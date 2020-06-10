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Хотел выгнать Ларионова с Кубка мира. Как тренировал сборную Борис Михайлов
10 июня 14:02
автор: Домрачев Владислав

Хотел выгнать Ларионова с Кубка мира. Как тренировал сборную Борис Михайлов

«Советский спорт» продолжает сериал «Тренеры сборной России». Вчера мы рассказали о Викторе Тихонове, сегодня вспоминаем этапы большого пути Бориса Михайлова.

Он руководил национальной командой на пяти чемпионатах мира, Кубке мира-1996, а также был помощником главного тренера на ЧМ-1997, 2005, 2006 и в олимпийском Турине-2006.

Михайлов возглавил сборную после провала на ЧМ-1992, где наши впервые оказались за пьедесталом. Федерацию хоккея тогда возглавлял Владимир Петров, друг Бориса Петровича. Тихонов после 15 лет работы с национальной командой стал главным тренером олимпийской сборной. Тогда ее статус был не таким, как ныне у дружины Олега Браташа. Виктору Васильевичу предстояло защищать титул на внеплановой Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере. Чем это закончилось – мы рассказали вчера.

А Михайлова ждал ЧМ-1993 в Мюнхене. На подмогу приехали «швейцарцы» Вячеслав Быков и Андрей Хомутов, олимпийский чемпион Илья Бякин из Германии, защитник из «Филадельфии» Дмитрий Юшкевич, его одноклубник нападающий Вячеслав Буцаев, форвард из финского ТПС Герман Титов, вратарь Андрей Трефилов из американского клуба минорной лиги «Солт-Лейк Голден Иглз».

Трефилов вступил в игру с третьего матча и превзошел ожидания, став одним из главных героев финала.

Потерпев в групповом турнире поражения от канадцев и шведов, наши взяли реванш в плей-офф. Волевую победу 7:4 в полуфинале над сборной Майка Кинэна Михайлов назвал чудом. Состав Кленовых листьев был богат на громкие имена – вратарь Рэнфорд, форварды Линдрос, Грейвз, Корсон, Дайнин, Бриндамор, Гартнер, Рекки, юный Кариа (он еще не играл в НХЛ).

В финале (3:1) наши не только выдержали стартовое давление шведов, но и забили три гола, пропустив в концовке только один (правда, шайбу в российских воротах никто не видел). Автором победой шайбы стал 19-летний Николишин.

Помогал Михайлову в Мюнхене Петр Воробьев, а Игорь Захаркин работал в научно-комплексной бригаде. Через 15 лет они заявили, что золото сборная завоевала благодаря им. Во истину у победы много отцов.

На ЧМ-1994 в Италии наши вылетели в четвертьфинале. Поражение от американцев 1:3 стало ушатом ледяной воды на головы тренерского штаба. Ведь мы сами выбрали себе первого соперника в плей-офф. Последний матч в группе россияне проиграли Канаде 1:3. Очень загадочно. После двух периодов наши вели 1:0, в перерыве почему-то заменили основного вратаря Шталенкова на Иванникова и в третьей 20-минутки бросили играть и пропустили три шайбы. В кулуарах рассказывали, что проиграть канадцам насоветовал главному тренеру его друг Серж Ханли, бывший ленинградский журналист, а потом агент Сергей Левин. Мол, в этом случае в четвертьфинале России попадет не на чехов, а на более слабых звездно-полосатых.

Перед четвертьфиналом в сборную прибыл из «Детройта» Вячеслав Козлов. Получилось, всего на один матч. После поражения он явился на собрание команды подшофе и громко предъявил претензии Михайлову. В ответ Юшкевич двинул Козлову в челюсть.

ЧМ-1995 в Швеции завершился для России тоже в четвертьфинале. На этот раз в матче со шведами (0:2), ставшим прощальным в сборной для Быкова и Хомутова. Михайлова заменил Владимир Васильев.

О Михайлове вспомнил в августе 1996-го, когда наша первая дрим тим осталась без главного тренера. Назначенный на этот пост Игорь Дмитриев угодил на операционный стол – у него диагностировали рак мозга. Наши звезды во главе с Фетисовым хотели, чтобы готовившуюся к Кубку мира сборную возглавил Евгений Зимин, помогать которому должны были Сергей Макаров и Виктор Федоров. Однако президент ФХЛ Валентин Сыч на это не согласился. Выбор пал на Михайлова. Он оптимизировал штаб, убрав Федорова-старшего. Помогали Борису Петровичу Зимин и Макаров.

Команда разбилась на группировки. Звезды решили готовиться не в Новогорске, вдали от шума, суеты и соблазнов, а в Сокольниках. Некоторые вели просто неподобающе. Интересно, что сейчас они успешно трудоустроились в ФХР.

К сожалению, в выставочном матче с американцами получил травму Буре-старший - защитник Лич отбил ему почку. Эта потеря стала невосполнимой.

Уже в Канаде Михайлов хотел отчислить Ларионова, но удержался. «Не я комплектовал сборную, не я ее готовил к турниру, не мне было решать », - объяснил Борис Петрович.

На вопрос тренера, когда будет забивать Могильный, наш первый в истории хоккейный беглец спокойно ответил: «Когда начнется сезон в НХЛ».

В пяти матчах наши потерпели три поражения, два – от будущих победителей американцев (оба раза 2:5), одно – от канадцев (3:5). Выход в полуфинал – не самый плохой результат, но болельщики ведь ждали от российской дрим тим большего.

На ЧМ-2001 в Германии михайловцы опять не сумели взять четвертьфинальный барьер, и опять нашими обидчиками оказались шведы (3:4ОТ). В овертайме россияне пропустили гол после ошибки Яшина, хотя играли лучше соперников.

А чуть раньше, в феврале 2001-го, Михайлов огласил олимпийскую восьмерку неприкасаемых на Игры-2002 в Солт-Лейк-Сити. Однако сборную на Олимаиаде-2002 возглавил Вячеслав Фетисов. Он обещал золото, но добыл бронзу, что тоже очень приличный результат.

Михайлов же, пропустив супертурнир, продолжил работу на ЧМ-2002 в Швеции. Наш состав усилили все три энхаэловца – защитник Калинин, форварды Афиногенов и наложивший на себя руки Ляшенко.

В плей-офф россияне пробились лишь по лучшей разнице шайб, Михайлов от безысходности чуть не плакал. В четвертьфинале нас поджидали чехи с Яромиром Ягром, рвавшимся в «Тройной золотой клуб». Накануне у соперника был выходной, наши же играли со словаками, а потом переезжали из Гетеборга в Йенчепинг. Но случилось чудо – сборная Михайлова победила 3:1.

В полуфинале россияне одолели финнов – 3:2Б, выдержав натиск «львов» в большинстве. Героем этих матчей стал Соколов, признанный лучшим вратарем турнира.

В финале наши были близки к очередному подвигу. Уступая 0:2 и 1:3 словакам, россияне сравняли счет, полезли вперед дожимать соперника и нарвались на контратаку.

Впрочем, и серебро стало грандиозным успехом. Всем участникам чемпионата присвоили звание заслуженного мастера спорта. В июне вице-чемпионов мира пригласили в подмосковный пансионат «Бор» на встречу с Президентом России Владимиром Путиным. На мероприятии присутствовала и футбольная сборная Олега Романцева, отправлявшаяся на ЧМ-2002 в Японию. Капитан хоккеистов Коваленко вручил Путину клюшку с автографами команды, а также серебряную медаль. Потом долго гадали, кому принадлежала эта награда. Сначала думали, что Разину, так ни разу и не вышедшему на лед из-за травмы. Однако вскоре выяснилось, что медаль он получил. Только благодаря дедуктивному методу Шерлока Холмса удалось установить владельца. Это пресс-атташе сборной Геннадий Набатов, в то время журналист газеты «Советский спорт».

- У меня была мечта – возглавить сборную на Олимпиаде, - признался потом Михалов. – Жаль, что она не осуществилась.

Однако в олимпийском Турине-2006 Борис Петрович стоял на лавке сборной, которую возглавлял Владимир Крикунов. Капитан нашей дрим тим Алексей Ковалев по горячим следам заявит, что победную игру с канадцами в четвертьфинале вел именно Михайлов.

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