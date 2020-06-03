«Неман» едет в Гетеборг, «Юность» - в Тршинец, а КХЛ сосет лапу - Советский спорт
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03 июня 2020 22:05ХоккейСлавин Виталий

«Неман» едет в Гетеборг, «Юность» - в Тршинец, а КХЛ сосет лапу

Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин о хоккейной Лиге чемпионов, которая проходит без российских клубов.

Как же я завидую Европе! Уже седьмой год. Какими же нужно быть недальновидными чиновниками, игнорирующими интересы и чаяния болельщиков, чтобы отказываться от участия в прекрасном клубном континентальном турнире. Сегодня вечером Лига чемпионов провела жеребьевку седьмого розыгрыша главного клубного хоккейного трофея Старого Света.

Из-за пандемии систему поменяли, но на старт выкатят те же 32 команды. Самое обидное: в деле даже наши ближайшие соседи, причем двумя бригадами – минская «Юность» и «Неман» (Гродно). Попутно сыграют такие «хоккейные» страны, как Италия («Больцано»), Франция («Гренобль»), Польша («Тыхы»), Норвегия («Ставангер»), Дания («Ольборг» и «Воейнс»), Австрия («Зальцбург» и «Вена») и даже Уэльс («Кардифф»).

Ну и еврогранды – Швеция («Фрелунда», «Лулео», «Ферьестад», «Регле», «Шеллефтео»), Швейцария («Цюрих», «Цуг», «Давос», «Женева», «Биль»), Германия («Мюнхен», «Мангейм», «Штраубинг», «Айсберен»), Финляндия («Кярпят», «Лукко», «Таппара», «Ильвес»), Чехия («Либерец», «Тршинец», «Спарта»). Всего выступят посланцы 12 европейских лиг.

Ну почему, почему в этом списке нет российских клубов? Ведь для отечественного болельщика нет спортивного состязания привлекательнее, чем наши против чужих!

Ну да, я прекрасно знаю все отговорки деятелей КХЛ еще со времен Дмитрия Чернышенко: дескать, с какой стати мы должны работать на дядю, раскручивая частный междусобойчик, все сливки с которого снимут учредители. Но кто мешал войти в их состав россиянам?! Даже, если поезд с членством уже умчался на Запад, неужели нельзя подключиться к этому замечательному турниру на каких-то взаимоприемлемых условиях сегодня, спустя семь лет после дебюта лиги?

Лично мне жутко обидно, что я не вижу у боссов КХЛ и ФХР хотя бы малейшего желания присоединиться к европейской клубной семье. Ведь это, помимо всего прочего, великолепная тренировка для кандидатов в сборную России, которые могли хотя бы в первом приближении понять, какой тактический рисунок соперников их ждет на планетарном форуме.

Показательно, что организаторы Лиги чемпионов, хотя и изменили формулу, уверены, что к октябрю все границы в западной Европе откроются. Однако из-за вируса на сей раз матчи начнутся не в преддверии старта национальных лиг в августе – сентябре, а уже по ходу местных чемпионатов. При этом не сказано – допустят ли на трибуны зрителей. Хотя для Минска и Гродно это уже сейчас не вопрос.

Всего будет девять туров. Участники поделены на две группы по 16 команд в соответствии с рейтингом: с 1-й по 16-ю – первая корзина, с 17-й по 32-ю – вторая. После жеребьевки образовались 16 пар и сразу оформилась сетка от старта до конца розыгрыша. То есть по сути это будет не Лига чемпионов, а Кубок Европы.

С октября по февраль сыграют 61 матч. Последовательно – 1/16 финала, 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал - 9 февраля 2021 года. Все стадии, кроме решающего поединка, из двух игр – дома и на выезде.

Скажите, ну как можно не завидовать тем же нашим белорусским сябрам, давнишним завсегдатаям увлекательного клубного соревнования!

Или все дело в том, что заносчивые «эффективные менеджеры» КХЛ попросту боятся опозориться - что ее представители регулярно проделывают в Кубке Шпенглера! - и де-юре лишиться титула лиги №2 в мире? Которой они сами себя с какого-то бодуна назвали. Хотя де-факто лично у меня не вызывает сомнений, что чемпионаты Швеции, Швейцарии, Германии, Финляндия ничуть не слабее кахаэловского.

Об этом, кстати, свидетельствует рейтинг европейских клубов от HockeyArchives, опубликованный сегодня. Возглавил его почему-то - причем второй год подряд! - ЦСКА. С какого перепуга, спрашивается, если армейцы даже Кубок Гагарина-2020 не взяли, не говоря уже о прямом сравнении - стыках с европейскими флагманами, без чего любой рейтинг – пустая фикция.

Однако, заметьте, на втором месте уже не российский представитель – год назад им был СКА, а ныне - шведский «Лулео». Хотя 3-ю и 4-ю позицию евростатистики отдали все-таки КХЛ – «Ак Барс» и СКА, а всего в топ-20 семь команд КХЛ, только пять из нашей страны – еще «Динамо» (10), «Авангард» (16). В 2019 году в список вошли 6 клубов нашей страны.

Но самое страшное! В этот раз HockeyArchives открыто отдал предпочтение шведскому чемпионату: помимо «Лулео», среди лучших - «Фрелунда» (7), «Ферьестад» (8), «Шеллефтео» (15), «Регле» (17), «Юргорден» (19), ХВ-71 (20). Всего – семь.

Слышишь, КХЛ? Семь! Слабо с ними помериться силушкой? А ведь в прошлом и позапрошлом годах от Швеции в рейтинг попали лишь по четыре дружины.

Остальной расклад топ-20 по итогам сезона-2019/20:

Финляндия – «Кярпят» (5-е место), «Йокерит» (12), «Таппара» (13), «Лукко» (18);

Германия – «Мюнхен» (6), «Мангейм» (12);

Казахстан – «Барыс» (9);

Чехия – «Либерец» (14).

Не понимаю, как можно самих себя лишать удовольствия сыграть против сильнейших клубов Старого Света? Полные трибуны в России гарантированы. Это не только возможность дополнительного заработка на зрителях, но и продвижение КХЛ в Европу, о чем без конца трезвонят кураторы лиги. Даже клубы НХЛ давно спустились на землю с небес, где за государственный счет сладко устроилась КХЛ, пересекают осенью океан и регулярно встречаются со шведами, финнами и прочими чехами.

КХЛ, хватит уже трусить! Неужели не стыдно?!

ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2020/21

Первый раунд. 1/16 финала

6 – 7 октября (первые матчи), 13 – 14 октября (вторые матчи)

Bílí Tygři Liberec (CZE) - GKS Tychy (POL)

Luleå Hockey (SWE) - Eisbären Berlin (GER)

ZSC Lions Zurich (SUI) - SønderjyskE Vojens (DEN)

Lukko Rauma (FIN) - Sparta Prague (CZE)

Red Bull Salzburg (AUT) - Tappara Tampere (FIN)

HC Bolzano (ITA) - EHC Biel-Bienne (SUI)

Färjestad Karlstad (SWE) - Cardiff Devils (UK)

Straubing Tigers (GER) - Genève-Servette (SUI)

Kärpät Oulu (FIN) - Aalborg Pirates (DEN)

Adler Mannheim (GER) - Grenoble (FRA)

EV Zug (SUI) - Skellefteå AIK (SWE)

Red Bull Munich (GER) - Ilves Tampere (FIN)

Oceláři Třinec (CZE) - Yunost Minsk (BLR)

Frölunda Indians (SWE) - Neman Grodno (BLR)

HC Davos (SUI) - Vienna Capitals (AUT)

Rögle Ängelholm (SWE) - Stavanger Oilers (NOR)

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