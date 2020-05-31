Рейтинг наездов. Предатель Коваленко, зазвездившийся Третьяк, безмозглые полицейские

С момента запуска «Рейтинга наездов», совпавшего с приходом в Россию эпидемии коронавируса, хоккейные люди хит-парад не жаловали. За предыдущие 11 выпусков из 41 участника всего двое имели отношение к ледовой забаве – звезда «Рейнджерс» Артемий Панарин и агент лидера «Магнитки» Сергея Мозякина его тезка Паремузов. Однако на сей раз хоккеисты серьезно поправили свою статистику. Неожиданно в рейтинг ворвался один из самых титулованных российских игроков Алексей Терещенко, занявший сразу две позиции в Топ-5.

1-е место

Алексей ТЕРЕЩЕНКО об Андрее КОВАЛЕНКО:

Коваленко — предатель и штрейкбрехер. Циник, который готов сдать ребят.

Трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион России Терещенко разнес в пух и прах руководителя профсоюза игроков КХЛ Коваленко.

«Просто сопоставьте, что делается в НХЛ и что у нас. Когда за океаном лига пыталась продавить жесткий потолок зарплат, профсоюз поднял лучших игроков мира на забастовку. И продлилась она год. Потеряли целый сезон, но игроки заставили лигу пойти на уступки. Вот что значит принципиальная позиция. А у нас Коваленко вспоминает про интересы хоккеистов, только когда убеждает их заплатить взносы. На этом его активность заканчивается. Прорабатывать вариант с забастовкой он и не хочет, и боится. Вместо того чтобы бороться, персонаж просто поддерживает антихоккейную реформу. По-хорошему, надо собирать внеочередной съезд игроков, выражать недоверие этому человеку и выгонять его из профсоюза».

Терещенко, как и Коваленко, имеет большой авторитет среди игроков. Вот только поколение Коваленко сошло со сцены, а его визави по-прежнему «пылит». Точнее пытается найти вариант с клубом, который готов будет взять 39-летнего игрока. В прошлом сезоне он протирал лавку «Авангарда», сыграв три матча в регулярке и один в плей-офф, а перед этим находился в команде Боба Хартли на просмотровом контракте.

Все это не отменяет прекрасную карьеру и лидерские качества, которыми несомненно наделен Терещенко. Он поиграл во многих больших клубах, навыигрывал кучу всего, а потому будет наверняка востребован в качестве нового главы профсоюза. Не исключено, что стремится Алексей к этому, а потому устроил большой шум.

Вот только зря он решил озвучить публично свои революционные настроения. Это сегодня не в тренде, тем более в такое сложное время. Одно дело, когда на Коваленко наезжают по причине непрозрачной отчетности профсоюзных дел, и другое – призывать к забастовке. Вам, ребята зажравшиеся хоккеисты, денег что ли мало? Вы на простой народ посмотрите.

Что до претензий в нечистоплотности нынешнего профсоюзного босса, то если они имеют под собой основания, это действительно резкий аргумент против Коваленко. Терещенко по этому поводу задается вопросами: «Долго еще терпеть профнепригодного руководителя? Как может быть профсоюзным боссом человек, которому 90 процентов хоккеистов вообще не верит? Которого справедливо обвиняют в присвоении денег, принадлежащих игрокам? Где здравый смысл?»

У меня по этому поводу только один вопрос: если 90 процентов игроков за то, чтобы сменить главу профсоюза, за чем дело стало?

2-е место

Ирина РОДНИНА о россиянах:

Некоторые люди требовали прямых денежных выплат? Всю жизнь так — дайте денег. Их всегда не хватает. Недовольные есть всегда.

Бывшая звезда фигурного катания СССР, а ныне депутат Госдумы раскритиковала наших граждан, которые недовольны мерами властей по поддержке населения в период пандемии. «Посмотрите, сколько мы уже приняли законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актеры стонут, как они голодают. Хоть один спортсмен у нас вякал? Что он теряет профессию, деньги? Спортсмены — молодцы, в отличие от бедного несчастного малого и среднего бизнеса и культуры».

Спортсмены не молодцы, Ирина Константиновна, и рискуют потерять ту народную любовь и уважение, которые наши граждане испытывали к звездам спорта все предыдущие годы. Коронавирус раскрыл многим глаза, что это вовсе не кумиры, а банальные зашибатели бабок, приспособленцы и просто жадные люди, живущие в параллельной своему народу реальности. В отличие от представителей малого и среднего бизнеса, которые своим трудом, с нервами и унижениями создавали свои предприятия несмотря на многочисленные чиновничьи препоны, спортсмены большей частью получают в России незаслуженные миллионы из бюджетов, пусть и косвенно, но отнимая эти деньги у врачей, учителей, ученых… С такими зарплатами можно быть молодцами.

Журналист и телеведущая Ксения Собчак высказывания о словах Родниной прокомментировала как-то мягковато: «Ирина Роднина как всегда». Скорее тут была бы к месту пара фраз о Родниной из недавнего нашумевшего интервью великого тренера Татьяны Тарасовой. Кому интересно – найдите в интернете.

3-е место

Алексей ТЕРЕЩЕНКО о потолке зарплат в КХЛ:

Среди хоккеистов недовольны все. Нас никто не спросил.

Терещенко еще добавил, что против потолка зарплат выступила только часть клубов КХЛ, а вот среди хоккеистов недовольны вообще все. И это очень расстраивает. Признаться, многие думали, что хоккеисты – мужественные люди, готовые стойко переносить любые невзгоды. А кое-кто наивно полагал, что они еще и борцы за справедливость, потому как хоккей – командная игра, которая воспитывает в мужчинах чувство солидарности, учит защищать своих более слабых товарищей. Спасибо, Алексей, что раскрыли на многие вещи глаза.

Если вы грезите стать профсоюзным боссом, то посыл к игрокам понятен. Только в отличии от НХЛ, которую приводите в пример, там хоккейный бизнес - совместное предприятие боссов клубов и игроков, а наши команды сплошь убыточные. Боссы выбивают деньги у государства на игроков. Тем в такой ситуации надо помалкивать. Как научитесь делать такой продукт, который сам себя окупает и еще изрядно пополняет казну государства в виде налогов, тогда и заикайтесь о том, почему вас не спросили.

4-е место

Александр ЛОССОВИК о Владиславе ТРЕТЬЯКЕ:

Стало сложно просто с людьми поздороваться?

Известный в прошлом белорусский гандболист Лоссовик, как чувствуется по его словам, держит обиду на президента ФХР.

«С Третьяком три года проработал в одном кабинете — в международном отделе Спорткомитета, - рассказал Александр коллегам из «Прессбола». - Занимались организационными вопросами, связанными с проведением Всемирных военных игр. Сидели за одним столом, по сути, ели из одной тарелки. Я еще Владику всегда помогал с билетами в Штаты. Тогда их практически невозможно было купить, а у меня имелись подвязки в «Аэрофлоте». Когда он стал великим депутатом, мы как-то встретились в ЦСКА, идем навстречу друг другу. «Владик, привет! Ты чего, не узнал, что ли?» Тот так важно: «Если бы не узнал, то просто мимо прошёл бы…» И вот думаю: ну ты больной, что тебе вдруг стало сложно с людьми просто поздороваться? Эта система их так развращает…»

Дело не в системе, Александр, дело – в людях. Это они создают систему, а не наоборот.

5-е место

Олег ТАКТАРОВ о полицейских в США:

У них мозгов нет, я это давно знаю. В американскую полицию идут работать те, кто имеют различные расстройства и проблемы. Те, кто внутри себя давят ежедневную тягу к садизму.

Бывший боец ММА, победитель турнира UFC 6 Тактаров высказал свое мнение об инциденте в Миннеаполисе, где продолжаются массовые беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании Флойда один из полицейских придавил своим коленом его шею. Джордж несколько раз сказал, что не может дышать, потом потерял сознание, был госпитализирован и умер в реанимации.

Не знаю, все ли в порядке с мозгами у стражей порядка за океаном, но этот случай, который квалифицируют как непредумышленное убийство, для Америки не первый и не второй. А вот последовавшая после этого реакция в обществе грозит стать беспрецедентной. Уже в 25 городах 16 штатов США объявили комендантский час из-за массовых протестов, а в 12 штатах и округе Колумбия - мобилизацию Национальной гвардии. Демонстранты закидывают полицейских дымовыми шашками, камнями и бутылками, поджигают здания, громят супермаркеты. Появились первые жертвы беспорядков.

Народ озлоблен, устал и сильно нервничает во всем мире. Вызвать непредсказуемую реакцию способно одно неловкое слово, не говоря уже про откровенное хамство или ужасный поступок. Осторожнее надо быть всем в это чумное время.