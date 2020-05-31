Волжские «бурлаки». Тройка Ковина – лучшая в «Торпедо» и всей провинции - Советский спорт
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31 мая 2020 11:45ХоккейДомрачев Владислав

Волжские «бурлаки». Тройка Ковина – лучшая в «Торпедо» и всей провинции

После непродолжительного перерыва «Советский спорт» продолжает рассказывать о лучших тройках отечественных клубов. Дошла очередь до горьковского/нижегородского «Торпедо».

В КХЛ автозаводцы прослыли крепким середняком. Со скромным бюджетом они проламывают двери в плей-офф. В 1970-80-е «Торпедо» называли грозой авторитетов. В 1961-м волжская команда под руководством удивительного тренера Дмитрия Богинова, в хоккей никогда не игравшего, сподобилась на настоящий спортивный подвиг – взобравшись на серебряную ступень пьедестала. Этот медальный прорыв стал первым для провинциальных клубов. Да и в финал престижного Кубка СССР слабаки и даже середняки так просто не выходили.

Богинов создал птицу-тройку Роберт Сахаровский – Игорь Чистовский – Лев Халаичев. Она призывалась в сборную, где доминировали москвичи. Однако чемпионат мира в 1962 году наши по политическим причинам пропустили, а через год советское триумфальное шествие началось без горьковчан.

В середине 1970-х в «Торпедо» появилась связка молодых форвардов Александр Скворцов – Владимир Ковин. Возглавивший перед Кубком Канады-76 экспериментальную сборную Виктор Тихонов пригласил ее на супертурнир, поставив с ними челябинца Валерия Белоусова. Тройка не выстрелила, тем не менее, тренер о ней не забыл.

В конце декабря 1978 года старший тренер… «Крыльев Советов» Игорь Тузик презентовал новую тройку, призванную из Горького на усиление в серии матчей против клубов НХЛ. К Скворцову и Ковину он поставил Михаила Варнакова, вернувшегося в родные пенаты после службы в ЦСКА. Любопытно, что в «Торпедо» Варнаков выходил с другими партнерами, причем в центре нападения. Он был на три года моложе Скворцова и Ковина. В четырех матчах с «Миннесота Норт Старз» (8:5), «Филадельфия Флайерз» (4:4), «Детройт Ред Уингз» (5:6) и «Бостон Брюинз» (4:1) автозаводцы наколотили 13 (!) из 21-й шайбы команды.

А чуть раньше Ковин и Скворцов не менее ярко сыграли за вторую сборную против команд ВХА (Всемирной хоккейной ассоциации).

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Возглавлявший первую сборную Тихонов по достоинству оценил горьковчан и в феврале пригласили всех троих на Кубок Вызова-1979 – серия до двух побед против сборной НХЛ.

В этих эпохальных матчах в «Мэдисон Сквер Гарден» Варнаков и Ковин забили по голу во второй и третьей встрече. Однако на ЧМ-1979, который состоялся в Москве, сыграл только Скворцов. Несколько прямолинейного Ковина заменил Юрий Лебедев из «Крыльев Советов», а Варнакова – ветеран Александр Якушев, которого вернули в сборную по разнарядке сверху. Впоследствии Михаил объяснил этот ход местью Тихонова за уход из ЦСКА.

Скворцов закрепился в главной команде страны – он выиграл Кубок Канады-81, годом раньше стал жертвой американских студентов в олимпийском Лейк-Плэсиде-80.

Казалось, тройку автозаводцев в полном составе уже не увидеть в форме сборной. Перед Олимпиадой-84 в югославском Сараево по разным причинам выбыли сразу два центрфорварда – Вячеслав Быков и Виктор Жлуктов, и Тихонов вспомнил о «силовике» Ковине и забыл о Варнакове, отдав предпочтение Михаилу Васильеву из ЦСКА. Армеец занял место в звене с Ковиным и Скворцовым.

И все-таки тройка автозаводцев сыграла за сборную в полном составе. На Кубке Канады-84. Горьковчане могли стать героями турнира, но в овертайме полуфинала с Канадой не реализовали выход «2 в 1», а в ответной атаке хозяева усилиями Майка Босси, Пола Коффи и Джона Тонелли (его потом назвали MVP турнира) забили победный гол (2:3ОТ).

Ковина больше на официальные турниры сборной не приглашали. Варнаков и Скворцов сыграли на ЧМ-85 в Праге, но в разных тройках. Первый из них стал чемпионом мира в Москве-86, а через год в Вене-87 завершил карьеру в национальной команде.

Несмотря на титулы-регалии в сборной, до медалей в чемпионате страны Ковин и Ко свою команду так и не дотащили.

Четвертого февраля 2020 года ушел из жизни обладатель всех титулов в сборной Скворцов. Работавший с ним Владимир Юрзинов назвал Александра и его боевых товарищей волжскими «бурлаками». За их несгибаемость и целеустремленность. Следует признать: пробиться в главную команду страны им было куда сложнее, чем москвичам.

Поэтому тройку Скворцов – Ковин – Варнаков поставим на первое место в истории не только «Торпедо», но и всей провинции.

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