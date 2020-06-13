ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Социализм с афроамериканским лицом. К чему приведут НХЛ заокеанские протесты
13 июня 23:16
автор: Кузнецов Дмитрий

Социализм с афроамериканским лицом. К чему приведут НХЛ заокеанские протесты

Вице-президент НХЛ Ким Дэвис задалась вопросом, как их замечательная лига дошла до того, что белых в ней много, а черных – почти нет.

ТЕМНОКОЖИЕ ОТ КОРОНАВИРУСА УМИРАЮТ ЧАЩЕ

Коронавирус обнажил болезни общества, не случайно вспыхнуло там, где COVID-19 бушует сильнее всего – в США. Расовая революция, начавшаяся после гибели от рук полицейских темнокожего Джорджа Флойда, скорее всего, стала следствием давно копившихся проблем. По афроамериканцам китайская зараза ударила сильнее всего. Процент темнокожих среди заразившихся и умерших в стране непропорционально выше, чем их доля среди населения в целом. Это видно из данных в нескольких американских штатах.

Точных цифр по расовому составу пострадавших от вируса американцев пока нет. Не все регионы раскрыли свои сведения, в том числе такие штаты как Нью-Йорк, Калифорния, Нью-Джерси и Вашингтон. Но, например, в Иллинойсе от коронавируса чернокожие страдают заметно сильнее. В Чикаго, крупнейшем городе штата, их проживает 30 процентов от общей численности населения. Однако среди заболевших их половина, а среди умерших - около 70 процентов.

New York Times пишет, что похожую картину можно увидеть в штатах Висконсин, Мичиган, Луизиана, Северная и Южная Каролина. Мичиган по числу смертей уступает только Нью-Йорку и Нью-Джерси. Афроамериканцы составляют 14% его населения, но на них приходится 40% всех летальных случаев. Больше четверти всех умерших скончались в Детройте - 79% его населения составляют чернокожие, информирует Washington Post.

Очевидно, именно на эту причину, а не смерть преступника-рецидивиста Флойда с пятью судимостями, опирается нынешнее протестное движение. Сегодня его пытаются представить расовым, но если разобраться, то проблема носит больше социальный характер. Бедные, а среди негритянского населения их больше, умирают чаще. Они с этим не хотят мириться, потому и видим мы сегодня лозунг Black Lives Matter - жизни чернокожих важны.

«БЕЛЫЙ СПОРТ»: В НБА И НФЛ ЗАСИЛЬЕ НЕГРОВ

Спорт, как составляющая и важная часть современного общества, не может оставаться в стороне от происходящего. Все крупнейшие профессиональные лиги затронули эту протестную тему в своих официальных пресс-релизах, о ней высказываются высокопоставленные спортивные функционеры. Не обошла стороной расовую проблему и НХЛ, в которой наименьшее число афроамериканцев в процентном отношении.

Здравые мысли в высказываниях энхаэловских чиновников, конечно, преобладают. Но нельзя спокойно сегодня смотреть за тем, как проблему социального характера пытаются (возможно, сознательно?) переложить на расовую почву. Для примера приведу несколько фраз из высказываний Ким Дэвис, старшего вице-президента НХЛ по социальному воздействию, инициативам роста и законодательным вопросам. Она афроамериканка, если что.

«НХЛ и ее клубы не безразличны к тому, что спорт в подавляющем большинстве белый, от льда до зала заседаний совета директоров. За свои почти три года в лиге, как самый высокопоставленный черный человек (женщина) в бизнесе хоккея, я не сомневаюсь, что подавляющее большинство людей, находящихся у власти, имеют добрые сердца, намерения и готовность упорно работать над изменением менталитета своих сотрудников. Я также уверена, что подавляющее большинство лидеров во всем спорте теперь понимают, как демографические, культурные и социальные сдвиги могут способствовать долгосрочному росту их организации».

Росту организации никаким образом не способствует искусственное насаждение в нее сотрудников с определенным цветом кожи. Напротив, именно такая постановка вопроса и является проявлением расизма. С чего вдруг Америка, где испокон веков на первом месте стояла профессиональная конкуренция, решила встать на путь Советского Союза, где каждая кухарка могла управлять государством? Что до «белого спорта», то с этим утверждением можно как минимум поспорить. Например, НФЛ меньше чем на треть белая, а остальная – афроамериканская и цветная. В другой крупнейшей американской лиге - НБА - первый негр появился в 1950 году, но в конце 80-х количество белых игроков сократилось до 25 процентов. Если бы не европейские и южноамериканские легионеры, хлынувшие в НБА в следующие десятилетия, бледнолицых там, возможно, почти не осталось бы. Хоккей? Он действительно белый, но тому есть свои объяснения.

ХОККЕЙ – ИГРА НЕ ДЛЯ БЕДНЫХ

Вот следующая цитата достопочтимой леди.

«Так как же мы пришли к сегодняшнему дню? В какой-то момент истории игры бизнес-лидеры предположили, что барьеры для доступа были чисто социально-экономическими (для «них» слишком дорого арендовать лед или купить коньки) или географическими (в «их» районах нет катков) без полного рассмотрения лежащих в основе социальных и культурных реалий. Согласно этим старым предположениям и ложному убеждению, что раса и доход неразрывно связаны, хоккей для цветных людей стал синонимом благотворительности. И с течением поколений это стало самореализующимся пророчеством, так как игра - которая часто передается как поколениями, так и племенами - стала «для одних», а не «для других». Игра оставалась очень белой и очень мужской в течение многих лет».

В России доля негритянского населения пока исчисляется статистической погрешностью. Но кто сегодня скажет, что хоккей – общедоступный вид спорта в нашей стране? Большинство родителей не имеют средств для того, чтобы обеспечить своему ребенку (заметим, белому-пребелому) возможность серьезно заниматься хоккеем. По тем же самым причинам, что и негритянское население США и Канады.

В североамериканском случае нельзя не брать во внимание еще и такой аргумент, как хоккейный менталитет. Если исторически бразильцы с аргентинцами не играют в хоккей, то означает ли это, что их необходимо насильно внедрять в эту игру? Как и афроамериканцев из Нового Света? Создавая им для этого кусочек развитого социализма с афроамериканским лицом на фоне всеобщего капитализма?

Помнится, несколько лет назад сборную Японии на финансовой основе включали в сильнейший дивизион чемпионата мира по хоккею с целью популяризации игры в стране и в азиатском регионе в целом, а также в попытке поднять класс японского хоккея. Где эти ледовые герои Страны восходящего солнца сегодня? Ау! Там же, где интерес к китайскому клубу КХЛ «Куньлунь Ред Старз», находящийся на отметке ниже плинтуса.

Хоккей – игра не для бедных. Не в такой мере, как теннис, конечно. Но точно не для тех, чьи семьи сводят концы с концами. Никакой отдельной расовой истории тут нет. Так зачем ее выдумывать на ровном месте?

СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД НЕГРОВ В НХЛ БЫЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ РУССКИХ

«Игра в хоккей была придумана рабочими. К сожалению, в последние годы профессионализация и специализация молодежного хоккея создали сложные и дорогостоящие элитные системы и еще больше разделили молодежный хоккей на «имущих» и «неимущих». «В то время как мы работаем над поиском решений этих широких проблем, мы также должны иметь мужество, чтобы увидеть, что происходит в обществе, связанном с самосегрегацией и дискриминацией, и их влиянием на хоккей. Эти «неудобные разговоры» позволят нам построить наше будущее».

Вот это уже ближе к делу, мисс Дэвис. Дорогостоящие элитные системы действительно отсекают от игры значительную часть мальчишек. А непомерные заработки звезд развращают участников спортивного шоу. Если на то пошло, то «черная» НБА платит в среднем своим звездам в разы больше, чем «белая» НХЛ. Как следствие, вся система снизу доверху – от школ с университетами до главных команд - все более дорожает. Где тут дискриминация на расовой почве? Чисто социальный аспект.

Семь лет назад на ЧМ-2013 знаменитый Игорь Ларионов, недавно возглавивший нашу молодежку, так оценивал проблему сокращения в НХЛ российских легионеров:

«Американцы работают с молодыми. Все проходят очень серьезную школу жизни в молодежных сборных. Играют, можно сказать, за пособие, и потом из них получаются сильные игроки. В возрасте 20–23 лет они уже зрелые, серьезные хоккеисты, которые знают, что такое труд и цену деньгам. Заметьте: в НХЛ играют 29 афроамериканцев - то есть их больше, чем русских. Почему? Наверное, не так россияне и хороши сейчас в хоккее. Не могут терпеть. Потому что не всегда можно получить все здесь и сейчас».

Профессор не случайно заострил внимание на сравнении количества русских и темнокожих хоккеистов. Для нашего хоккея такая статистика – унизительна, но разве можно в этом искать какие-то расовые или национальные признаки дискриминации? Нет, это была чисто экономическая история, и сегодня число наших игроков в лиге в разы больше.

«ЧИКАГСКИЕ ГЕИ» И КУБОК ДЖЕРОМА ИГИНЛЫ

В конце своего послания уважаемая Ким Дэвис делает вывод, что «этот вид спорта в долгу перед игроками всех рас, вероисповеданий и сексуальных ориентаций». А я наивный полагал, что дело вовсе не в этом. Что никакая профессиональная спортивная команда не может быть искусственно созданной, имея в составе пяток негров, пару гомосеков, трех сектантов и одного трансгендера. А именно в этом направлении, как мне, во всяком случае, показалось, движутся мысли очаровательного вице-президента НХЛ.

Это так в недалеком будущем мы к чему придем? К тому, что «Чикаго Гейз» будут биться с «Вашингтон Шимэйлз» за Кубок Джерома Игинлы, лучшего в истории НХЛ игрока с темным цветом кожи? Если думаете, что это выглядит совсем несерьезно, то зря. Александр Овечкин сотоварищи уже снимаются в ролике в поддержку славного Флойда.

А кто мог еще вчера предполагать, что вместо фамилий на футболках игроков Английской премьер-лиги в первых 12 матчах после возобновления сезона будут красоваться надписи Black lives matter (жизни черных важны)? В память о все том же Флойде, преступнике-рецидивисте, с грабежом в послужном списке, в ходе которого этот персонаж приставил пистолет к животу беременной женщины.

Как, кстати, отразился тот случай на здоровье ребенка несчастной женщины? Никто из НХЛ не поинтересовался?

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В центре Москвы произошло обрушение фасада жилого домаВ финале Кубка Германии сыграют «Бавария» и «Байер»Михаил Меркулов – в «Рубине»«Простите, женщины, но я — натуралка», - КлишинаРезкое заявление Кафельникова о смертельном ДТП с ЕфремовымДекольте наоборот: 30 звезд, которые показали грудь снизу
Социализм с афроамериканским лицом. К чему приведут НХЛ заокеанские протесты
Социализм с афроамериканским лицом. К чему приведут НХЛ заокеанские протесты
Вице-президент НХЛ Ким Дэвис задалась вопросом, как их замечательная лига дошла до того, что белых в ней много, а черных – почти нет.
13.06.2020 23:16
Хоккей
автор: Кузнецов Дмитрий
Спасибо, толерантная Америка. Браво, ЦСКА. В КХЛ едет канадский Борис Александров
Спасибо, толерантная Америка. Браво, ЦСКА. В КХЛ едет канадский Борис Александров
Обозреватель «Советского спорта» ненавидит легионеров в нашем спорте, на убой кормящихся через госкомпании за счет трудового народа РФ. Но бывают исключения.
13.06.2020 16:10
Хоккей
автор: Славин Виталий
Он запустил стулом в Радулова. Буцаеву – 50 лет
Он запустил стулом в Радулова. Буцаеву – 50 лет
Чемпион мира и Олимпийских игр, а ныне главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев отмечает полувековой юбилей.
13.06.2020 13:19
Хоккей
автор: Домрачев Владислав
СКА провернул громкий обмен, ЦСКА станет чемпионом, а Лиссабон примет Лигу чемпионов-2019/20
СКА провернул громкий обмен, ЦСКА станет чемпионом, а Лиссабон примет Лигу чемпионов-2019/20
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
12.06.2020 08:05
Хоккей
автор: Кузнецов Дмитрий
Почему Гретцки в подметки не годится Панарину, или Хлебушек – всему голова
Почему Гретцки в подметки не годится Панарину, или Хлебушек – всему голова
Наш Хлебушек сегодня снова в центре внимания. На сей раз Артемию Панарину оду спел лидер «Колорадо» Натан Маккиннон.
11.06.2020 20:30
Хоккей
автор: Славин Виталий
Как разбился брат Вячеслава Фетисова. Это случилось 35 лет назад
Как разбился брат Вячеслава Фетисова. Это случилось 35 лет назад
Парень не дожил до 18 лет полтора месяца.
11.06.2020 12:00
Хоккей
автор: Домрачев Владислав
График возвращения спорта-3. Август: на льду Овечкин, Малкин – и даже фигуристки
График возвращения спорта-3. Август: на льду Овечкин, Малкин – и даже фигуристки
«Советский спорт» завершает обзор соревнований, которые должны начаться или возобновиться этим летом.
10.06.2020 18:30
Хоккей
автор: Тигай Лев
Русская рулетка ФХР: неужели наш хоккей вернулся в окаянные 90-е?
Русская рулетка ФХР: неужели наш хоккей вернулся в окаянные 90-е?
Обозреватель «Советского спорта» пытается разобраться, что происходит в сборной России. Если начистоту: есть мнение, что мы вернулись в проклятые 90-е годы.
10.06.2020 17:00
Хоккей
автор: Славин Виталий
Хотел выгнать Ларионова с Кубка мира. Как тренировал сборную Борис Михайлов
Хотел выгнать Ларионова с Кубка мира. Как тренировал сборную Борис Михайлов
«Советский спорт» продолжает сериал «Тренеры сборной России». Вчера мы рассказали о Викторе Тихонове, сегодня вспоминаем этапы большого пути Бориса Михайлова.
10.06.2020 14:00
Хоккей
автор: Домрачев Владислав
НХЛ наносит ответный удар, но Россия досрочно побеждает в споре, чьи звезды ярче
НХЛ наносит ответный удар, но Россия досрочно побеждает в споре, чьи звезды ярче
Виталий Славин продолжает сравнивать по номерам лучших звезд отечественного и североамериканского хоккея.
08.06.2020 23:30
Хоккей
автор: Славин Виталий
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика