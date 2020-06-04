Его хотели свергнуть после Лейк-Плэсида. К 90-летию Виктора Тихонова

Обозреватель «Советского спорта» вспоминает интересные моменты его карьеры.

Факты со знаком «плюс»

1. Выиграл три Олимпиады, 8 чемпионатов мира. В Праге-78 вернул стране титул чемпиона мира, победив в решающем матче сборную Чехословакии с нужной разницей в две шайбы (3:1).

2. Стал творцом единственной в истории сборной победы на турнире с участием сильнейших хоккеистов мира – Кубке Канады-1981, в финале были повержены канадцы 8:1.

3. Выиграл две серии у сборной НХЛ – Кубок вызова-79 (2:4, 5:4, 6:0) и Рандеву-87 (3:4, 5:3).

4. Сотворил с молодой сборной СНГ, которую называли «детским садом», сенсацию, завоевав золотые медали на Олимпиаде-1992 в Альбервиле.

5. Сконструировал знаменитые тройки – КЛМ, Хомутов – Быков – Каменский, Могильный – Федоров – Буре, которая должна была стать наследницей звена Ларионова.

6. Вывел на орбиту будущих звезд – Владимира Крутова, Алексея Касатонова, Андрея Хомутова, Вячеслава Быкова, Валерия Каменского, Александра Могильного, Сергея Федорова, Павла Буре, Сергея Самсонова, Сергея Мозякина… Этот список можно продолжить.

7. Вывел скоромное рижское «Динамо» из второй лиги на четвертое место высшей, его команда превратилась в грозу авторитетов, не раз кусала ЦСКА.

8. Стал первым и единственным нашим тренером из провинциальной команды, подготовившим лучшего нападающего чемпионата мира – Хельмута Балдериса (Вена-1977).

9. Первым в отечественном хоккее начал практиковать игру в четыре звена.

10. Дважды помог ЦСКА выжить – в лихие 90-е и сравнительно недавно, став в 2012-м инициатором прихода в клуб «Роснефти».

Другие факты

1. Возглавляя экспериментальную сборную на Кубке Канады-1976, Тихонов подвергся неуважительному отношению со стороны олимпиоников Александра Гусева и Бориса Александрова. Приняв ЦСКА, тренер быстро от них избавился.

2. После осечки на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде инициативная группа заговорщиков во главе с Владимиром Петровым вознамерилась убрать тренера. Однако Тихонов договорился с капитаном сборной Борисом Михайловым обойтись в прессе без негатива. А сам в общественно-политической газете опубликовал разгромную заметку по итогам Олимпиады, обвинив в поражении ветеранов. И не взял Петрова и Валерия Васильева на Кубок Швеции – турнир, который в 1980-м провели вместо чемпионата мира. Сборная вышла победителем, а тренер удержался в кресле.

3. На банкете в ЦСКА по окончании сезона-1979/80 жестко выступила супруга Михайлова Татьяна. Тихонов расплакался. А в первой половине следующего чемпионата принудил знаменитого капитана ЦСКА и сборной завершить карьеру. Михайлов возглавил ленинградский СКА.

4. В 1984-м Тихонов не разрешил Владиславу Третьяку жить во время чемпионата дома, и великий голкипер повесил коньки и клюшку на гвоздь. Вскоре тренер столкнулся с вратарской проблемой.

5. Дважды лидеры ЦСКА ставили Тихонову ультиматум. В декабре 1988-го они требовали взять травмированного Ларионова (у него был перелом ноги) на серию матчей против клубов НХЛ. В первой же встрече в Квебеке Джо Сакик засадил Профессору клюшкой по спине и сломал ребро. Но рентген на месте решили не делать (говорили, из экономии денег), а диагноз поставили после возвращения в Москву. Разумеется, пострадавший не мог играть в полную силу и подвергся критике тренера.

А весной 1989-го перед ЧМ в Стокгольме Макаров, Ларионов, Крутов, Быков, Каменский и Хомутов вступились за Фетисова, публично отказавшегося «играть в команде Тихонова». Они добились включения опального капитана в состав. На ЧМ Фетисова назвали лучшим защитником турнира.

6. Тихонов не взял на Кубок Канады-1991 Павла Буре, отказавшегося подписать с ЦСКА контракт. Форвард уехал за океан, но при этом сохранил добрые отношения с тренером.

7. На ЧМ-1992 сборная под руководством Тихонова впервые осталась без медалей, проиграв в четвертьфинале шведам (0:2). Также впервые наши оказались вне пьедестала на Олимпиаде

- в Лиллехаммере-1994 сборная России заняла четвертое место. В ее составе не было энхаэловцев, а Быкова и Хомутова не отпустили из швейцарского «Фрибурга». Мэтр Анатолий Тарасов подверг Тихонова уничижительной критике, однако по гамбургскому счету наша команда заняла свое место.

8. В начале июня начальник большого ЦСКА полковник Александр Барановский решил отправить Тихонова на пенсию. Однако тот не согласился, в ЦСКА произошел раскол. Была создана альтернативная команда - ПХК ЦСКА под патронатом минобороны, начавшая с высшей лиги. Ее возглавил Александр Волчков. В первой половине сезона-1997/98 две армейские команды сошлись лицом к лицу, обе встречи закончились поражением тихоновцев. В кулуарах говорили о договорном характере обоих матчей. В итоге команда Тихонова вылетела из суперлиги. А вернулась только в 2002 году.

9. В 2003-м Тихонов неожиданно возглавил сборную. Ему было уже 73 года. Тогда в национальную команду совсем не рвались. Было много отказников. На первом сборе в Одинцове перед турниром в Чехии приехавший на тренировку вице-президент ФХР Игорь Тузик застал главного тренера… дремавшим на трибуне с блокнотом в руках. А на сбор перед финским этапом Евротура не прибыл Владимир Юрзинов, помощник Тихонова. Пришлось надевать коньки и выходить на лед менеджеру сборной Алексею Касатонову. На ЧМ-2004 в Остраве команда Тихонова не пробилась в плей-офф. Главный тренер повздорил с восходящей звездой Ильей Ковальчуком. При этом тогда в национальной команде у Тихонова дебютировал Александр Овечкин.

10. Совместительство тренера не пошло на пользу ЦСКА. Команда, получившая солидное финансирование, заняла в 2004-м только десятое место и не попала в плей-офф. Неудача усугубилась конфликтом наставника с лидером команды Андреем Разиным. В одном из матчей форвард после гола приложил руку к шлему, как бы отдавая Тихонову честь. Вскоре Тихонов завершил карьеру тренера, но сохранил президентское кресло.

11. На лавке Тихонов всегда располагался перед игроками, а не за их спинами. Он говорил, что ему важно видеть глаза подопечных. При этом великий тренер не выбирал выражений. Постоянно костерил игроков за ошибки. После Олимпиады-1994 в Лиллехаммере Алексей Кудашов, прибывший в сборную из фарм-клуба «Торонто», признался, что узнал от Виктора Васильевича много нового о себе. С годами Тихонов становился все нетерпимее и нетерпимее. Он мог до конца матча распекать молодого игрока за промах. Именно в этом сезоне из ЦСКА сбежал в «Колумбус» Николай Жердев, попавший в опалу тренера. Сам Тихонов в то время оказался в больнице из-за осложнения после гриппа, командой руководил его сын Василий Тихонов. «Ты у меня кровью ссать будешь», - грозился Василий Викторович Сергею Мозякину в присутствии всей команды.

12. Тихонов любил, когда с ним советуются. Сменивший его у штурвала ЦСКА Вячеслав Быков (и особенно Игорь Захаркин) не делал этого. Виктор Васильевич в кулуарах высмеивал тренеров-новичков. После окаянного сезона-2004/05 (десятое место и мимо плей-офф) команду уже был готов возглавить Петр Воробьев. Но переговоры с одним из владельцев клуба Евгением Гинером он начал с вопроса «А сколько я буду получать?» Роман Воробьева и ЦСКА закончился, не начавшись. Вскоре Гинер уступил свою часть акций клуба за долги, а Быков продолжил тренировать армейцев. Тихонов же передал права на аренду Ледового дворца спорта ЦСКА Минобороны за комфортную должность для своего сына в клубе.

Быков не простил Тихонову такого к себе отношения, поэтому у внука Виктора Васильевича не было шансов примерить форму ЦСКА.

P.S. Виктор Васильевич ушел из жизни 24 ноября 2014 года. Ему было 84 года. В этот день в Москве встретились ЦСКА и СКА. Москвичи победили 5:3, а форвард питерцев Тихонов отметился двумя голами и одной передачей. Думается, его дед был бы доволен...