24 клуба в Кубке Стэнли. На время коронавируса или навсегда? 

РЕВОЛЮЦИЯ БЕТТМЭНА

План возобновления сезона НХЛ с 24 клубами в плей-офф вместо обычных 16-ти по-разному оценивают эксперты, игроки, тренеры и болельщики. Кому-то идея нравится, так как больше команд смогут сыграть в кубковых матчах. Есть и противники нововведения, выступающие за традиционный формат Кубка Стэнли. А кто-то полагает, что в принципе недопустимо рано говорить сегодня о возвращении хоккея, ведь ситуация с коронавирусом еще очень сложная, поэтому следует дождаться начала нового сезона и ничего не менять.

Как там в итоге у НХЛ получится с рестартом – посмотрим. Пока нет даже ориентировочной даты возобновления игры. Однако точно можно подозревать, что Гэри Беттмэн сотоварищи замутили революционные перемены в своей лиге. И не случайно именно сейчас комиссар вбрасывает пробный шар с расширением количества клубов в плей-офф.

За океаном давно говорят о том, что регламент Кубка требует пересмотра, потому как недопустимо коммерческому предприятию отрезать от самого лакомого кусочка сезона – плей-офф – большУю часть своих участников. Устраивать подобные эксперименты в обычное время рискованно. А коронавирусный форс-мажор вполне может стать прикрытием на тот случай, если формат «24 в плей-офф» окажется неудачным. Многие наверняка даже не догадаются, что планы лиги по расширению кубковых матчей могут быть долгосрочными. Если, конечно, об этом публично не заявлять.

КРИЗИС УСКОРЯЕТ ПЕРЕМЕНЫ

До 1991 года, когда НХЛ приросла клубом «Сан-Хосе Шаркс», в лиге с 1979-го играла 21 команда, и 16 из них попадали в розыгрыш Кубка Стэнли. Выбывали после регулярки из дальнейшей борьбы пять, и это составляло чуть менее 24 процентов от общего числа участников. А сейчас соотношение поменялось до неприличных 48 процентов клубов, пролетающих мимо главных матчей года. С сезона-2021/22 в лигу вступает 32-й клуб – «Сиэтл», и если не поменять формат соревнований, то после регулярного чемпионата за бортом Кубка Стэнли будет оставаться ровно половина команд.

Между тем на кубковых матчах каждый клуб зарабатывает очень приличные деньги. Одни сборы от продаж билетов на домашних играх в Кубке Стэнли превышают 2 миллиона долларов за матч. Сегодня речь о таких заработках не идет – зрителей на аренах не будет наверняка еще долго, а прибыль можно получать только благодаря телетрансляциям. Но это время вполне можно использовать для экспериментов. Чем, похоже, НХЛ и собирается заняться.

Вариант с 24 клубами в плей-офф довольно долго обсуждался между лигой и профсоюзом игроков. Это понятно: хоккеисты получают зарплату за матчи регулярного чемпионата, а не за игры Кубка Стэнли. В плей-офф каждый спортсмен бьется прежде всего за свой клуб и за свою репутацию, что впоследствии отражается на сумме контракта. Однако позиции профсоюза сейчас не самые сильные – не то время, чтобы НХЛПА качать права, даже если у него есть отличное от конторы Гэри Беттмэна мнение. Сегодня правила диктует лига и стоящие за ней боссы клубов.

Владельцам команд ситуация, когда половина клубов не играют в плей-офф, конечно, не может нравится. Бизнес диктует, чтобы в Кубке Стэнли выступало как можно больше участников лиги. Не раз прогнозировалось, что в конце концов НХЛ к этому придет. А любой кризис только ускоряет перемены. Однако не так просто найти устраивающую всех схему розыгрыша.

КАХАЭЛОВСКИЙ ОПЫТ

На сезон-2019/20 НХЛ придумала вариант доигровки с дополнительным раундом матчей на вылет между командами, занимающими в конференциях места с 5-го по 12-е. Лига при этом предусмотрительно ввела «круговую пульку» для первых четверок Востока и Запада для определения номеров посева, чтобы эти команды не простаивали. Но у такой схемы в долгосрочной перспективе есть очевидное слабое место.

Что делать в тот момент, когда «пятые – двенадцатые» бьются за выход в 1/8 финала, первым квартетам конференций? Играть на постоянной основе мини-турнир за право получить высший номер посева? А зачем тогда регулярный чемпионат? Нет, этот номер вряд ли пройдет в обычных условиях. Можно, конечно, просто дожидаться своих соперников. Но тогда есть опасение потерять игровой тонус.

При формате до трех побед, как это планирует НХЛ, не более пяти игр в квалификационной серии. По времени можно уложиться за неделю, если использовать кахаэловский опыт. У нас долгое время была распространена практика, когда самые смачные игры сезона – кубковые – упихивались в предельно сжатые сроки: две игры дома у команды с высшим посевом, день на переезд, затем две игры на площадке команды с низшим посевом, снова переезд, и решающая игра, если противостояние затягивалось до пятого матча. Семь дней максимум на все про все.

При условии, что матчи будут проходить в одном городе, как это сегодня задумано НХЛ, это может быть приемлемым расписанием. Однако в «мирное» время, если в перспективе переходить на 24 клуба в плей-офф, наверняка найдутся противники данного формата.

Во-первых, в семь дней НХЛ будет сложно уложиться при реальных переездах, такой график лига никогда не практиковала. А растягивать этот отборочный раунд на большее время недопустимо. Не ждать же первой восьмерке своих оппонентов полторы недели. К тому же может возникнуть ситуация, что выгоднее будет начинать плей-офф, заняв места не в первом квартете, а пониже, так как это даст клубам дополнительные серии, а следовательно – возможность заработать больше денег. Опять же, ради чего тогда умирать в 82-матчевом марафоне?

В ПЛЕЙ-ОФФ 24 ИЛИ 32?

Уж лучше играть по схеме «32 в плей-офф», когда лига расширится, предоставляя преференции первым восьмеркам конференций. Если пофантазировать, то можно, например, проводить серии, в которых первые квартеты Востока и Запада играют с командами, занявшими места с 13 по 16, начиная со счета 1-0 или 2-0 в свою пользу – в качестве бонуса за успешное выступление в регулярке. Или же сводить до минимума количество домашних матчей у аутсайдеров конференций.

Однако с трудом верится, что НХЛ перешагнет через свои традиции и нивелирует ценность регулярного сезона. Это неминуемо вызовет снижение интереса к турниру. А потому вариант «танцуют все» не будет хорошим, даже когда лига придет к составу из 32 клубов. Формат с 24 участниками плей-офф на бумаге выглядит более справедливым в соревновательном плане, хотя не менее проблематичным точно. Вопросов много, структура розыгрыша, которая устроила бы всех безоговорочно, пока не вырисовывается.

Посмотрим, что выйдет из затеи лиги устроить подобный эксперимент. Какая реакция будет у игроков, тренеров и болельщиков. Что до владельцев клубов, они-то наверняка будут за то, чтобы перейти к новой системе на постоянной основе.