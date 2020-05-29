НХЛ, продумай-просчитай все хорошенько и возьми пример с российского футбола. Колонка Славина - Советский спорт
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29 мая 2020 22:23ХоккейСлавин Виталий

НХЛ, продумай-просчитай все хорошенько и возьми пример с российского футбола. Колонка Славина

Наш футбол и весь остальной так называемый профессиональный спорт, расхищающий в связке с госкомпаниями и госбанками народные деньги в особо крупных размерах, можно костерить бесконечно.

Но не все столь безнадежно. Иногда случаются прорывы. Да еще планетарного масштаба. В лице РПЛ Россия стала первой страной в мире, разрешившей клубам допускать на спортивные соревнования зрителей.

Пока только в количестве 10 процентов от вместимости арены. Но, как я понимаю, это лишь первый шаг. Нечто вроде теста. Пройдет на начальном этапе все хорошо, процент постепенно станут повышать.

Что самое похвальное: никому, кроме РПЛ, не пришла эта идея, лежащая в общем-то на поверхности. Ведь если в Европе уже вовсю открывают рестораны и фитнес-залы, самые суровые ограничения в которых - расставить столы или тренажеры на расстоянии не менее полутора - двух метров друг от друга, то чем стадионы хуже? Тем более на открытом воздухе, где, как нам постоянно твердят, при соблюдении социальной дистанции вообще можно не надевать маски!

Я давно обдумывал тему недопуска зрителей на спортивные арены и пришел к выводу: ключевая проблема, грозящая обернуться мгновенным очагом заболевания, выход с трибун после окончания мероприятия. Ведь запускать в принципе можно постепенно, даже рассаживая людей, как в общественном транспорте, через место в шахматном порядке. Однако сдержать и рассредоточить толпу, ринувшуюся к выходу после финальной сирены или свистка, попросту нереально. Пусть даже арена будет заполнена на 30-40 процентов.

Но вот 10 процентов – радикально иной коленкор. То есть из десяти кресел будет занято только одно с промежутками между каждым отдельным болельщиком в 8 – 9 мест.

На первый взгляд, такая разреженность представляется даже избыточной, но с чего-то начинать надо! Ведь здесь, как основной принцип у врачей – не навреди. Попробуем, а дальше посмотрим. Все правильно. Сразу вспоминается любимая фраза Рене Фазеля, когда он упрекал наши клубы за отказ под предлогом слишком малой компенсации подписывать трансферный договор с НХЛ: «Любая энная сумма лучше, чем ноль».

Искренне завидую футболистам. И перекладываю ситуацию на хоккей. Ну да, кардинальная разница – открытое и закрытое помещение. Но при вместимости ледового дворца в 15 – 20 тысяч зрителей даже 1500 – 2000, по справедливому замечанию президента ИИХФ, больше, чем ноль. На порядки!

Однако у хоккеистов есть важнейший нюанс. К этим двум тысячам зрителей, допущенных как бы в виде исключения, легко добавляются несколько десятков, а то и сотен толстосумов, купивших билеты в ВИП-ложи. Ныне они оборудованы по периметру зала на всех ледовых стадионах. У этих лож обычно отдельные выходы и лифты, их посетители не могут столкнуться с обычными болельщиками по определению. Плюс эти ложи могут выкупать члены одной семьи, которые живут вместе, а потому какая вирусу разница – по телевизору они будут смотреть хоккей или живьем.

Понятно, до нового сезона КХЛ еще очень далеко. Рассуждаю обо всем этом с прицелом на гарантированный летом рестарт сезона НХЛ. В Северной Америке можно быть уверенным на сто процентов, что все ложи на решающих матчах Кубка Стэнли даже в нейтральных городах богатые семьи выкупят полностью.

Насколько мне известно, в США и Канаде действует запрет на мероприятия с участием более 50 человек. Но ведь каждую ложу стадиона, в которой по идее и десяти человек не будет, можно считать как отдельное помещение, ибо они, как правило, капитально отделены друг от друга. Точно так же можно рассмотреть стандартные сектора арены – отделить их каким-то образом друга от друга с расчетом не более 50 болельщиков в каждом отсеке и рассадить зрителей в шахматном порядке. Кстати, сегодня в России отменили рассадку пассажиров в поездах в шахматном порядке и продают билеты на любые места.

Господин Беттман и Ко, по-моему, выдающееся ноу-хау Российской футбольной премьер-лиги. РПЛ 21 июня перезапускается. Присмотритесь. Дело стоящее. С пустыми трибунами даже немецкую Бундеслигу смотреть невыносимо.

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