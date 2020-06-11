Почему Гретцки в подметки не годится Панарину, или Хлебушек – всему голова

Когда чего-то долго нет, вспоминается не то, чего лишился в общем, а что-то конкретное. Самое яркое либо самое нужное из того, чего теперь недостает. Ну, скажем, вас перестали кормить. О чем вы будете мечтать через неделю, две, три? О пирожных или отбивных? Нет! О корочке хлебушка! То же самое сейчас в… НХЛ.

Люблю читать профессионалов. Которые понимают игру глубоко и видят нюансы, недоступные простому смертному. Их оценки – самые точные. Потому что хоккей они пропускают через себя.

Как не поверить, например, Александру Якушеву, когда он как-то констатировал: «А ведь Дацюк, действительно, волшебник». Случилось это после того, как в сезон локаута перед возвращением в НХЛ Павел в январе за ЦСКА забил знаменитый буллит в ворота «Трактора», просунув клюшку за спину. Александр Сергеевич ведь продолжает играть за ветеранов, а потому знает, о чем говорит:

– Не представляю, как он это делает! Сколько ни пытался повторить финт Павла, ничего не получается!

Позже Волшебник пришел к нам в редакцию, когда мы вручали форварду «Детройта» «Харламов Трофи». После дружеского банкета в узком кругу я попросил Павла показать, как он все-таки столь элегантно и непринужденно не просто просовывает клюшку за спину, а еще и бросает шайбу. Он взял черенок и, словно фокусник, легким движением рук в мгновение ока прочертил в воздухе то, что сотворил тогда с «Трактором». Рядом стоял Сергей Гимаев. После секундного замешательства спрашивает меня:

– Ты чего-нибудь понял?

– Нет, – вздохнул я.

– И я тоже ничего не понял…

Так вот, когда сегодня на официальном сайте НХЛ прочитал невероятно теплое, доброе, откровенное интервью канадца о Панарине, я еще больше зауважал Артемия. И что россиянин на самом деле, как считает Маккиннон, достоин «Харт Трофи» как лучший игрок нынешнего сезона. И это далеко не только его мнение.

На прошлой неделе точно с таким же заявлением вдруг выступил канадский капитан капитанов всех времен Марк Мессье:

– Я очень давно не видел, чтобы кто-то играл как Артемий Панарин. Так самоотверженно, с такой страстью, харизмой и талантом. Думая о великих хоккеистах, с которыми я играл, вспоминаю, что они делали всех вокруг себя лучше. Он делает лучше не только партнеров, но и всю команду, выводит ее на иной уровень. А это признак настоящей суперзвезды.

Сравните с фразой Маккиннона:

– Если бы MVP сезона выбирал я, то, пожалуй, назвал бы Панарина. Думаю, что он вел игру… Безусловно, Драйзайтль был неподражаем. Какой сезон! Когда (форвард «Ойлерз») Коннор (Макдэвид) получил травму, он прибавил. Но и у «Рейнджерс» было много травм, а Панарин сумел вывести игру партнеров на другой уровень. По-моему, он стал лучшим по очкам в формате «пять на пять». Мне нравится наблюдать за его игрой.