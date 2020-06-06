Надеемся на молодежную тройку и… С кем Брагин пойдет в чемпионский поход - Советский спорт
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06 июня 2020 10:31ХоккейДомрачев Владислав

Надеемся на молодежную тройку и… С кем Брагин пойдет в чемпионский поход

В пятницу на видеоконференции новый главный тренер сборной России Валерий Брагин заявил, что он надеется на молодежную тройку СКА Подколзин – Морозов – К.Марченко.

«Советский спорт» составил расширенный список кандидатов в национальную команду из КХЛ.

Не секрет, что в нынешних условиях чемпионат мира 2021 года в Минске и Риге рискует остаться без представителей НХЛ. Или же их присутствие будет минимальным, несмотря на титанические усилия главы ИИХФ Рене Фазеля сдвинуть сроки турнира на две недели вперед. В любом случае России надо иметь план Б (или А?) на этот случай. Отъезд в НХЛ московских армейцев Кирилла Капризова и Михаила Григоренко разрушил тройку, зажигавшую на последнем Кубке Первого канала. С динамовцем Вадимом Шипачевым в центре.

Вряд ли Брагин откажется от услуг самого ценного игрока минувшего сезона. Хотя история знает прецедент, когда главный тренер сборной, придя из молодежки, резко омолодил состав.

Вернувшемуся в «Динамо» Дмитрию Кагарлицкому надо выпрыгнуть из трусов, чтобы вернуться в национальную команду. Он покинул СКА, а это черная метка.

Итак, вот список кандидатов от «Советского спорта».

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Игорь Бобков («Авангард»), Иван Бочаров («Динамо» М).

Защитники: Альберт Яруллин, Андрей Педан, Никита Лямкин (все – «Ак Барс»), Игорь Ожиганов, Виктор Антипин, Данила Галенюк (все – СКА), Богдан Киселевич, Артем Сергеев (оба – ЦСКА), Алексей Марченко, Рушан Рафиков, Никита Черепанов (все – «Локомотив»), Андрей Миронов («Динамо» М), Никита Трямкин («Автомобилист»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Нападающие: Владимир Э. Ткачев, Артем Швец-Роговой, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Александр Подколзин, Андрей Кузьменко, Богдан Якимов (все – СКА), Вадим Шипачев, Владимир Брюквин, Иван Игумнов (все – «Динамо» М), Антон Слепышев, Константин Окулов, Андрей Светлаков, Павел Карнаухов, Максим Мамин (все – ЦСКА), Никита Сошников, Александр Кадейкин (оба – «Салават Юлаев»), Денис Зернов, Сергей Шумаков, Кирилл Семенов, Александр Толчинский (все – «Авангард»), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба – «Ак Барс»), Павел Порядин («Нефтехимик»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Николай Прохоркин («Лос-Анджелес» НХЛ), Денис Алексеев, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев, Владимир А. Ткачев (все – «Локомотив»), Анатолий Голышев, Алексей Макеев (оба – «Автомобилист»).

Сорокин включен во вратарскую бригаду в надежде на то, что он все-таки останется в КХЛ еще на один сезон. «Айлендерс» в это смутное время никуда не денется, нельзя исключать и вариант обмена лучшего вратаря КХЛ в условный «Чикаго». Сейчас ЦСКА ведет с ним переговоры.

Из остальных кандидатов твердым первым номером в своем клубе можно назвать разве что Бобкова, выигравшего в молодежке Брагина золото в Баффало-2011. Список голкиперов хотелось бы дополнить Ильей Кочетковым, признанным лучшим на МЧМ-2019, но для этого ему надо закрепиться в «Витязе». Прошлогодний обмен из СКА посеял у перспективного вратаря неуверенность в своих силах.

При скудности рынка защитников в КХЛ мы не включили в круг кандидатов олимпионика Никиту Нестерова, который, скорее всего, вернется в НХЛ. У него на руках предложение от «Лос-Анджелеса». Капитан ЦСКА (в отсутствие Сергея Андронова) минувший сезон провел не ровно. Долгое время при огромном командной плюсе Нестеров не вылезал из «минусов» и только в концовке регулярного чемпионата подтянул личную статистику.

Примерно та же ситуация у другого героя Пхенчхана-2018 Вячеслава Войнова. Плей-офф-2019 он провалил, но такими классными защитниками не разбрасываются.

20-летний Данила Галенюк продолжит прогрессировать, если его (уже не «лимитчика») не задвинут в золотой запас. Минувший сезон стал для него прорывным.

Виктор Антипин, переодевшись в форму СКА, сразу вернулся в круг кандидатов в сборную. Однако теперь у Брагина в клубе перебор атакующих защитников, кому-то придется подвинуться.

Будет жаль, если гренадер Никита Трямкин вернется в «Ванкувер». Впрочем, на габаритных оборонцев в сборной дефицита нет.

Ждем возвращения из-за океана Николая Прохоркина и его игры, как в матче с американцами в Пхенчхане.

В списке форвардов нет олимпиоников Ивана Телегина и Сергея Андронова. Их вовсю теснят честолюбивые дублеры – Павел Карнаухов, Богдан Якимов, Иван Игумнов. Из опытных остался только Шипачев. Интересно, какую «химию» найдет для него Брагин? Мы бы предложили такой вариант: Порядин – Шипачев – Сошников.

Перспективной видится новая связка омичей-балашихинцев Зернов – Толчинский. Новичка «Авангарда» мы отметили не авансом, а за яркий прошлый сезон в ЦСКА. В противном случае армейца с двусторонним контрактом вряд ли пригласили в команду Боба Хартли на приличные финансовые условия.

Ждем возвращения из-за океана Николая Голдобина. По слухам ему в ЦСКА положили такую же зарплату, как Толчинскому в «Авангарде». По деньгам Голдобин – кандидат в сборную. Осталось, чтобы эти деньги спроецировались на лед.

А питерская молодежь о деньгах сейчас думать не должна. Первый блин в национальной сборной (Шведские игры) вышел у них все-таки комом. Хотя в первом матче турнира против финнов эти парни удивили контролем шайбы. Но в хоккее побеждает тот, кто забивает. Нужны голы.

На пером этапе Евротура Брагин пообещал устроить просмотр кандидатов А на Кубке Первого канала, в Швеции и Чехии надо наигрывать состав к чемпионату мира. Как сказал новый главный тренер сборной, под вопросом должны оставаться 3-4 фамилии. В прошлом сезоне у Алексея Кудашова ничего подобного не было. Подготовка к турнирам по разным причинам оказалась скомканной. Тренировки заменили «сплочения» и прочие показательные мероприятия.

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