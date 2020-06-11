Как разбился брат Вячеслава Фетисова. Это случилось 35 лет назад

11 июня 1985 года в автокатастрофе погиб нападающий ЦСКА Анатолий Фетисов, младший брат капитана армейцев и сборной СССР Вячеслава Фетисова.
Трагедия случилась, когда машина с братьями Фетисовыми возвращалась из спорткомплекса ЦСКА домой. За рулем сидел Вячеслав. Он пошел на обгон «Жигулей», те в этот момент по закону подлости занесло, они ударили авто Фетисова, которое врезалось в фонарный столб.
Анатолий скончался в больнице, его старший брат серьезных травм не получил. Капитан сборной и ЦСКА утверждал, что был трезв. Виктор Тихонов впоследствии рассказывал, что спас его от тюрьмы.
Анатолия похоронили на кладбище в подмосковном Долгопрудном. На памятнике выбиты слова: «Анатолий Фетисов. 17 лет».
Вячеслав страшно переживал гибель брата, писали, что ему в голову лезли черные мысли – выброситься с балкона. Отговорили родители: «Теперь тебе надо играть за двоих». Правда, квартиру, в которой жили родители Фетисова, пришлось обменять. Потому что все в этом доме им напоминало об Анатолии.
Про Фетисова-младшего пришлось читать всякое. По словам тренера Виктора Тихонова, юношу готовили чуть ли не на замену Сергею Макарову в лучшем на тот момент звене в мире КЛМ. Макаров, кто не помнит, в тот период был сильнейшим форвардом сборной.
В одном из поздних интервью Виктор Васильевич утверждал, что после ЧМ-1985 в Праге Фетисов-младший играл на правом фланге с Игорем Ларионовым и Владимиром Крутовым. Спорить, причем заочно, с мэтром – дело неблагодарное. Однако у автора этих строк давно родился законный вопрос – в каких таких матчах выходил Анатолий? Ведь чемпионат СССР, в котором армейцы буквально вырвали на самом финише золотые медали у земляков-динамовцев, завершился 21 марта, задолго до старта ЧМ-1985 в Праге.
После возвращения из столицы Чехословакии с бронзовыми наградами армейцы тренировались, игр не проводили. Когда же Фетисов-младший выходил в звене Ларионова? Разве что на тренировках. Или во снах уважаемого Виктора Васильевича, который рядом с кроватью держал блокнот и карандаш. Чтобы оперативно записать приснившиеся упражнения, схемы и сочетания в звеньях.
Я ходил на все матчи ЦСКА в том сезоне, когда гегемонии армейцев всерьез угрожало «Динамо». Фетисов-младший играл в четвертом звене с чемпионом мира Иреком Гимаевым и олимпиоником Александром Герасимовым, а потом с Сергеем Немчиновым и героем Сараева-1984 Николаем Дроздецким. В том сезоне Анатолий провел всего 8 матчей и результативными баллами не отметился.
А дебютировал он за ЦСКА в концовке предыдущего чемпионата, в котором армейцы установили нетленный рекорд, одержав 43 победы в 44 матчах. Фетисов-младший в 16 лет провел две игры, но в них сначала отдал передачу, а потом и забил гол. Тихонов выпускал его в звене Ларионова на левом фланге, а Владимир Крутов перемещался на позицию защитника.
Вырос бы Анатолий в звезду – сказать трудно. В нашем хоккее было немало «подснежников»-однодневок, которые выстреливали, а потом исчезали с хоккейного небосклона. Правда, они не носили фамилию Фетисов.