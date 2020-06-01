Его ставили выше Харламова. Сегодня Владимиру Крутову исполнилось бы 60 лет

Отмечали технику форварда, сочетавшее внешнюю простоту и богатство. Левофланговый лучшей в мире тройки КЛМ олицетворял собой скорость, напор, бесстрашие и скромность. На трех больших турнирах (ЧМ-1986, 1987, ОМ-1988) он был безоговорочно сильнейшим. Причем не только в сборной СССР.

Глядя на фото Крутова, нельзя не обратить внимания на его большие голубые глаза. Однако не за красивые глазки Виктор Тихонов пригласил юниора в сборную, причем сразу на Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде. 19-летний форвард по праву занял место в звездном составе. Дважды его признавали лучшим нападающим на молодежных чемпионатах мира, где он также становился главным бомбардиром. В начале октября 1979 года Крутов ошеломил даже звездных ветеранов ЦСКА, забросив четыре шайбы в тяжелом дерби с «Динамо». Выходя в четвертом звене с Иреком Гимаевым и Вячеславом Анисиным. Армейцы, уступая 3:4, вырвали победу 7:4.

После МЧМ-1979 Крутов вылетел в Японию на турнир вторых сборных с участием канадских олимпийцев. Его игру высоко оценили тренеры Анатолий Кострюков и Игорь Тузик. Наконец, в выставочном матче против олимпийской сборной США накануне Игр-1980 он сделал хет-трик, наши разгромили американских студентов 10:3 в «Мэдисон Сквер Гарден».

В Лейк-Плэсиде звено Лебедев – Мальцев – Крутов стало лучшим в нашей команде. Гол Крутова финнам за пять минут до финальной сирены помог избежать неприятностей (Советы вытащили матч с 1:2). А вот в игре против американских студентов голевой почин Владимира не спас от поражения. Однако его вина в той осечке, если и есть, то минимальная.

Несмотря на всеобщее разочарование, Родина наградила Крутова медалью «За трудовое отличие».

Перед Кубком Канады-1981 Тихонов создал звено КЛМ: Макаров – Ларионов – Крутов, Фетисов – Касатонов. Накануне турнира Крутов оказался на больничном из-за сотрясения мозга. Его место на левом фланге в выставочных матчах против шведов и финнов занял Валерий Харламов. Однако Владимир успел восстановиться и полетел в Канаду. А потом всю жизнь корил себя за это. Мол, в противном случае его кумир Легенда №17 не разбился бы в автокатастрофе.

На двух чемпионатах мира (Москва-1986, Вена-1987) доминанта Крутова зашкаливала, его называли лучшим нападающим турниров. Да и на Олимпиаде-1988 в Калгари он стал лучшим бомбардиром. Тихонов выпускал Крутова в большинстве и меньшинстве, Владимир становился на самые важные вбрасывания.

Никому в звене КЛМ не доставалось так крепко, как Крутову. Он был одинаково эффективен как в позиционном нападении, так и в атаках с ходу. До сих пор не стерся из памяти его кистевой по воротам Кленовых листьев в групповом матче Кубка Канады-1984 (6:3), в котором он сделал дубль.

После победы на ЧМ-1989 в Стокгольме он распрощался с ЦСКА и, по сути, со сборной. Карьера в слабом «Ванкувере» не задалась, как, впрочем, и у Ларионова. Освободившись от гнета Тихонова, Крутов резко сдал в физике. Перед ЧМ-1992 в Братиславе/Праге Виктор Васильевичу нужен был вожак-ветеран, тренер вспомнил о Крутове и пригласил его на контрольные матчи в Германию. Поначалу Владимир даже забивал в звене с Александром Барковым и Алексеем Ткачуком. Однако на ЧМ ветерана не взяли. Из-за неудовлетворительного функционального состояния.

Из Крутова не получилось тренера. Не мог мастер с большой буквы понять, почему его подопечные не в состоянии делать на льду азбучные вещи. С той же проблемой, кстати, столкнулся в «Финиксе» начинавший тренерскую карьеру Уэйн Гретцки. Тем не менее Крутову удалось спасти ЦСКА от вылета из суперлиги. Решающий матч в Подольске его команда выиграла у «Витязя» 4:3 в овертайме.

В следующем сезоне красно-синие были обречены на фиаско, Владимир Евгеньевич проработал полсезона и подал в отставку. Тем не менее, нашелся игрок, который считал его своим лучшим тренером. Это Александр Дроздецкий.

На похоронах Крутова он шепнул мне: «Тут половину собравшихся Владимир Евгеньевич не захотел бы видеть у своего гроба».

У гроба вдова Крутова – Нина несколько раз падала в обморок. Потом в интервью заклеймила позором одного из боевых товарищей своего мужа, не пожелавшего прервать отдых в Европе и прилететь на похороны. Кто это? Открою тайну – Сергей Гимаев. Хочу выступить в защиту Наильича: не все могут так запросто купить билеты на самолет и вернуться в Москву, как сделал тогда Игорь Ларионов, с которым у Крутова были сложные отношения.

Едва прилетев из отпуска, Гимаев набрал вашего покорного слугу и поинтересовался, где похоронен Крутов.

Сегодня великих мастеров, не сделавших карьеру в НХЛ, зачастую относят чуть ли не ко второму сорту. Это неправильно и несправедливо. Безусловно, Крутов - ярчайший мастер советской эпохи, не единожды побеждавший самых звездных энхаэловцев в турнирах и сериях.

Умер Владимир Евгеньевич 6 июня от внутреннего кровотечения. Его именем назван главный трофей Ночной хоккейной лиги.

Лучшие левые крайние отечественного хоккея (в хронологическом порядке)

1. Всеволод Бобров ЦСКА/ВВС

2. Вениамин Александров ЦСКА

3. Борис Майоров Спартак

4. Анатолий Фирсов Спартак/ЦСКА

5. Александр Якушев Спартак

6. Валерий Харламов ЦСКА

7. Сергей Капустин Крылья Советов/ЦСКА/Спартак

8. Борис Александров ЦСКА/Спартак/Торпедо У-К

9. Александр Бодунов ЦСКА/Крылья Советов/Спартак

10. Александр Голиков Химик/Динамо М

11. Владимир Крутов ЦСКА/Ванкувер/Цюрих

12. Николай Дроздецкий СКА ЛЦСКА/Бурос Швеция

13. Валерий Каменский Химик/ЦСКА/Квебек/Амбри-Пиотта/Колорадо/Рейнджерс/Даллас/Нью-Джерси

14. Сергей Яшин Динамо М/Динамо Берлин/СКА/Нефтехимик

15. Андрей Ломакин Химик/Динамо М/Калгари

16. Михаил Варнаков-ст. ЦСКА/Торпедо Г

17. Юрий Хмылев Крылья Советов/Баффало/Сент-Луис/Фрибург

18. Вячеслав Козлов Химик/ЦСКА/Детройт/Баффало/Атланта/Ак Барс/Салават Юлаев/Динамо М/Спартак

19. Илья Ковальчук Атланта/Ак Барс/Нью-Джерси/СКА/Лос-Анджелес/Монреаль/Вашингтон

20. Александр Овечкин Динамо М/Вашингтон

21. Сергей Мозякин ЦСКА/Атлант/Металлург Мг

22. Олег Сапрыкин ЦСКА/Калгари/Финикс/Оттава/Динамо М/СКА/Салават Юлаев/ХК Сочи/Автомобилист

23. Артемий Панарин Витязь/Ак Барс/Чикаго/Коламбус/Рейнджерс

24. Никита Гусев ЦСКА/Амур/Югра/СКА/Нью-Джерси