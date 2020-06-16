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«Пропили Вену». Как тренировали сборную Владимир Васильев и Игорь Дмитриев
16 июня 15:09
автор: Домрачев Владислав

«Пропили Вену». Как тренировали сборную Владимир Васильев и Игорь Дмитриев

«Советский спорт» продолжает сериал о тренерах, возглавлявших сборную России. Мы начали с Виктора Тихонова, потом рассказали о Борисе Михайлове. Теперь очередь поговорить о его сменщиках – Владимире Васильеве и Игоре Дмитриеве.

Они оба возглавляли сборную всего один сезон. Васильев – в 1995/96, Дмитриев – в 1996/97. Оба сделали себе имя в клубах: Васильев дважды поднимал «Химик» на бронзовую ступень пьедестала (1984, 1990), а в 1989-м – на серебряную, Дмитриев превратил «Крылья Советов» в грозу авторитетов и дважды (1989 и 1991) добирался до бронзовых медалей. При этом и «Химик» (в 1990-м), и «Крылышки» (в 1988-м) могли замахнуться и на чемпионство, но это другая история.

Оба они возглавляли молодежную сборную - эта тема ныне очень актуальна. Дмитриев – в 1984-м, Васильев – в 1986-м и 1987-м. В 1984-м и 1986-м наша молодежка стала первой, а в Словакии-1987 была дисквалифицирована на драку стенка на стенку с канадцами в заключительном матче. Никакие медали советским юниорам уже не светили, а соперник сохранял реальные шансы на золото. После возвращения домой команде устроили обструкцию с оргвыводами. Особенно негодовал Анатолий Тарасов, руководитель советской делегации на том турнире. Васильев рассказывал автору этих строк, как мэтр после тренерской установки давал команде свою, бороться было бесполезно…

В 1995 году его «Кельн» стал чемпионом Германии, и 55-летнего Васильева пригласили в сборную России, где он сменил Бориса Михайлова. В штаб новый главный позвал чемпионского тренера «Лады» Геннадия Цыгурова, легенда Виктор Тихонов стал консультантом. На ЧМ-1996 в Вене нашу команду усилила дюжина энхаэловцев – такое случилось впервые.

До полуфинала россияне и горя не знали, выиграв все шесть матчей, в том числе у сборных Канады и США. Проблемы начались в решающих встречах за медали.

В ½ финала сборной России для победы над Кленовыми листьями не хватило перевеса в две шайбы (2:0). В серии буллитов наши дважды проходили мимо победы. Если бы вратарь Андрей Трефилов отразил бросок Рэя Ферраро, а в дополнительной перестрелке Пола Кария, быть России в финале.

В матче за бронзу с американцами нашим не хватило форы 3:0, только на этот раз проиграли не по буллитам, а овертайме (3:4ОТ). Итог – «деревянные» медали.

Разбор полетов выдался огненным. Васильев заявил, что не мог дать игрокам элементарную нагрузку, потому что большая часть из них пребывала в скверном физическом состоянии. Потом всплыли неприглядные истории – оказывается, наши «легионеры» весь турнир расслаблялись в баре. Все это лицезрел многочисленный десант российских журналистов, высадившихся в столице Австрии. Вот откуда растут ноги у слогана «Пропили Вену».

Сильнейшим в нашей сборной стал форвард Сергей Березин, ученик Васильева, игравший у него в «Кельне». Лучшим защитником чемпионата директорат назвал Алексея Житника, он также вошел и в символическую сборную звезд.

По горячим следам президент ФХР Валентин Сыч отправил Владимира Филипповича Васильева в отставку. Ему на смену пришел Игорь Ефимович Дмитриев.

В мае 1996 года ваш покорный слуга на мероприятии в РАО ЕЭС по ликвидации Межнациональной хоккейной лиги (МХЛ) и замене ее на РХЛ (Российскую хоккейную лигу) напросился к новоиспеченному главному тренеру сборной на интервью. Он дал мне домашний телефон: «Жду звонка, будем встречаться». Дело было в пятницу. Через два дня Дмитриева госпитализировали с жутким диагнозом – опухоль головного мозга. Тренера прооперировали.

В сентябре российскую дрим тим ждал Кубок мира, который в свою очередь все болельщики ждали с нетерпением и надеждой. Как мы уже рассказывали, за океан ее повез Борис Михайлов, ассистент Дмитриева.

Однако на Призе «Известий» к штурвалу встал сам главный. Он же повез команду на ЧМ-1997 в Хельсинки. В столице Финляндии Дмитриев чувствовал себя неважно. Рассказывали, будто однажды его не рискнули будить после обеда, и команда отправилась на игру без него. Правда, подтверждение эта история у участников чемпионата не получила.

Сборная в полуфинал не пробилась, потерпев на финише гладкого турнира поражения от канадцев и чехов, а до них сыграв вничью с американцами. Тренеры долго не могли определиться с основным вратарем, да и шайбы в наши ворота залетали какие-то шальные.

Было очевидно, что сборной нужен новый рулевой, нас ждал интригующий сезон с первой в истории большой Олимпиадой (в японском Нагано). 21 декабря 1997-го Дмитриева не стало, ему шел всего лишь 57-й год.

Васильев же ушел из жизни 8 августа 2012-го на 72-м году. У него оторвался тромб, когда он находился на даче.

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«Пропили Вену». Как тренировали сборную Владимир Васильев и Игорь Дмитриев
«Пропили Вену». Как тренировали сборную Владимир Васильев и Игорь Дмитриев
«Советский спорт» продолжает сериал о тренерах, возглавлявших сборную России. Мы начали с Виктора Тихонова, потом рассказали о Борисе Михайлове. Теперь очередь поговорить о его сменщиках – Владимире Васильеве и Игоре Дмитриеве.
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