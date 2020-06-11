Почему Гретцки в подметки не годится Панарину, или Хлебушек – всему голова

Когда чего-то долго нет, вспоминается не то, чего лишился в общем, а что-то конкретное. Самое яркое либо самое нужное из того, чего теперь недостает. Ну, скажем, вас перестали кормить. О чем вы будете мечтать через неделю, две, три? О пирожных или отбивных? Нет! О корочке хлебушка! То же самое сейчас в… НХЛ.
Люблю читать профессионалов. Которые понимают игру глубоко и видят нюансы, недоступные простому смертному. Их оценки – самые точные. Потому что хоккей они пропускают через себя.
Как не поверить, например, Александру Якушеву, когда он как-то констатировал: «А ведь Дацюк, действительно, волшебник». Случилось это после того, как в сезон локаута перед возвращением в НХЛ Павел в январе за ЦСКА забил знаменитый буллит в ворота «Трактора», просунув клюшку за спину. Александр Сергеевич ведь продолжает играть за ветеранов, а потому знает, о чем говорит:
– Не представляю, как он это делает! Сколько ни пытался повторить финт Павла, ничего не получается!
Позже Волшебник пришел к нам в редакцию, когда мы вручали форварду «Детройта» «Харламов Трофи». После дружеского банкета в узком кругу я попросил Павла показать, как он все-таки столь элегантно и непринужденно не просто просовывает клюшку за спину, а еще и бросает шайбу. Он взял черенок и, словно фокусник, легким движением рук в мгновение ока прочертил в воздухе то, что сотворил тогда с «Трактором». Рядом стоял Сергей Гимаев. После секундного замешательства спрашивает меня:
– Ты чего-нибудь понял?
– Нет, – вздохнул я.
– И я тоже ничего не понял…
Так вот, когда сегодня на официальном сайте НХЛ прочитал невероятно теплое, доброе, откровенное интервью канадца о Панарине, я еще больше зауважал Артемия. И что россиянин на самом деле, как считает Маккиннон, достоин «Харт Трофи» как лучший игрок нынешнего сезона. И это далеко не только его мнение.
На прошлой неделе точно с таким же заявлением вдруг выступил канадский капитан капитанов всех времен Марк Мессье:
– Я очень давно не видел, чтобы кто-то играл как Артемий Панарин. Так самоотверженно, с такой страстью, харизмой и талантом. Думая о великих хоккеистах, с которыми я играл, вспоминаю, что они делали всех вокруг себя лучше. Он делает лучше не только партнеров, но и всю команду, выводит ее на иной уровень. А это признак настоящей суперзвезды.
Сравните с фразой Маккиннона:
– Если бы MVP сезона выбирал я, то, пожалуй, назвал бы Панарина. Думаю, что он вел игру… Безусловно, Драйзайтль был неподражаем. Какой сезон! Когда (форвард «Ойлерз») Коннор (Макдэвид) получил травму, он прибавил. Но и у «Рейнджерс» было много травм, а Панарин сумел вывести игру партнеров на другой уровень. По-моему, он стал лучшим по очкам в формате «пять на пять». Мне нравится наблюдать за его игрой.
То же самое, что у железного Марка, только другими словами:
– Сумел вывести игру партнеров на другой уровень.
Вот она – сермяга! Вот она – печать реального, а не дутого мастера. Вот почему в моих глазах Гретцки всегда будет самой переоцененной персоной в истории мирового спорта. Потому что и «Эдмонтон», и сборная Канады прекрасно обходились без него. Но вот сам так называемый Великий, когда на него делали главную ставку, оказывался полным нулем везде – в «Лос-Анджелесе», «Сент-Луисе», «Рейнджерс», на Кубке мира-1996, Олимпиаде-1998…
Вы где-нибудь читали свидетельства глыб мирового хоккея, что Гретцки кого-то сделал лучше в «Рейнджерс» или «Сент-Луисе»? Я – нет. А о Панарине любой непредвзятый наблюдатель только это и говорит. Ибо спорт – не театр. Побеждают голы, очки, секунды, а не тот, кто лучше притворяется или краше пыль в глаза дилетантам пускать умеет.
Не хочу вас нагружать цифрами, замечу разве, что Маккиннон не ошибся. Хлебушек и вправду первый в НХЛ по результативности в полных составах – 59 очков. А в целом ему не хватило всего пять пунктов до классической отметки 100. Все это личные рекорды уральца. Его партнер по звену Райан Строум также переписал таблицу своих достижений. Мика Зибанежад, с которым Панарин регулярно выходит в большинстве, вообще признан его соотечественниками в НХЛ лучшим шведом в этом сезоне. А ведь летом эксперты официального сайта НХЛ, составляя рейтинг центров лиги близко не подпустили Зибанежада к топ-20. Кстати, Леона Драйзайтля, обладателя «Арт Росс Трофи»-2020 лучшему бомбардиру и главного претендента на «Харт Трофи», горе-знатоки НХЛ тоже проигнорировали.
Но мы-то в «Советском спорте» все сплошь суперпрофи! В нашем альтернативном списке, опубликованном 14 августа 2019 года, присутствовали, разумеется, и Драйзайтль (правда, на скромном 17-м месте, но все-таки), и Зибанежад (19). Швед удостоился от меня тогда такой характеристики:
«Единственное светлое пятно в «Рейнджерс». Играя с тотальными неумехами, умудрился в минувшем сезоне установить личные рекорды по голам – 30, передачам – 44, очкам – 74. Очевидно, что с появлением на Манхеттэне Панарина, который всех партнеров делает лучше, Зибанежад резко прибавит и, вполне вероятно, пробьет отметку 100».
Как видите, мы все знали еще год назад. Мессье и Маккиннон просто процитировали нас. Ну да, Мика отметку 100 не пробил. Но ведь он в начале чемпионата пропустил 12 матчей из-за травмы. Тем не менее обновил личные рекорды по голам – 41 и очкам – 75. И это в 57 играх!
Но вернемся к интервью Маккиннона. Больше всего меня впечатлила концовка. Откровения запредельные! Почти как признание в любви. Об этом даже всегда словоохотливый Артемий никогда не рассказывал.
– Мне кажется, что прошлым летом, когда он выбирал клуб, я ему каждый день звонил. Говорил, что ему не придется вытаскивать каждый матч, что какие-то игры надо будет оставить мне. Сказал, что он может занять мое место при игре в большинстве. Мне все равно, я найду для себя другую позицию. Все перепробовал, чтоб его уговорить…
Все это о том, с чего я начал. Профессионал профессионала видит издалека!
Так что, будем надеяться, если журналисты при голосовании на «Харт» все-таки прокатят нашего Хлебушка, сами игроки отдадут «Тед Линдсей Эворд» как MVP сезона Артемию Панарину. Ибо хлеб – всему голова!