Уникальный эксперимент ФХР: сумеют ли Брагин и Ларионов обмануть природу?

Две главные команды страны – национальная и молодежная – в один день получили новых главных тренеров. В этом не было бы ничего особенного, если бы не два беспрецедентных факта: оба – дебютанты, да еще в более чем солидном для этих должностей возрасте.

Игорь Ларионов вообще никогда не работал главным тренером и повезет молодежную сборную в Канаду на ЧМ-2021, когда ему стукнет 60. Валерий Брагин – блестящий специалист по работе с молодежью. Но на короткой дистанции: от полутора – двух недель на Турнире четырех и Суперсерии по Канаде до месяца на мировом первенстве. С серьезными клубами он не сотрудничал, если не считать ЦСКА. Однако в 2012 году даже полсезона не продержался, рассчитавшись с армейцами еще до Нового года. Теперь ему придется одновременно рулить СКА и сборной до Олимпиады-2022, куда он повезет – если повезет?! – российских атлетов в 65 лет.

Я готов закрыть глаза на паспортные данные. В любом случае – все определит результат. Кто, например, мог представить, что после позора на Играх в Сочи Павел Дацюк вернется из НХЛ на родину, через четыре года снова выйдет на олимпийский лед с капитанский нашивкой и в 39 лет вернет России олимпийское золото после 26-летнего перерыва? Тогда ставка ФХР на вожака-ветерана сработала, удастся ли повторить в другой конфигурации – большой вопрос.

Хрестоматийный тут пример – Анатолий Тарасов, который распрощался со сборной СССР в 53 года, а вообще с хоккеем – в 55. Да, Виктор Тихонов выиграл свою третью Олимпиаду в 61 год. Но после Альбервиля-1992 карьера мэтра покатилась под откос, а возвращение в 73 года в сборную увенчалось катастрофой – 10-е место на ЧМ-2004. Хуже было только в Санкт-Петербурге-2000.

Зато Вячеслав Быков добыл после долгих 15 лет унижений мировую корону на ЧМ-2008 в Квебеке в 47 лет. Однако спустя всего три сезона единогласным голосованием исполкома ФХР был отправлен в отставку. Как и Тихонова, Быкова убрали попутно и из клуба – «Салавата Юлаева». Тем не менее Вячеслав Аркадьевич сумел найти в себе силы вернуться и за один сезон привел СКА к первому Кубку Гагарину. Казалось, все у тандема Быков – Захаркин еще впереди. Но вмешались загадочные семейные обстоятельства – и спаситель России в 54 года, судя по всему, окончательно завершил тренерскую карьеру.

Почти точь-в-точь как Тарасов.

Проблема в том, что крайне сложно совмещать два поста. Тем более в нынешних условиях. Да, и при СССР от ЦСКА Тарасова требовались ежегодные победы в чемпионате Союза, как сейчас от СКА – в КХЛ. Но в сборной Анатолий Владимирович официально считался вторым тренером, а старшим был Аркадий Чернышев. В ЦСКА и сборной не было вариантов и у Виктора Тихонова. Однако ему позволили собрать на Ленинградском проспекте все сливки с 1/6 части суши, а потому чемпион СССР был известен до старта турнира. Не стоит забывать, что в первенстве Союза к тому же играли чуть ли ни вдвое меньше матчей, чем сейчас.

К советской системе с базовым клубом сборной правильно решили вернуться после двух олимпийских фиаско кряду – в Ванкувере и Сочи. Так низко отечественный хоккей на Играх не падал никогда. Вот только Олегу Знарку сумели в СКА создать роскошные условия, по сути – как в советские времена. Несмотря на запредельное давление, он справился. Выиграл Олимпиаду в Пхенхчане.

А теперь – внимание! Самое главное: Знарку тогда было 55 лет!

Опять те же самые две пятерки. Разумеется, я желаю Олегу Валерьевичу на посту главкома «Спартака» подарить преданным фанатам красно-белых Кубок Гагарина. Вот только что-то подсказывает мне, что пик Знарка-тренера позади.

Точно так же я буду всячески поддерживать в новой ипостаси, искренне сопереживать Брагину и Ларионову. С обоими я давным-давно знаком лично. Выдающиеся профессионалы, всю жизнь посвятившие хоккею. Однако как тут не вспомнить любимое изречение Тихонова – природу не обманешь. Годы непременно возьмут свое. Исключений пока не знаю.

Врезалось в память, с какой горечью рассказывал мне Владимир Юрзинов о расставании с ТПС. Финская команда после его перехода из «Динамо» постоянно добиралась до финала чемпионата страны, дважды брала золото, завоевывала Кубок Европы. Но стоило ТПС в 1998 году вылететь из плей-офф в стартовом раунде, как российскому специалисту тут же указали на дверь. По словам Владимира Владимировича, после Олимпиады в Нагано, где Буре и Ко до победы не хватило одного шага, морально он вернулся в Суоми абсолютно выхолощенным и не сумел найти эмоций для клубной работы.

Юрзинову тогда лишь 58 исполнилось. Пришлось перебраться в Швейцарию, позже в Ярославль. Тщетно: больше в ранге главного тренера он ничего не выигрывал.

Что касается Ларионова, не удивлюсь, если на дебют Игоря Николаевича обратят внимание составители Книги рекордов Гиннесса. В 59 лет впервые стать главным тренером и сразу возглавить молодежную сборную – лично я подобного не видел никогда. Ни в хоккее, ни в футболе, ни в баскетболе, нигде. А вы?..