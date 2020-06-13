Социализм с афроамериканским лицом. К чему приведут НХЛ заокеанские протесты

ТЕМНОКОЖИЕ ОТ КОРОНАВИРУСА УМИРАЮТ ЧАЩЕ

Коронавирус обнажил болезни общества, не случайно вспыхнуло там, где COVID-19 бушует сильнее всего – в США. Расовая революция, начавшаяся после гибели от рук полицейских темнокожего Джорджа Флойда, скорее всего, стала следствием давно копившихся проблем. По афроамериканцам китайская зараза ударила сильнее всего. Процент темнокожих среди заразившихся и умерших в стране непропорционально выше, чем их доля среди населения в целом. Это видно из данных в нескольких американских штатах.

Точных цифр по расовому составу пострадавших от вируса американцев пока нет. Не все регионы раскрыли свои сведения, в том числе такие штаты как Нью-Йорк, Калифорния, Нью-Джерси и Вашингтон. Но, например, в Иллинойсе от коронавируса чернокожие страдают заметно сильнее. В Чикаго, крупнейшем городе штата, их проживает 30 процентов от общей численности населения. Однако среди заболевших их половина, а среди умерших - около 70 процентов.

New York Times пишет, что похожую картину можно увидеть в штатах Висконсин, Мичиган, Луизиана, Северная и Южная Каролина. Мичиган по числу смертей уступает только Нью-Йорку и Нью-Джерси. Афроамериканцы составляют 14% его населения, но на них приходится 40% всех летальных случаев. Больше четверти всех умерших скончались в Детройте - 79% его населения составляют чернокожие, информирует Washington Post.

Очевидно, именно на эту причину, а не смерть преступника-рецидивиста Флойда с пятью судимостями, опирается нынешнее протестное движение. Сегодня его пытаются представить расовым, но если разобраться, то проблема носит больше социальный характер. Бедные, а среди негритянского населения их больше, умирают чаще. Они с этим не хотят мириться, потому и видим мы сегодня лозунг Black Lives Matter - жизни чернокожих важны.

«БЕЛЫЙ СПОРТ»: В НБА И НФЛ ЗАСИЛЬЕ НЕГРОВ

Спорт, как составляющая и важная часть современного общества, не может оставаться в стороне от происходящего. Все крупнейшие профессиональные лиги затронули эту протестную тему в своих официальных пресс-релизах, о ней высказываются высокопоставленные спортивные функционеры. Не обошла стороной расовую проблему и НХЛ, в которой наименьшее число афроамериканцев в процентном отношении.

Здравые мысли в высказываниях энхаэловских чиновников, конечно, преобладают. Но нельзя спокойно сегодня смотреть за тем, как проблему социального характера пытаются (возможно, сознательно?) переложить на расовую почву. Для примера приведу несколько фраз из высказываний Ким Дэвис, старшего вице-президента НХЛ по социальному воздействию, инициативам роста и законодательным вопросам. Она афроамериканка, если что.

«НХЛ и ее клубы не безразличны к тому, что спорт в подавляющем большинстве белый, от льда до зала заседаний совета директоров. За свои почти три года в лиге, как самый высокопоставленный черный человек (женщина) в бизнесе хоккея, я не сомневаюсь, что подавляющее большинство людей, находящихся у власти, имеют добрые сердца, намерения и готовность упорно работать над изменением менталитета своих сотрудников. Я также уверена, что подавляющее большинство лидеров во всем спорте теперь понимают, как демографические, культурные и социальные сдвиги могут способствовать долгосрочному росту их организации».

Росту организации никаким образом не способствует искусственное насаждение в нее сотрудников с определенным цветом кожи. Напротив, именно такая постановка вопроса и является проявлением расизма. С чего вдруг Америка, где испокон веков на первом месте стояла профессиональная конкуренция, решила встать на путь Советского Союза, где каждая кухарка могла управлять государством? Что до «белого спорта», то с этим утверждением можно как минимум поспорить. Например, НФЛ меньше чем на треть белая, а остальная – афроамериканская и цветная. В другой крупнейшей американской лиге - НБА - первый негр появился в 1950 году, но в конце 80-х количество белых игроков сократилось до 25 процентов. Если бы не европейские и южноамериканские легионеры, хлынувшие в НБА в следующие десятилетия, бледнолицых там, возможно, почти не осталось бы. Хоккей? Он действительно белый, но тому есть свои объяснения.

ХОККЕЙ – ИГРА НЕ ДЛЯ БЕДНЫХ

Вот следующая цитата достопочтимой леди.

«Так как же мы пришли к сегодняшнему дню? В какой-то момент истории игры бизнес-лидеры предположили, что барьеры для доступа были чисто социально-экономическими (для «них» слишком дорого арендовать лед или купить коньки) или географическими (в «их» районах нет катков) без полного рассмотрения лежащих в основе социальных и культурных реалий. Согласно этим старым предположениям и ложному убеждению, что раса и доход неразрывно связаны, хоккей для цветных людей стал синонимом благотворительности. И с течением поколений это стало самореализующимся пророчеством, так как игра - которая часто передается как поколениями, так и племенами - стала «для одних», а не «для других». Игра оставалась очень белой и очень мужской в течение многих лет».

В России доля негритянского населения пока исчисляется статистической погрешностью. Но кто сегодня скажет, что хоккей – общедоступный вид спорта в нашей стране? Большинство родителей не имеют средств для того, чтобы обеспечить своему ребенку (заметим, белому-пребелому) возможность серьезно заниматься хоккеем. По тем же самым причинам, что и негритянское население США и Канады.