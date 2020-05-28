«Торпедо» возвращается на Восток, а Капризов и Сорокин – в Новокузнецк? О новом календаре КХЛ

На сегодняшний день проблематично нарисовать эскиз сезона-2020/21. Слишком мало вводных.

Однако мозговой штурм составители календаря ведут. Пока неизвестен состав участников и сроки проведения чемпионата мира 2020 года в Минске/Риге, от которых будут отталкиваться. Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что на годовом конгрессе Международной федерации хоккея, который запланирован на середину июня, вынесут вопрос о сдвиге турнира на две недели вперед. Так что ЧМ вполне может стартовать не 7 мая, а 21-го. И завершится не 23 мая, а 6 июня. Еще никогда мировые форумы не залезали в лето. Разве что на бумаге от коллеги Виталия Славина. О летнем хоккее на высшем уровне мы еще успеем поговорить, пока же вернемся к нашим делам.

Составители календаря в КХЛ держат в уме все варианты – с 18 участниками (без иностранных команд) до 23. Слабо верится, что минское «Динамо» не заявится на сезон в лигу в преддверии своего домашнего чемпионата мира.

Нет ничего неожиданного в неопределенности с составом у рижского «Динамо». Как только латвийцы решат вопрос со спонсорами, так сразу подпишут почти всю команду, гуртом. К этому все привыкли и уже не удивляются.

В любом случае в Восточной конференции должно быть четное число команд. Так что если отталкиваться от варианта с 23 участниками, то «Адмирал» на Востоке заменит «Торпедо». Точнее говоря, автозаводцы вернутся в конференцию, откуда их передислоцировали на Запад.

Новый президент лиги Алексей Морозов настаивает на сохранении 62 матчей в регулярном чемпионате для каждой команды. Хотя кое-кто ратует за 60. В этом нет никакой проблемы, напряга. Особенно если чемпионат мира передвинут на две недели вперед. Тогда можно впихнуть и большее количество игр, только стоит ли?

Новый формат и новые сроки сезона в НХЛ поставили в затруднительное положение целую группу игроков, собирающихся отправиться из КХЛ в сильнейшую лигу мира «за мечтой». Успевшим подписать контракт с заокеанским клубами – Александрами Романовым и Барабановым, Григорием Денисенко, Алексеем Мельничуком, Артемом Зубом - не позавидуешь. Им грозит простой до января. Может, до декабря, если НХЛ не срежет выставочную сессию. В тумане чемпионат в АХЛ, а, значит, игровая практика в фарм-клубах.

У тех, кто не успел поставить подпись под контрактом в НХЛ, остается выбор. Буквально вчера разгорелись страсти по Кириллу Капризову и Илье Сорокину. Инсайдер вернул их в ЦСКА, на целый сезон. Первого – на 95 процентов, второго – на 90. Президент армейского хоккейного клуба Игорь Есмантович опроверг этот «вброс». Однако неужели самые яркие звезды КХЛ хотят потерять целый сезон в осуществлении мечты?! Ведь на полчемпионата их никто не подпишет.

Капризову вряд ли требуется адаптация в фарм-клубе «Миннесоты», автор золотого олимпийского гола должен стать лидером новой команды, пусть в ней, по компетентному мнению, и нет для него «подносчиков патронов».

С Сорокиным сложнее. Не исключено, он может повторить путь своего друга Игоря Шестеркина в «Рейнджерс», пробивавшегося в главную команду через АХЛ.

Так или иначе, землякам из Новокузнецка по осени будет нужна игровая практика. Где ее получить? Конечно, в родном клубе. Нет сомнений, в «Металлурге» обоих встретят с распростертыми объятиями, хлебом и солью. И не станут устанавливать никаких сроков – «приезжай хоть на часок». К слову, в «Кузне» экс-армейцы могут встретиться с экс-омичами Свеном Андригетто и Тэйлором Беком, которых «Авангард» грозится отправить на низовку, если те не захотят расторгнуть жирные контракты на приемлемых для «ястребов» условиях.

На такой «Металлург» народ валом повалит, как в конце 1990-х, когда новокузнечане наводили шороху в суперлиге (в полуфинале плей-офф-2000 они едва не сняли с пробега будущего чемпиона «Динамо»).

Говорите, вариант из области фантастики? Зато красивый. И вряд ли станет препятствием финансовый вопрос. Да и ЦСКА наверняка даст добро. Только бы в ВХЛ все было благополучно. В это тревожное время…