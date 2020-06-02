Кипит наш разум возмущенный от космических зарплат иностранцев-госслужащих в КХЛ

Всемирная паутина не устает потчевать подробностями разграбления страны в особо крупных размерах посредством абсолютно бесконтрольного финансирования госкомпаниями профессиональных спортсменов, которые по сути обыкновенные бюджетники-госслужащие.

На сей раз в сети обнаружился список самых высокооплачиваемых игроков КХЛ, который разрывает мозг не слабее Великой Октябрьской социалистической революции.

В это невозможно поверить. Хотя в принципе все было ясно с самого начала. Я о том, что у государства, дескать, нет денег на пенсионеров, а потому половине российских мужиков теперь придется пахать, так и не услышав финальной сирены. В виде месячного пособия в сотню – другую евро.

Но все мы, труженики предпенсионного возраста, патриоты по духу. Всегда готовы войти в положение и потерпеть еще, если родному государству нужно. Если в это самое положение все входят поголовно.

Но куда там! Достаточно взглянуть на топ-71 барыг КХЛ-2020, хотя еще пару лет назад в день открытия ЧМ-2018 нас обрадовали вестью, что на стариков в РФ денег больше нет.

Моему возмущению и желанию порвать всех в клочья нет предела. Дело тут даже не в издевательски завышенных зарплатах рядовых госслужащих, самый высокооплачиваемый из которых – 120 млн рублей (и это не за жизнь, а за сезон в 9 – 10 месяцев!) получает игрок, несколько лет назад удостоившийся смачного пинка из НХЛ ввиду банальной профнепригодности.

Тем же, к слову, манером вслед за Шипачевым в КХЛ спикировал русский чех Яшкин, выкинутый за ненадобностью на улицу в Вашингтоне. В «Кэпитлаз» посчитали, что он и 1,1 млн долларов в год не заслуживает, а вот в «Динамо» ему сейчас легко выписали 95 млн рублей, чем катапультировали на второе место богачей КХЛ после Шипачева. С учетом разницы в налогах в США и России, а также премий в КХЛ сбитый летчик НХЛ будет получать за наш с вами счет в два раза больше, чем за океаном.

Благодаря этому чешско-российскому мостику подходим к самому главному, пафосу нашей разоблачительной заметки. Хорошо, на меня с ровесниками у государства денег нет. Ладно. Все понимаем, чай, не мальчики. Но пусть тогда на небедную старость себе и паре поколений наследников кровопролитными играми и изнуряющими ежедневными тренировками – читай, чудовищной эксплуатацией! - заработают российские маги клюшки и шайбы. То есть пусть народные деньги хотя бы в стране останутся.

Как бы не так!

Кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой вести готов, когда я увидел и осознал, кто составляет топ-10 игроков КХЛ по зарплате. В нем… 8 иностранцев.

Слышишь, страна?! Восемь иноземцев при нашем молчаливом попустительстве в связке с эффективными менеджерами цинично разворовывают закрома нашей с вами родины!

Самое сладкое – страны, которые эти прожорливые хлопчики представляют. Не ошибусь, если скажу, что большинство нашей продвинутой молодежи мечтают туда переселиться с концами.

Итак, встречайте!

3. СВЕН АНДРИГЕТТО (Швейцария) – 90 млн наших родных у.е. за сезон.

4. ЯКУБ КОВАРЖ (Чехия) – 90 млн руб.

5. ТЕЕМУ ХАРТИКАЙНЕН (Финляндия) – 90 млн. руб.

6. ДЖАСТИН АЗЕВЕДО (Канада) – 85 млн. руб.

7. АНТОН ЛАНДЕР (Швеция) – 85 млн. руб.

9. ФИЛИП ЛАРСЕН (Дания) – 80 млн. руб.

10. ЮХА МЕТСОЛА (Финляндия) – 80 млн. руб.

Помимо Шипачева в десятку из наших вклинился лишь Сергей Калинин с 85 млн. Да и то не сегодня – завтра ЦСКА с ним контракт расторгнет.

Далее в топ-71 общака госконторы «КХЛ» с годовыми окладами 50+ млн рублей – повторяю, это без премий, а они могут достигать 20 процентов контракта! – фигурируют:

шведы – шесть душ;

канадцы – восемь;

финны – четверо;

чехи – двое;

ну и на сдачу - по немцу и французу.

Итого: 30 долларовых миллионеров (с премиями), приглашенных из-за рубежа на госслужбу в страну, в которой элементарно нет денег на своих пенсионеров. 30 долларовых миллионеров-легионеров, которые нигде на планете Земля близко не получат тех денег, которые им в России легко выписали эффективные менеджеры за наш с вами счет.

Ну как, друзья, и у вас теперь: «Кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой вести готов»?

А теперь десерт! Приглашаю всех к нашему столику неслыханной щедрости. Ведь все, как известно, познается в сравнении. Вот и сравним.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В МЕСЯЦ

(для простоты сравнения – в долларах США)

Россия – $ 788

Швейцария – $ 6244

Финляндия – $ 3908

Канада – $ 3151

Швеция – $ 2893

Дания - $ 6192

Франция – $ 3332

Германия – $ 4392

Чехия - $ 1454

С нами вместе где-то недалеко только братья-славяне. Да лично мне для них и не жалко – похожий менталитет, все быстро осваивают русский язык, честные и ответственные люди. Да и какие глыбы приезжали – Ягр, Гашек, Рахунек, Вашичек, Марек, Патера, Прохазка, Коварж, Червенка…

Но вот пусть кто-то попробует мне объяснить, с какого бодуна ушлые деятели КХЛ на убой кормят за наш с вами счет граждан процветающих стран победившего развитого капитализма?!

Доколе?! Неужели Владиславу Третьяку и Вячеславу Фетисову, посланцам нашей любимой игры в высшем законодательном органе власти в РФ, на все это наплевать?!