Спасибо, толерантная Америка. Браво, ЦСКА. В КХЛ едет канадский Борис Александров

Но бывают исключения. Ягр, Гашек, Рахунек, Марек, Червенка, Эллисон (он же Пушкин), Комаров, Торесен, Да Коста… Теперь вот ЦСКА вроде договорился с канадцем Бренданом Лайпсиком.
На этого коренастого бегунка «Вашингтона» я обратил внимание после роскошного махача в матче с «Анахаймом». Помните, как в ноябре прошлого года два форварда-малыша четвертого звена «Кэпиталз» отметелили квартет бугаев «Дакс»?
Все началось со смачного хита Брендана на мощном защитнике Гудбрансоне. Через десяток секунд Лайпсик то же самое проделал с нападающим Грантом. Шайба отлетает к Хатавею и через мгновение трепещется в сетке «Анахайма». 3:0. Ошалевший от наглости двух столичных коротышек Гудбрансон бросается мстить за Гранта, обрушивая град ударов на Лайпсика. К расправе над вашингтонцем тут же присоединяются Гуле и вскочивший со льда Грант.
Я не верил своим глазам! Трое против одного?! Разве такое в нынешней бесконечно толерантной НХЛ возможно? Да! Когда на льду Брендан Лайпсик!
На помощь тут же кинулся Хатавей. В итоге распоясавшимся гостям мозги вправили капитально. Правда, Хатавей схлопотал большой штраф и дисквалификацию за плевок в Гудбрансона. «Вашингтон» три минуты играл в меньшинстве. Тем менее хозяева, воодушевленные отвагой Лайпсика, легко довели игру до победы – 5:2.
Тогда я сделал вывод: оба новичка «Кэпиталз» Лайпсик и Хатавей – отличное укрепление с прицелом на Кубок Стэнли-2020, ибо на следующий плей-офф после чемпионского Ови элементарно не хватило силового сопровождения. Но проверить это на практике помешал вирус. А от вынужденного безделья в режиме домашней самоизоляции каждый сходит с ума по-своему.
Лайпсика вообще-то элементарно кто-то сдал. Возможно, даже кто-то из завистливых партнеров, чтоб избавиться от конкурента за место в основе. Частная переписка с игроком «Флориды» Джеком Родевальдом в соцсети, где Брендан не толерантно обсуждал женщин, а Хатавея и другого одноклубника Дауда назвал теми, кто они есть на самом деле – неудачниками, попала на всеобщее обозрение. Попутно Лайпсик объявил «Ванкувер» худшей командой мира.
И понеслось!
- НХЛ решительно осуждает женоненавистнические и оскорбительные высказывания Лайпсика и Родевальда в частном групповом чате. В нашей лиге нет места подобным заявлениям, отношениям и поведению. Мы обсудим это непростительное поведение с клубами и игроками, угодившими в эту ситуацию, - выступила с официальным пресс-релизом НХЛ.
- Мы знаем о неприемлемых и оскорбительных комментариях, сделанных Лайпсиком в частной беседе в соцсети. Этот вопрос будет решен внутри клуба, - отреагировал «Вашингтон».
- Полностью осознаю, насколько неуместны и оскорбительны эти комментарии, и искренне извиняюсь перед всеми. Твердо намерен извлечь из происшедшего урок и исправиться: впредь к каждому своему поступку относиться более ответственно и осмысленно. Я искренне сожалею, - повинился Лайпсик.
Драма с афроамериканцем Джорджем Флойдом не оставила опальному нападающему шансов задержаться в НХЛ после того, как «Кэпиталз» еще в мае через драфт отказов избавился от скандалиста.
Хотя чего такого он сказал? Тем более в частной беседе. С каких пор молодым неженатым мужикам, тем более находящимся на самоизоляции, стало запрещено обсуждать внешность женщин? Извините, а что им на досуге еще обсуждать? Бицепсы или филейную часть соседа, что ли?
Ну да, наехал на партнеров по звену и бывшему клубу. Но опять же – он не говорил это прилюдно. Делился своими душевными переживаниями с корешем. Разве это плохо? Значит, команда ему не безразлична. Значит, он и своей ролью не удовлетворен, стремится к большему. Хотя чего, казалось бы, рыпаться: платят деньги, ничего особо не спрашивают – и ладно.
В том-то и сермяга, что Брендан, которому в мае стукнуло уже 26, судя по всему, крайне недоволен карьерой в НХЛ. Где он сменил уже шесть клубов, в том числе тот самый «худший в мире» «Ванкувер»!
Понять уроженца Виннипега можно. Везде ему давали крохи игрового времени, запихивая в нижние звенья. Лишь в нынешней регулярке он впервые провел более 60 матчей за сезон. Но что сделаешь за 9 минут в среднем за матч? Никогда не выходя в большинстве. Иногда по периоду просиживая в запасе. С минимальными сменами, когда не успеешь доехать до ворот, а тебя уже зовут меняться. Я понимаю горечь Брендана: из игроков основы «Вашингтона» у него наименьшее ледовое время. У тех же Хатавея и Дауда почти на две минуты больше.
А ведь в юниорах Лайпсик привык принципиально к иной роли. В Западной лиге за «Портленд» он выбивал и 91 (39+52) очко, и 120 (49+71). Постоянно играл в плей-офф, набирая 24 (10+14) и 33 (14+19) очка.
В тех коротких отрезках на льду, что я видел в деле Лайпсика, он произвел на меня очень солидное впечатление. Скоростной, маневренный, резкий, техничный, не жадный до паса, понятно, жесткий. Но без фанатизма: 13 минут штрафа в этом сезоне - и всего 4 в той самой драке, когда блестяще поставил калифорнийских наглецов на место.
По фактуре и стилю канадец здорово напомнил моего кумира отрочества Бориса Александрова. Особенно №11 москвичей я зауважал после стычки под Новый 1976 год в Монреале с Питом Маховличем, который был на две голове выше армейца. Фото этой битвы Давида и Голиафа попало на первые полосы многих североамериканских газет и, кажется, было признано снимком года в мире спорта.
Александров, кстати, впору отсутствия соцсетей и с одноклубниками не церемонился. Говорят, на первой же тренировке в ЦСКА приложил самого Палыча. Не побоялся, что Рагулин его сдуть при желании может.
Лайпсику просто нужен шанс. Лично я очень хочу, чтоб ЦСКА его подписал. Такие хоккеисты не могут не нравиться. Они украшают любую лигу. По манере канадец подходит под требования Игоря Никитина идеально. А главное – он будет предельно мотивирован.
Как Дмитрий Яшкин год назад. Ему тоже не нашлось места в «Вашингтоне». Рискнул отправиться на историческую родину. И не прогадал! В московском «Динамо» стал самым ценным игроком КХЛ и удостоился нового шикарного двухлетнего контракта на 95 миллионов рублей за сезон!