтона» набралось индивидуальных наград НХЛ. Ведь их число продолжает расти. И по итогам сезона-2019/20 «Ришаром» дело наверняка не ограничится.

Оказалось, что незаметно и здесь россиянин оставил позади всех… кроме Гретцки, собрав коллекцию уже из 18 (!) призов (командные вроде Кубка Стэнли-2018 или трех Кубков Президента мы, разумеется, не учитывали). А перед тем, как представить лидеров всех времен, вспомним, какие индивидуальные трофеи вручались или продолжают вручаться в ведущей хоккейной лиге мира. Это (выделены - действующие):

«Харт Трофи» (MVP сезона);
«Тедд Линдсей» (MVP сезона по мнению игроков);
«Конн Смайт Трофи» (MVP плей-офф);
«Арт Росс Трофи» (бомбардир сезона);
«Морис Ришар Трофи» (снайпер сезона);
«Везина Трофи» (голкипер сезона);
«Норрис Трофи» (защитник сезона);
«Колдер Трофи» (новичок сезона);
«Селки Трофи» (нападающий оборонительного плана сезона);
«Леди Бинг Трофи» (джентльмен сезона);
«Билл Мастертон Трофи» (за верность хоккею);
«Мессье Трофи» (за лидерские качества);
«Джек Адамс» (тренер сезона);
«Дженнингс Трофи» (вратарь, пропустивший меньше всего голов в среднем за игру);
«Кинг Клэнси Трофи» (активист сезона);
«Джим Грегори» (генменеджер сезона);
«Плюс-минус»;
«Фаундейшн» (благотворитель сезона);
«Роджер Крозье» (вратарь с лучшим процентом отраженных бросков).

Ну а теперь, собственно, сам рейтинг. В него включены только реально врученные награды. Скажем, тот же «Морис Ришар Трофи» был учрежден только перед сезоном-1998/99, хотя лучшего снайпера можно было определять и до этого. Но ведь не определяли же. Значит, и соответствующего приза не было. И задним числом он нами не учитывался. Как «передним числом» не определялись обладатели упраздненного в 2008-м трофея за лучший «плюс-минус».

ЛИДЕРЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ НАГРАДАМ В ИСТОРИИ НХЛ

Число наград

Хоккеист

Призы

34

Уэйн ГРЕТЦКИ

Харт (1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989), Леди Бинг (1980, 1991, 1992, 1994, 1999), Арт Росс (1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990, 1991, 1994), Конн Смайт (1985, 1988), Тедд Линдси (1982, 1983, 1984, 1985, 1987), Плюс-минус (1984, 1985, 1987)

18

Александр ОВЕЧКИН

Харт (2008, 2009, 2013), Колдер (2006), Арт Росс (2008), Конн Смайт (2018), Тедд Линдси (2008, 2009, 2010), Морис Ришар (2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020)

18

Марио ЛЕМЬЕ

Харт (1988, 1993, 1996), Колдер (1985), Арт Росс (1988, 1989, 1992, 1993, 1996, 1997), Конн Смайт (1991, 1992), Билл Мастертон (1993), Тедд Линдси (1986, 1988, 1993, 1996), Плюс-минус (1993)

17

Бобби ОРР

Харт (1970, 1971, 1972), Колдер (1967), Арт Росс (1970, 1975), Норрис (1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975), Конн Смайт (1970, 1972), Тедд Линдси (1975)

12

Сидни КРОСБИ

Харт (2007, 2014), Арт Росс (2007, 2014), Конн Смайт (2016, 2017), Тедд Линдси (2007, 2013, 2014), Морис Ришар (2010, 2017), Мессье (2010)

12

Горди ХОУ

Харт (1952, 1953, 1957, 1958, 1960, 1963), Арт Росс (1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1963)

11

Патрик РУА

Везина (1989, 1992), Конн Смайт (1986, 1993, 2001), Джек Адамс (2014), Дженнингс (1987, 1988, 1989, 1992, 2002)

10

Доминик ГАШЕК

Везина (1994, 1997, 2001), Харт (1997, 1998), Тедд Линдси (1997, 1998), Дженнингс (1994, 2001, 2008)

10

Яромир ЯГР

Харт (1999), Арт Росс (1995, 1998, 1999, 2000, 2001), Билл Мастертон (2016), Тедд Линдси (1999, 2000, 2006)

9

Ги ЛЕФЛЕР

Харт (1977, 1978), Арт Росс (1976, 1977, 1978), Конн Смайт (1977), Тедд Линдси (1976, 1977, 1978)

9

Фил ЭСПОЗИТО

Харт (1969, 1974), Арт Росс (1969, 1971, 1972, 1973, 1974), Тедд Линдси (1971, 1974)

8

Эд БЕЛФОР

Везина (1991, 1993), Колдер (1991), Дженнингс (1991, 1993, 1995, 1999), Роджер Крозье (2000)

8

Мартин БРОДО

Колдер (1994), Дженингс (1997, 1998, 2003, 2004, 2010), Везина (2003, 2007)

8

Павел ДАЦЮК

Селки (2008, 2009, 2010), Леди Бинг (2006, 2007, 2008, 2009), Плюс-минус (2008)

8

Никлас ЛИДСТРЕМ

Норрис (2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2011), Конн Смайт (2002)

8

Стэн МИКИТА

Харт (1967, 1968), Леди Бинг (1967, 1968), Арт Росс (1964, 1965, 1967, 1968)

8

Мартен САН ЛУИ

Харт (2004), Леди Бинг (2010, 2011, 2013), Арт Росс (2004, 2013), Тедд Линдси (2004), Плюс-минус (2004)

7

Рэй БУРК

Колдер (1980), Норрис (1987, 1988, 1990, 1991, 1994), Кинг Клэнси (1992)

7

Фрэнк БУШЕ

Леди Бинг (1928, 1929, 1930, 1931, 1933, 1934, 1935)

7

Кен ДРАЙДЕН

Колдер (1972), Конн Смайт (1971), Везина (1973, 1976, 1977, 1978, 1979)

7

Джером ИГИНЛА

Арт Росс (2002), Тедд Линдси (2002), Кинг Клэнси (2004), Фаундейшн (2004), Морис Ришар (2002, 2004), Мессье (2009)

7

Рон ФРЭНСИС

Селки (1995), Леди Бинг (1995, 1998, 2002), Плюс-минус (1995), Кинг Клэнси (2002), Фаундейшн (2002)

7

Даг ХАРВИ

Норрис (1955, 1956, 1957, 1958, 1970, 1961, 1962)

Наконец, чтобы оценить величие Овечкина, приведем список россиян, получавших персональные призы от НХЛ.

РОССИЙСКИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ НХЛ

Число наград

Хоккеист

Призы

18

Александр ОВЕЧКИН

Харт (2008, 2009, 2013), Колдер (2006), Арт Росс (2008), Конн Смайт (2018), Тедд Линдси (2008, 2009, 2010), Морис Ришар (2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020)

8

Павел ДАЦЮК

Селки (2008, 2009, 2010), Леди Бинг (2006, 2007, 2008, 2009), Плюс-минус (2008)

6

Евгений МАЛКИН

Харт (2012), Колдер (2007), Арт Росс (2009, 2012), Конн Смайт (2009), Тедд Линдси (2012)

4

Сергей ФЕДОРОВ

Селки (1994, 1996), Харт (1994), Тедд Линдси (1994)

3

Павел БУРЕ

Колдер (1992), Морис Ришар (2000, 2001)

3

Никита КУЧЕРОВ

Харт (2019), Арт Росс (2019), Тедд Линдси (2019)

2

Сергей БОБРОВСКИЙ

Везина (2013, 2017)

1

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ

Везина (2019)

1

Илья КОВАЛЬЧУК

Морис Ришар (2004)

1

Владимир КОНСТАНТИНОВ

Плюс-минус (1996)

1

Сергей МАКАРОВ

Колдер (1990)

1

Александр МОГИЛЬНЫЙ

Леди Бинг (2003)

1

Евгений НАБОКОВ

Колдер (2001)

1

Артемий ПАНАРИН

Колдер (2016)

1

Сергей САМСОНОВ

Колдер (1998)

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