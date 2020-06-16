Разве это по-спортивному? НХЛ отдала должное Овечкину, но унизила трио российских глыб

Оставим в стороне экзотические номера. Ограничимся классической тридцаткой – стандартная заявка на турнир клуба или сборной. Тем более что именно в этом интервале - максимальная конкуренция и самое ожесточенное соперничество.

Пока НХЛ копошилась с большими числами, все это выглядело крайне скучно. Но когда дело дошло до второй десятки, возникла идея: устроить некий исторический батл – наши против энхаэловцев.

Напомню, в опросе НХЛ участвовали 19 штатных редакторов и репортеров официального сайта лиги. Каждый выбирал трех самых заметных игроков НХЛ за всю ее летопись, выступавших под тем или иным номером. За первое место – 3 очка, за второе – 2, за третье – 1 очко. По сумме выявлялся победитель. Стартовало масштабное ностальгическое повествование с максимально возможного в хоккее номера сами знаете кого и длилось почти два месяца.

Вместе с официальным сайтом НХЛ завершаем историческое исследование, чьи звезды светили ярче под каждым конкретным игровым номером с 30-го по 1-й. В первом периоде (номера 20 - 11) мы разгромили североамериканцев всухую 10:0, во втором (30 – 21) – зафиксирована ничья 5:5. Сегодня заключительная треть. Как я и обещал на прошлой неделе, овертайма не будет.

Вот сюрприз так сюрприз. Лично я не сомневался, что акулы клавиатуры НХЛ отдадут червонец Русской ракете. Куда там! Кто-то сжалился и соизволил-таки выделить Павлу Буре одно-единственное первое место, четверо назвали короля «Ванкувера» вторым, пятеро – третьим. В итоге – 16 очков и третья позиция после Френсиса – 29 (3-8-4) и Лафлера – 53 (15-4-0).

Ну а «десятка» - безальтернативно территория главного странника отечественного хоккея. Невозможно сосчитать, в скольких сочетаниях Мальцев переиграл в сборной и ЦСКА во время гастролей по Северной Америке. Но динамовец с новыми партнерами каждый раз находил взаимопонимание с первой смены и был незаменим в любой команде. Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады владеет двумя вечными рекордами сборной страны: по матчам – 319 и голам – 212.

Если кто опоздал к началу нашего исторического батла-матча, сообщу, что Буре забросил свою шайбу еще в стартовом периоде в споре с Джеромом Игинлой за № 12, под которым москвич начал в ЦСКА свою блистательную карьеру.

Зато Буре в одиночку дотащил серых ванкуверских мышей до финала Кубка Стэнли-1994, где с Мессье, Ковалевым, Личем, Рихтером, Зубовым, Немчиновым, Карповцевым, Лармером одному русскому справиться было просто нереально. В Ванкувере в любом случае по достоинству оценили подвиги Буре – Павел первым из россиян удостоился чести увековечения игрового номера.

Спора нет, Ги круто зажигал в «Монреале». Но во второй половине 70-х «Канадиенс» были такой же всесокрушающей бандой, как позже «Айлендерс» и «Эдмонтон». Стоило в «островитянам» создать команду-династию, как Лафлер и Ко быстренько тихо сдулись. А уж о мучениях франкофона в «Рейнджерс» и «Квебеке» лучше и не вспоминать, дабы не растоптать доброе имя нападающего.

За провал на летней Олимпиаде-1952, где наши футболисты уступили в переигровке югославам, капитан полностью реабилитировался на зимних Играх-1956: сборная СССР впервые стала олимпийским чемпионом. А двумя годами ранее под предводительством Боброва ознаменовала дебют на ЧМ сенсационным золотом, нокаутировав в решающем поединке Канаду – 7:2. Наш капитан на обоих турнирах оказался первым снайпером, а на ЧМ-1954 его признали лучшим нападающим.

Если Мальцева Анатолий Тарасов называл не иначе как Есениным русского хоккея, то Боброва Евгений Евтушенко отправил на сцену и в космос: «Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси». Еще бы: Всеволод Михайлович – единственный в истории отечественного спорта, кто был капитаном сборной СССР по футболу и хоккею.

Я хорошо помню Хоу по Суперсерии-1974 Канада (ВХА) – СССР. Вдумайтесь только, ему стукнуло уже 46, однако поджарый седовласый форвард – всю карьеру он не признавал шлема! - нисколько не выпадал из игры Кленовых. Хотя было заметно, что соперники слегка берегут суперветерана. Но несколько раз наши хоккеисты на знаменитый локоть Горди все-таки нарвались…

Но как конкурировать с Мистером Хоккей? Ответ: никак. Пять декад в хоккее высшего уровня – с 1947 по 1980 год! Это просто уму непостижимо!

ИГОРЬ ЛАРИОНОВ. Преследователь – Александр Овечкин.

Вторая двойная победа россиян, как случилось с № 13. Тогда НХЛ отдала предпочтение Павлу Дацюку, а мы – Борису Михайлову.

Первенство Ови, однако, отнюдь не было безоговорочным. Один выборщик отправил капитана «Вашингтона» на вторую строку, еще один – вовсе проигнорировал! В итоге у Великой восьмерки - 53 (17-1-0) очка, у Селянне – 39 (2-16-1), Дрю Даути – 6 (0-1-4), Игоря Ларионова – 2 (0-0-2), Марка Рекки – 1 (0-0-1).

Любопытная деталь, в очередной раз уличающая горе-экспертов НХЛ в тотальном невежестве. Объясняя атлетизм и спортивность Александра генами, доставшимися ему от мамы, двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу, они не упомянули, что Татьяна Николаевна и номер передала сыну по наследству.

Ларионова, впрочем, знатоки не забыли: в виде подачки кинули трехкратному обладателю Кубка Стэнли, двукратному олимпийскому чемпиону, четырехкратному чемпиону мира, обладателю Кубка Канады жалкие два балла. Горько это говорить, но у Овечкина нет олимпийских медалей от слова совсем!

Победитель: РОССИЯ

№ 7

ФИЛ ЭСПОЗИТО. Преследователь – Тед Линдсей.

АЛЕКСЕЙ КАСАТОНОВ. Преследователь – Евгений Зимин.

Эспозито – славная история не только канадского хоккея, но и нашего. Ну разве забудешь, как в Лужниках перед матчем Суперсерии-1972 на представлении команд Фил забавно плюхнулся на лед, наехав на стебелек от только что врученных цветов. Но не растерялся, улыбнулся до ушей, встал на одно колено и отвесил мушкетерский поклон правительственной ложе во главе с первым хоккейным болельщиком Советского Союза Леонидом Брежневым. Или как итало-канадец, недовольный удалением, страшно гримасничая, показывал на себе, как всем супостатам горло перережет. Или кровавую стычку канадской «семерки» с нашим бугаем Палычем. Фил потом еще никак не мог уразуметь, как это Рагулин осмелился ему в глаз двинуть. Или наоборот?

Но все это обертка. Уважать себя Эспозито заставил прежде всего хоккейной сноровкой и выдающейся харизмой, а именно – боевитостью, чувством гола, умением укрывать шайбу, нацеленностью на ворота. Эталонный форвард канадской школы. Возможно, даже в этом смысле лучший за все времена. По крайней мере из тех, кого я видел в прямом эфире. Без своей «семерки» сборная Канады точно не перевернула бы Суперсерию-1972, навсегда опозорив родину хоккея.

Победитель: НХЛ

№ 6

ФИЛ ХАУСЛИ. Преследователь – Тоу Блейк.

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ. Преследователь – Виктор Блинов.

Ну здесь и обсуждать нечего. Ясно, что рядовой американский бегунок-защитник, никогда ничего не выигравший, ни по каким критериям несопоставим с кумиром детства всех советских мальчишек 70-х годов независимо от того, за какой клуб они болели.

Валерий Иванович – гений силовой борьбы. Мог поставить на место абсолютно любого. При этом никогда не вредил команде. То есть мстил строго в рамках правил, не удаляясь. Но так, что любому оппоненту отбивал всякую охоту рискнуть попробовать повторить.

Горьковчанин был капитаном омоложенной сборной, когда мы единственный раз выиграли Кубок Канады. А еще у него золото двух Олимпиад и восьми чемпионатов мира, а также роковая ошибка на последней минуте заключительного матча Суперсерии-1972, после чего Хендерсон забил гол века. Но это тоже было в стиле добрейшего динамовского богатыря – хоккей всего лишь игра. Ну нужна вам больше победа – берите! А то ведь вас, в принципе наших коллег по оружию, домой не пустят. Порадуйтесь немного. Мы ведь планете еще у вас дома в Канаде доказали, что, если захотим, скушаем вас живыми и не поперхнемся…

Победитель: РОССИЯ

№ 5

НИКЛАС ЛИДСТРЕМ. Преследователь – Денис Потвин.

АЛЕКСАНДР РАГУЛИН. Преследователь – Алексей Гусаров.

Золото Олимпиады-2006 и ЧМ-1991, четыре Кубка Стэнли, семь «Норрис Трофи» защитнику года НХЛ не оставляют объективному наблюдателю выбора. К сожалению для трехкратного олимпийского чемпиона и десятикратного чемпиона мира, его поколение по-настоящему с НХЛ так и пересеклось. В отличие от генерации Лидстрема и Фетисова.

Победитель: НХЛ

№ 4

БОББИ ОРР. Преследователь – Жан Беливо.

ВИКТОР КУЗЬКИН. Преследователь – Сергей Бабинов.

«Четверка» для НХЛ - то же самое что «восьмерка» и «девятка». Номер-фамилия. Высшая честь. У нас такие тоже имеются – 11, 13, 15, 16, 17, 20, 24, 56, 71, 91... Есть и другие, об одном из них – ниже.

Победитель: НХЛ

№ 3

ПЬЕР ПИЛОТ. Преследователь – Гарри Хауэлл.

ВИТАЛИЙ ДАВЫДОВ. Преследователь – Владимир Лутченко.

Загадочный для меня канадец выступал за «Чикаго» под этим номером одиннадцать сезонов с 1957 по 1968 год. Выиграл Кубок Стэнли-1961, взял три кряду «Норрис Трофи» (1963-1965) и обошел в споре «третьих» еще двух грандов далекого прошлого – Хауэлла и Марселя Проново, а также хорошо всем известных Скотта Стивенса, шведа Томаса Юнссона, Кена Данейко, Сета Джонса…

Лично я предпочел бы железного капитана «Девилз» Стивенса. Он мог бы посоперничать с трехкратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира, лучшим исполнителем «мельницы». Чикагский Пилот – нет.

Победитель: РОССИЯ

№ 2

ДУГ ХАРВИ. Преследователь – Брайан Лич.

ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ. Преследователь – Николай Сологубов.

Именно «двойку» я имел в виду, говоря о канадском Эвересте обороны с «четверкой» на спине. Наша Джомолунгма защиты – Фетисов. В отличие от вечно травмированного Орра, у капитана ЦСКА и сборной СССР счастливо сложились две жизни в хоккее. Сперва он достиг всего, что возможно, в Европе, а затем – в НХЛ. Без него и Скотти Боумена не было бы внезапно озонировавшей НХЛ русским духом Russian Five, которую мы подробно обсудили на Sovsport.ru вчера.

Несомненно, Вячеслав Фетисов по сумме достижений и титулов, по долголетию в хоккее – защитник номер один за всю летопись мировой шайбы. Косвенно это признал даже один из выборщиков НХЛ: видимо, надышавшись тем еще озоном, водрузил москвича на второе место! Есть два очка. И тут Фетисов и Ларионов, соратники по суперпятерке ЦСКА и «Детройта», оказались вместе…

Победитель: РОССИЯ

№ 1

ЖАК ПЛАНТ. Преследователь – Терри Савчук.

НИКОЛАЙ ПУЧКОВ. Преследователь – Виктор Зингер.

После двух сухих викторий на золотой Олимпиаде-1956 над США – 4:0 и Канадой – 2:0 наш вратарь первым среди советских хоккеистов удостоился приглашения перебраться за океан и стать профессионалом. Пучкову предложили двухлетний контракт в АХЛ. Тогда это была мощная лига, ведь в НХЛ выступало лишь шесть клубов. Понятно, никуда из-за железного занавеса никто уехать не мог по определению. Впрочем, о чем говорить, если в дальнейшем Пучков на уровень ОИ-1956 больше никогда не поднимался.

Плант – не просто легенда канадского хоккея, он – главный новатор вратарского искусства. Первым постоянно стал надевать маску. Первым научился манипулировать клюшкой не хуже полевых игроков и регулярно выкатывал в поле, подчищая огрехи защитников. Для полноты картины – шесть Кубков Стэнли, причем пять – подряд, а также семь (!) «Везина Трофи».

Победитель: НХЛ

Итого в третьем периоде:

НХЛ – 5

РОССИЯ (СССР) – 5

Общий счет:

НХЛ – 10

РОССИЯ (СССР) – 20