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Спасибо, толерантная Америка. Браво, ЦСКА. В КХЛ едет канадский Борис Александров
13 июня 16:10
автор: Славин Виталий

Спасибо, толерантная Америка. Браво, ЦСКА. В КХЛ едет канадский Борис Александров

Ненавижу легионеров в нашем спорте, на убой кормящихся через госкомпании за счет трудового народа РФ.

Но бывают исключения. Ягр, Гашек, Рахунек, Марек, Червенка, Эллисон (он же Пушкин), Комаров, Торесен, Да Коста… Теперь вот ЦСКА вроде договорился с канадцем Бренданом Лайпсиком.

На этого коренастого бегунка «Вашингтона» я обратил внимание после роскошного махача в матче с «Анахаймом». Помните, как в ноябре прошлого года два форварда-малыша четвертого звена «Кэпиталз» отметелили квартет бугаев «Дакс»?

Все началось со смачного хита Брендана на мощном защитнике Гудбрансоне. Через десяток секунд Лайпсик то же самое проделал с нападающим Грантом. Шайба отлетает к Хатавею и через мгновение трепещется в сетке «Анахайма». 3:0. Ошалевший от наглости двух столичных коротышек Гудбрансон бросается мстить за Гранта, обрушивая град ударов на Лайпсика. К расправе над вашингтонцем тут же присоединяются Гуле и вскочивший со льда Грант.

Я не верил своим глазам! Трое против одного?! Разве такое в нынешней бесконечно толерантной НХЛ возможно? Да! Когда на льду Брендан Лайпсик!

На помощь тут же кинулся Хатавей. В итоге распоясавшимся гостям мозги вправили капитально. Правда, Хатавей схлопотал большой штраф и дисквалификацию за плевок в Гудбрансона. «Вашингтон» три минуты играл в меньшинстве. Тем менее хозяева, воодушевленные отвагой Лайпсика, легко довели игру до победы – 5:2.

Тогда я сделал вывод: оба новичка «Кэпиталз» Лайпсик и Хатавей – отличное укрепление с прицелом на Кубок Стэнли-2020, ибо на следующий плей-офф после чемпионского Ови элементарно не хватило силового сопровождения. Но проверить это на практике помешал вирус. А от вынужденного безделья в режиме домашней самоизоляции каждый сходит с ума по-своему.

Лайпсика вообще-то элементарно кто-то сдал. Возможно, даже кто-то из завистливых партнеров, чтоб избавиться от конкурента за место в основе. Частная переписка с игроком «Флориды» Джеком Родевальдом в соцсети, где Брендан не толерантно обсуждал женщин, а Хатавея и другого одноклубника Дауда назвал теми, кто они есть на самом деле – неудачниками, попала на всеобщее обозрение. Попутно Лайпсик объявил «Ванкувер» худшей командой мира.

И понеслось!

- НХЛ решительно осуждает женоненавистнические и оскорбительные высказывания Лайпсика и Родевальда в частном групповом чате. В нашей лиге нет места подобным заявлениям, отношениям и поведению. Мы обсудим это непростительное поведение с клубами и игроками, угодившими в эту ситуацию, - выступила с официальным пресс-релизом НХЛ.

- Мы знаем о неприемлемых и оскорбительных комментариях, сделанных Лайпсиком в частной беседе в соцсети. Этот вопрос будет решен внутри клуба, - отреагировал «Вашингтон».

- Полностью осознаю, насколько неуместны и оскорбительны эти комментарии, и искренне извиняюсь перед всеми. Твердо намерен извлечь из происшедшего урок и исправиться: впредь к каждому своему поступку относиться более ответственно и осмысленно. Я искренне сожалею, - повинился Лайпсик.

Драма с афроамериканцем Джорджем Флойдом не оставила опальному нападающему шансов задержаться в НХЛ после того, как «Кэпиталз» еще в мае через драфт отказов избавился от скандалиста.

Хотя чего такого он сказал? Тем более в частной беседе. С каких пор молодым неженатым мужикам, тем более находящимся на самоизоляции, стало запрещено обсуждать внешность женщин? Извините, а что им на досуге еще обсуждать? Бицепсы или филейную часть соседа, что ли?

Ну да, наехал на партнеров по звену и бывшему клубу. Но опять же – он не говорил это прилюдно. Делился своими душевными переживаниями с корешем. Разве это плохо? Значит, команда ему не безразлична. Значит, он и своей ролью не удовлетворен, стремится к большему. Хотя чего, казалось бы, рыпаться: платят деньги, ничего особо не спрашивают – и ладно.

В том-то и сермяга, что Брендан, которому в мае стукнуло уже 26, судя по всему, крайне недоволен карьерой в НХЛ. Где он сменил уже шесть клубов, в том числе тот самый «худший в мире» «Ванкувер»!

Понять уроженца Виннипега можно. Везде ему давали крохи игрового времени, запихивая в нижние звенья. Лишь в нынешней регулярке он впервые провел более 60 матчей за сезон. Но что сделаешь за 9 минут в среднем за матч? Никогда не выходя в большинстве. Иногда по периоду просиживая в запасе. С минимальными сменами, когда не успеешь доехать до ворот, а тебя уже зовут меняться. Я понимаю горечь Брендана: из игроков основы «Вашингтона» у него наименьшее ледовое время. У тех же Хатавея и Дауда почти на две минуты больше.

А ведь в юниорах Лайпсик привык принципиально к иной роли. В Западной лиге за «Портленд» он выбивал и 91 (39+52) очко, и 120 (49+71). Постоянно играл в плей-офф, набирая 24 (10+14) и 33 (14+19) очка.

В тех коротких отрезках на льду, что я видел в деле Лайпсика, он произвел на меня очень солидное впечатление. Скоростной, маневренный, резкий, техничный, не жадный до паса, понятно, жесткий. Но без фанатизма: 13 минут штрафа в этом сезоне - и всего 4 в той самой драке, когда блестяще поставил калифорнийских наглецов на место.

По фактуре и стилю канадец здорово напомнил моего кумира отрочества Бориса Александрова. Особенно №11 москвичей я зауважал после стычки под Новый 1976 год в Монреале с Питом Маховличем, который был на две голове выше армейца. Фото этой битвы Давида и Голиафа попало на первые полосы многих североамериканских газет и, кажется, было признано снимком года в мире спорта.

Александров, кстати, впору отсутствия соцсетей и с одноклубниками не церемонился. Говорят, на первой же тренировке в ЦСКА приложил самого Палыча. Не побоялся, что Рагулин его сдуть при желании может.

Лайпсику просто нужен шанс. Лично я очень хочу, чтоб ЦСКА его подписал. Такие хоккеисты не могут не нравиться. Они украшают любую лигу. По манере канадец подходит под требования Игоря Никитина идеально. А главное – он будет предельно мотивирован.

Как Дмитрий Яшкин год назад. Ему тоже не нашлось места в «Вашингтоне». Рискнул отправиться на историческую родину. И не прогадал! В московском «Динамо» стал самым ценным игроком КХЛ и удостоился нового шикарного двухлетнего контракта на 95 миллионов рублей за сезон!

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