Спасибо, толерантная Америка. Браво, ЦСКА. В КХЛ едет канадский Борис Александров

Но бывают исключения. Ягр, Гашек, Рахунек, Марек, Червенка, Эллисон (он же Пушкин), Комаров, Торесен, Да Коста… Теперь вот ЦСКА вроде договорился с канадцем Бренданом Лайпсиком.

На этого коренастого бегунка «Вашингтона» я обратил внимание после роскошного махача в матче с «Анахаймом». Помните, как в ноябре прошлого года два форварда-малыша четвертого звена «Кэпиталз» отметелили квартет бугаев «Дакс»?

Все началось со смачного хита Брендана на мощном защитнике Гудбрансоне. Через десяток секунд Лайпсик то же самое проделал с нападающим Грантом. Шайба отлетает к Хатавею и через мгновение трепещется в сетке «Анахайма». 3:0. Ошалевший от наглости двух столичных коротышек Гудбрансон бросается мстить за Гранта, обрушивая град ударов на Лайпсика. К расправе над вашингтонцем тут же присоединяются Гуле и вскочивший со льда Грант.

Я не верил своим глазам! Трое против одного?! Разве такое в нынешней бесконечно толерантной НХЛ возможно? Да! Когда на льду Брендан Лайпсик!

На помощь тут же кинулся Хатавей. В итоге распоясавшимся гостям мозги вправили капитально. Правда, Хатавей схлопотал большой штраф и дисквалификацию за плевок в Гудбрансона. «Вашингтон» три минуты играл в меньшинстве. Тем менее хозяева, воодушевленные отвагой Лайпсика, легко довели игру до победы – 5:2.

Тогда я сделал вывод: оба новичка «Кэпиталз» Лайпсик и Хатавей – отличное укрепление с прицелом на Кубок Стэнли-2020, ибо на следующий плей-офф после чемпионского Ови элементарно не хватило силового сопровождения. Но проверить это на практике помешал вирус. А от вынужденного безделья в режиме домашней самоизоляции каждый сходит с ума по-своему.

Лайпсика вообще-то элементарно кто-то сдал. Возможно, даже кто-то из завистливых партнеров, чтоб избавиться от конкурента за место в основе. Частная переписка с игроком «Флориды» Джеком Родевальдом в соцсети, где Брендан не толерантно обсуждал женщин, а Хатавея и другого одноклубника Дауда назвал теми, кто они есть на самом деле – неудачниками, попала на всеобщее обозрение. Попутно Лайпсик объявил «Ванкувер» худшей командой мира.

И понеслось!

- НХЛ решительно осуждает женоненавистнические и оскорбительные высказывания Лайпсика и Родевальда в частном групповом чате. В нашей лиге нет места подобным заявлениям, отношениям и поведению. Мы обсудим это непростительное поведение с клубами и игроками, угодившими в эту ситуацию, - выступила с официальным пресс-релизом НХЛ.

- Мы знаем о неприемлемых и оскорбительных комментариях, сделанных Лайпсиком в частной беседе в соцсети. Этот вопрос будет решен внутри клуба, - отреагировал «Вашингтон».

- Полностью осознаю, насколько неуместны и оскорбительны эти комментарии, и искренне извиняюсь перед всеми. Твердо намерен извлечь из происшедшего урок и исправиться: впредь к каждому своему поступку относиться более ответственно и осмысленно. Я искренне сожалею, - повинился Лайпсик.