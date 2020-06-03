Россия на первом месте 15 лет, ЦСКА – четвертый раз с 2015-го. А что будет с потолком?

Рейтинг основан на результатах выступления команд и учитывает уровень соревнований. Как и год назад, его возглавил ЦСКА – победитель регулярного сезона КХЛ-2019/20. Армейцы опередили шведский «Лулео», поднявшийся за год на десять строчек. Замкнул первую тройку еще один клуб Континентальной лиги казанский «Ак Барс», взлетевший сразу на 22 позиции. В топ-20 вошли еще пять клубов КХЛ: СКА, «Барыс», московское «Динамо», «Йокерит» и «Авангард».

ЦСКА за последние шесть лет в четвертый раз обосновался на вершине списка лучших клубов Европы. Ранее команда была первой в 2015-м и 2016-м. А в промежутке между «царствованием» столичных армейцев рейтинг возглавляли их питерские одноклубники- в сезонах 2016/17 и 2017/18. Всего же российские клубы находятся на первой строчке 15 лет подряд.

Трижды за этот период это удавалось сделать уфимскому «Салавату Юлаеву» (2007/08, 2009/10, 2010/11) и СКА (2012/13, 2016/17, 2017/18), по два раза «Магнитке» (2005/06, 2013/14) и «Ак Барсу» (2006/07, 2008/09), в сезоне 2011/12 первую позицию занимало московское «Динамо». Последним же нероссийским клубом на вершине рейтинга была шведская «Фрелунда» в сезоне-2004/05.

Составители задаются вполне резонным вопросом: интересно, как отразится на рейтинге введение со следующего сезона потолка зарплат в КХЛ? СКА, который в прошлом сезоне потерял ряд своих звезд, опустился на четвертую позицию, хотя в предыдущие три года армейцы Санкт-Петербурга были либо первыми, либо вторыми. ЦСКА постоянно присутствует на подиуме в течение шести лет, но удастся ли ему отстоять это место после ухода нескольких основных игроков, которые намерены выступать в НХЛ?

Отмечают составители топ-250 клубов Старого Света и успех Казахстана – «Барыс» стал первым в истории клубом этой страны, который попал в первую десятку авторитетного рейтинга.Однако это происходит в тот момент, когда сборная Казахстана пропустила олимпийскую квалификацию.

Швейцарский чемпион «Берн», три сезона подряд находившийся в первой восьмерке, совершил впечатляющее падение на 52 места. За прошедший год из первой двадцатки вылетели также екатеринбургский «Автомобилист» (6-е место в сезоне-2018/19), швейцарский «Цуг» (7), чешские«Пльзень» (11) и«Комета Брно» (14), ярославский «Локомотив» (15), «Металлург» Мг (17), чешская «Дукла»,Тренчин (20).

Рейтинг лучших клубов Европы-2019/20

1 (1*). ЦСКА – КХЛ

2 (12). «Лулео» – шведская лига

3 (25). «Ак Барс» – КХЛ

4 (2). СКА – КХЛ

5 (3). «Кярпят» – финская лига

6 (16). «Мюнхен» – немецкая лига

7 (4). «Фрёлунда» – шведская лига

8 (8). «Ферьестад» – шведская лига

9 (19). «Барыс» – КХЛ

10 (27). «Динамо» (Москва) – КХЛ

11 (9). «Мангейм» – немецкая лига

12 (24). «Йокерит» – КХЛ

13 (22). «Таппара» – финская лига

14 (18). «Либерец» – чешская лига

15 (26).»Шеллефтео» – шведская лига

16 (10). «Авангард» – КХЛ

17 (46). «Рёгле» – шведская лига

18 (44). «Лукко» – финская лига

19 (13). «Юргорден» – шведская лига

20 (29). «ХВ71» – шведская лига.

…28 (41). «Спартак» (Москва) – КХЛ

32 (71). «Сибирь» (Новосибирск) – КХЛ

34 (6). «Автомобилист» (Екатеринбург») – КХЛ

37 (15). «Локомотив» (Ярославль») – КХЛ

38 (21). «Салават Юлаев» (Уфа) – КХЛ

47 (42). «Торпедо» (Нижний Новгород) – КХЛ

49 (17). «Металлург» (Магнитогорск) – КХЛ

54 (74). «Нефтехимик» (Нижнекамск) – КХЛ

58 (55). «Витязь» (Подольск) – КХЛ

61 (75). «Амур» (Хабаровск) – КХЛ

66 (67). «Трактор» (Челябинск) – КХЛ

71 (43). ХК «Сочи» - КХЛ

74 (78). «Северсталь» (Череповец) – КХЛ

76 (73). «Адмирал» (Владивосток) – КХЛ

90 (63). «Динамо» (Рига) – КХЛ

94 (85). «Динамо» (Минск) – КХЛ

* Место в сезоне-2018/19.