Как разбился брат Вячеслава Фетисова. Это случилось 35 лет назад

11 июня 1985 года в автокатастрофе погиб нападающий ЦСКА Анатолий Фетисов, младший брат капитана армейцев и сборной СССР Вячеслава Фетисова.

Трагедия случилась, когда машина с братьями Фетисовыми возвращалась из спорткомплекса ЦСКА домой. За рулем сидел Вячеслав. Он пошел на обгон «Жигулей», те в этот момент по закону подлости занесло, они ударили авто Фетисова, которое врезалось в фонарный столб.

Анатолий скончался в больнице, его старший брат серьезных травм не получил. Капитан сборной и ЦСКА утверждал, что был трезв. Виктор Тихонов впоследствии рассказывал, что спас его от тюрьмы.

Анатолия похоронили на кладбище в подмосковном Долгопрудном. На памятнике выбиты слова: «Анатолий Фетисов. 17 лет».

Вячеслав страшно переживал гибель брата, писали, что ему в голову лезли черные мысли – выброситься с балкона. Отговорили родители: «Теперь тебе надо играть за двоих». Правда, квартиру, в которой жили родители Фетисова, пришлось обменять. Потому что все в этом доме им напоминало об Анатолии.

Про Фетисова-младшего пришлось читать всякое. По словам тренера Виктора Тихонова, юношу готовили чуть ли не на замену Сергею Макарову в лучшем на тот момент звене в мире КЛМ. Макаров, кто не помнит, в тот период был сильнейшим форвардом сборной.