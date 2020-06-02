Кипит наш разум возмущенный от космических зарплат иностранцев-госслужащих в КХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 июня 2020 00:03ХоккейСлавин Виталий

Кипит наш разум возмущенный от космических зарплат иностранцев-госслужащих в КХЛ

Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин - о списке самых высокооплачиваемых игроков КХЛ.

Всемирная паутина не устает потчевать подробностями разграбления страны в особо крупных размерах посредством абсолютно бесконтрольного финансирования госкомпаниями профессиональных спортсменов, которые по сути обыкновенные бюджетники-госслужащие.

На сей раз в сети обнаружился список самых высокооплачиваемых игроков КХЛ, который разрывает мозг не слабее Великой Октябрьской социалистической революции.

В это невозможно поверить. Хотя в принципе все было ясно с самого начала. Я о том, что у государства, дескать, нет денег на пенсионеров, а потому половине российских мужиков теперь придется пахать, так и не услышав финальной сирены. В виде месячного пособия в сотню – другую евро.

Но все мы, труженики предпенсионного возраста, патриоты по духу. Всегда готовы войти в положение и потерпеть еще, если родному государству нужно. Если в это самое положение все входят поголовно.

Но куда там! Достаточно взглянуть на топ-71 барыг КХЛ-2020, хотя еще пару лет назад в день открытия ЧМ-2018 нас обрадовали вестью, что на стариков в РФ денег больше нет.

Моему возмущению и желанию порвать всех в клочья нет предела. Дело тут даже не в издевательски завышенных зарплатах рядовых госслужащих, самый высокооплачиваемый из которых – 120 млн рублей (и это не за жизнь, а за сезон в 9 – 10 месяцев!) получает игрок, несколько лет назад удостоившийся смачного пинка из НХЛ ввиду банальной профнепригодности.

Тем же, к слову, манером вслед за Шипачевым в КХЛ спикировал русский чех Яшкин, выкинутый за ненадобностью на улицу в Вашингтоне. В «Кэпитлаз» посчитали, что он и 1,1 млн долларов в год не заслуживает, а вот в «Динамо» ему сейчас легко выписали 95 млн рублей, чем катапультировали на второе место богачей КХЛ после Шипачева. С учетом разницы в налогах в США и России, а также премий в КХЛ сбитый летчик НХЛ будет получать за наш с вами счет в два раза больше, чем за океаном.

Благодаря этому чешско-российскому мостику подходим к самому главному, пафосу нашей разоблачительной заметки. Хорошо, на меня с ровесниками у государства денег нет. Ладно. Все понимаем, чай, не мальчики. Но пусть тогда на небедную старость себе и паре поколений наследников кровопролитными играми и изнуряющими ежедневными тренировками – читай, чудовищной эксплуатацией! - заработают российские маги клюшки и шайбы. То есть пусть народные деньги хотя бы в стране останутся.

Как бы не так!

Кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой вести готов, когда я увидел и осознал, кто составляет топ-10 игроков КХЛ по зарплате. В нем… 8 иностранцев.

Слышишь, страна?! Восемь иноземцев при нашем молчаливом попустительстве в связке с эффективными менеджерами цинично разворовывают закрома нашей с вами родины!

Самое сладкое – страны, которые эти прожорливые хлопчики представляют. Не ошибусь, если скажу, что большинство нашей продвинутой молодежи мечтают туда переселиться с концами.

Итак, встречайте!

3. СВЕН АНДРИГЕТТО (Швейцария) – 90 млн наших родных у.е. за сезон.

4. ЯКУБ КОВАРЖ (Чехия) – 90 млн руб.

5. ТЕЕМУ ХАРТИКАЙНЕН (Финляндия) – 90 млн. руб.

6. ДЖАСТИН АЗЕВЕДО (Канада) – 85 млн. руб.

7. АНТОН ЛАНДЕР (Швеция) – 85 млн. руб.

9. ФИЛИП ЛАРСЕН (Дания) – 80 млн. руб.

10. ЮХА МЕТСОЛА (Финляндия) – 80 млн. руб.

Помимо Шипачева в десятку из наших вклинился лишь Сергей Калинин с 85 млн. Да и то не сегодня – завтра ЦСКА с ним контракт расторгнет.

Далее в топ-71 общака госконторы «КХЛ» с годовыми окладами 50+ млн рублей – повторяю, это без премий, а они могут достигать 20 процентов контракта! – фигурируют:

шведы – шесть душ;

канадцы – восемь;

финны – четверо;

чехи – двое;

ну и на сдачу - по немцу и французу.

Итого: 30 долларовых миллионеров (с премиями), приглашенных из-за рубежа на госслужбу в страну, в которой элементарно нет денег на своих пенсионеров. 30 долларовых миллионеров-легионеров, которые нигде на планете Земля близко не получат тех денег, которые им в России легко выписали эффективные менеджеры за наш с вами счет.

Ну как, друзья, и у вас теперь: «Кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой вести готов»?

А теперь десерт! Приглашаю всех к нашему столику неслыханной щедрости. Ведь все, как известно, познается в сравнении. Вот и сравним.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В МЕСЯЦ

(для простоты сравнения – в долларах США)

Россия – $ 788

Швейцария – $ 6244

Финляндия – $ 3908

Канада – $ 3151

Швеция – $ 2893

Дания - $ 6192

Франция – $ 3332

Германия – $ 4392

Чехия - $ 1454

С нами вместе где-то недалеко только братья-славяне. Да лично мне для них и не жалко – похожий менталитет, все быстро осваивают русский язык, честные и ответственные люди. Да и какие глыбы приезжали – Ягр, Гашек, Рахунек, Вашичек, Марек, Патера, Прохазка, Коварж, Червенка…

Но вот пусть кто-то попробует мне объяснить, с какого бодуна ушлые деятели КХЛ на убой кормят за наш с вами счет граждан процветающих стран победившего развитого капитализма?!

Доколе?! Неужели Владиславу Третьяку и Вячеславу Фетисову, посланцам нашей любимой игры в высшем законодательном органе власти в РФ, на все это наплевать?!

Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Федерер опередил Месси и Роналду в списке самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes Евгений Кафельников: Сейчас не готов платить, чтобы смотреть на то, в какой футбол играет «Спартак» Марат Сафин: Никто из российских псевдотренеров не хочет учиться, они – физруки
Бернс разнес Вудли, Шевченко проиграла Чукагян. Главные моменты турнира UFC on ESPN 9 (видео) Бразилец Гилберт Бернс теперь главный претендент на пояс Камару Усмана. 31.05.2020 07:55 ММА Ващенко Сергей
Его ставили выше Харламова. Сегодня Владимиру Крутову исполнилось бы 60 лет Великие тренеры Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов не скрывали восхищения Крутовым. 01.06.2020 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
Предлагаю игрокам КХЛ объявить забастовку с лозунгом «Два миллиона – не деньги, требуем – пять!» Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин о потолке зарплат в КХЛ. 31.05.2020 19:00 Хоккей Славин Виталий
UFC on ESPN 9. Вудли против Бернса и возвращение Шевченко «Советский спорт» рассказывает о том, какими боями порадует турнир UFC на этой неделе и где его можно посмотреть. 28.05.2020 11:00 ММА Усачев Владислав
Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий
Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым Продолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах. 24.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
23:58 Тяжелая атлетика Чемпион мира по пауэрлифтингу найден мертвым в Подмосковье с огнестрельным ранением головы
23:45 Баскетбол Грегг Попович: Если бы у Трампа были мозги, он бы сказал хоть что-нибудь, чтобы объединить людей
23:24 Футбол «РБ Лейпциг» в гостях одержал волевую победу над «Кельном» и вернулся на третье место
23:00 Бокс Мэйвезер оплатит похороны Флойда
22:38 Футбол Официально: чемпионат Италии возобновят 20 июня двумя матчами 25-го тура
22:24 ММА Олейник отказался от боя с Льюисом в июне
22:08 Баскетбол Деннис Родман – о протестах в США: Не надо жечь и красть. Мы люди, а не животные
21:57 Футбол «Реал» не будет доигрывать сезон на «Сантьяго Бернабеу»
21:41 Футбол Месси не воспользовался правом бесплатно уйти из «Барселоны»
21:32 Футбол Ахметов прибыл в Мюнхен на операцию
21:19 Шахматы Дубов проиграл первый матч финала онлайн-турнира против Накамуры
21:08 Футбол «Спартак» отчитался о результатах повторных тестов на коронавирус
20:51 Бокс Холифилд заявил о желании провести бой с Льюисом
20:33 Фигурное катание Алина Загитова: Завтра я еду в Новогорск. Начинаются полноценные тренировки (видео)
20:23 Хоккей Бывший защитник «Оттавы» Уайдман стал игроком нижегородского «Торпедо»
20:08 Футбол Официально: Маслов назначен президентом «Торпедо»
19:55 Фигурное катание Александра Трусова: С Медведевой не созваниваемся
19:51 Футбол «Минск» в первом матче после карантина обыграл «Слуцк»
19:35 Фигурное катание Трусова призналась, что хотела бы попробовать прыгнуть с шестом
19:29 Фигурное катание Трусова сдала тест на коронавирус
Updated Su-34 will ensure Russia's security at distant approaches
Ущерб от урагана в Северном под Белгородом оценивают в восемь миллионов рублей
Нас выпустят, это точно: когда в Волгограде снимут режим самоизоляции?
В Хабаровском крае выявили коронавирусное заболевание у 2142 человек
В регионах "тюменской матрешки" зарегистрировано 214 новых случаев COVID-19
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика