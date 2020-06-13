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Он запустил стулом в Радулова. Вячеславу Буцаеву – 50 лет
13 июня 13:19
автор: Домрачев Владислав

Он запустил стулом в Радулова. Вячеславу Буцаеву – 50 лет

Сегодня чемпион мира и Олимпийских игр, а ныне главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев отмечает полувековой юбилей.

Ученика Виктора Тихонова уважают за несгибаемую волю, способность поставить на место вышедших из берегов звезд.

Попав в 19 лет в ЦСКА, габаритный центрфорвард Буцаев за четыре года завоевал олимпийское золото, золото и бронзу чемпионата мира, два серебра чемпионата страны, стал победителем Игр доброй воли, а также обладателем титула чемпиона Европы (был и такой).

Тренерам нравятся исполнительные игроки, Буцаев был из таких. Став тренером, он того же требует от своих подопечных.

Второй для себя сезон в ЦСКА Вячеслав провел в первом звене с сильнейшим на тот момент хоккеистом СССР Валерием Каменским и восходящей звездой Павлом Буре. Заменив убежавшего в НХЛ Сергея Федорова.

Тихонов пригласил 20-летнего новичка на чемпионат мира в Финляндии. Правда, в первой тройке ему сыграть не довелось, место центрального с Буре и Каменским занял Вячеслав Быков, приехавший в сборную из Швейцарии.

Клубная Суперсерия-1990/91 и Кубок Канады-1991 стали для Буцаева трамплином в НХЛ. На него положила глаз «Филадельфия».

На Олимпиаде-1992 в Альбервиле в «детский сад» Виктора Тихонова никто не верил, однако наша молодая сборная совершила чудо, завоевав золото. Звено Коваленко – Буцаев – Давыдов до финала держалось не то чтобы в тени, но не зажигало. В решающем матче с Канадой, ведомой будущей звездой НХЛ Эриком Линдросом, Буцаев на старте третьего периода распечатал ворота Шона Бурка (его, кстати, включили в сборную звезд Канады по версии ИИХФ). Дело сдвинулось с мертвой точки. Наши посрамили скептиков и победили 3:1.

Точно с таким же счетом был выигран финал у шведов на ЧМ-1993 в Мюнхене. Главный тренер сборной Борис Михайлов перед плей-офф поставил Буцаев в первой звено к Быкову и Андрею Хомутову, на фланг.

В 2002-м Михайлов пригласил Вячеслава на ЧМ-2002. Из Швеции он вернулся с серебром и стал полным кавалером наград чемпионатов мира. К тому времени Буцаев вернулся из заграничной командировке, растянувшейся на 10 без малого лет. В ярославском «Локомотиве» он сделал то, что не удалось в ЦСКА, - стал, причем дважды чемпионом страны.

Быков позвал своего тезку и бывшего партнера в тренерский штаб ЦСКА. В трудный момент, когда увольняли главных (Юлиуса Шуплера, а потом Валерия Брагина) Вячеслав Геннадьевич, приняв «штурвал», решал поставленные задачи. В 2012-м вывел-таки команду в плей-офф, а через год прошел с ней первый раунд, а во втором – дал бой будущему обладателю Кубка Гагарина московскому «Динамо».

А в 2011-м Буцаев перед плей-офф возглавил «Красную Армию» и помог ей завоевать главный трофей МХЛ – Кубок Харламова. В составе «красноармейцев» погоду делали пять будущих олимпийских чемпионов Пхенчхана-2018 – Никита Гусев, его тезка Кучеров, Алексей Марченко, Сергей Андронов, Михаил Григоренко.

Говорят, что Буцаев любит закручивать гайки, у него тяжелый характер. Но иначе нельзя. Особенно с зарвавшимися звездами. Рассказывали, как в ЦСКА он однажды запустил в Александра Радулова стулом. К счастью, промахнулся.

Возглавив «Нефтехимик», Буцаев вывел малобюджетную команду в плей-офф, подготовив для сборной защитника Дамира Шарипзянова (в межсезонье он перешел в «Авангард») и форварда Павла Порядина, выстрелившего на Шведских играх.

Думается, Буцаев засиделся на мелкой работе и готов к большим свершениям во главе топ-клуба. Жаль, что в 2013-м ЦСКА не поверил в перспективного тренера и сделал ставку на американца Джона Торчетти. Формально Буцаева оставили в клубе, отвели ему комнатушку метр на метр без окон, без дверей. Думается, Вячеслав Геннадьевич заслуживал к себе другого отношения.

К слову, среди действующих наставников КХЛ Буцаев – чемпион по титулам в игровой карьере. Столь богатым иконостасом наград могут похвастать только ассистенты главных – Дмитрий Юшкевич из ЦСКА и Фредрик Стиллман из «Магнитки».

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Вячеслав Буцаев

Родился13 июня 1970 года в Тольятти

Нападающий, заслуженный мастер спорта (1992), тренер

Карьера игрока: ЦСКА (1989-1992, 2005), «Филадельфия» (1992-1994), «Сан-Хосе» (1994-1995), «Лада» (1994), «Анахайм» (1995), «Сёдертелье» (1996), «Фэрьестад» (1996-1997), «Форт-Уэйн» (1997-1999), «Флорида» (1999), «Тампа-Бэй» (1999), «Оттава» (1999-2000), «Локомотив» (2001-2004), «Северсталь» (2004-2005), ХК МВД (2005-2006)

Чемпион России (2002, 2003)

В чемпионатах СССР/СНГ/России – 376 матчей, 194 (94+100) очка

Чемпион Олимпийских игр (1992), чемпион мира (1993), серебряный призер ЧМ (2002), бронзовый призер ЧМ (1991)

На ЧМ и ОИ – 60 матчей, 21 (11+10) очко

Карьера тренера: ЦСКА (2012-2013), ХК «Сочи» (2014-2017), «Нефтехимик» (2018-по н.в.)

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