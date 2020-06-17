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Клим Костин: Пытался кататься на роликах, но в этом я не силен
17 июня 17:00
автор: Григорьевская Юлия

Клим Костин: Пытался кататься на роликах, но в этом я не силен

Нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин – о том, как поддерживает форму во время самоизоляции, чего ему больше всех не хватает, и почему у него такая внушительная статистика штрафных минут.

«СЕЙЧАС В ОСНОВНОМ ИГРАЮТ В ФУТБОЛ»

Расскажите, где находитесь во время самоизоляции? – первый вопрос Климу.
У сестры, в Лос-Анджелесе. Я не успел уехать в Россию, поэтому сижу здесь. Как 1 апреля сюда приехал, так никуда и не уезжал.

И как поддерживаете форму? Есть ли рядом каток?
Я в основном в футбол играю. Иногда утром делаю зарядку. Я очень люблю футбол, и смотреть, и самому мяч гонять. Познакомился с некоторыми ребятами, с которыми играю, но сейчас футбольное поле закрыто и нам приходилось перелазить через забор, чтобы побегать. В один день получилось так, что на поле собралось 60 человек! Было шесть команд по десять игроков. Видимо, какие-то люди вызвали полицию, потому что они приехали и всех выгнали. Когда мы на следующий день туда пришли, ворота были сдвинуты на центр поля и скреплены железными цепями.

Неужели никто не боялся подцепить вирус?
Сначала приходило человек десять, потом 15, и с каждым днем народу становилось все больше. Сейчас мы тоже там играем, но ставим сумки, портфели, чтобы обозначить ворота. Находим, чем себя занять, потому что можно с ума сойти, если весь день дома сидеть.

Может быть, успели что-то сделать, на что не было времени из-за хоккея?
Я провожу больше времени с семьей. Очень давно не видел сестру и своего племянника. С мамой разговариваю каждый день подолгу. Это самое важное, что я не успевал делать во время сезона.

В какие игры играете с племянником?
Да в основном в тот же футбол. Находим, чем себя занять.

За это время прочитали какую-нибудь книжку?
Прочитал «Русская пятерка». Мне очень понравилась.

Научились за это время что-то готовить?
Нет.

Какая телепрограмма вам больше всего нравится?
Я смотрю все подряд. Нет чего-то любимого.

А в музыке?
Я не меломан.

Когда закончится самоизоляция, кого хотели бы первым увидеть?
Не могу выделить кого-то одного из семьи. Отец у меня находится здесь. Моя бабушка – в Пензе. Мама и девушка тоже. Это три человека, которых мне не хватает. А здесь у меня находится сестра, племянник и отец. Тоже получается три человека. Если я приеду к тем, то буду скучать по этим.

Чего больше всего не хватает?
Я бы очень хотел уже выйти на лед. В Лос-Анджелесе нет катков, куда можно было бы сейчас пойти. Все закрыто. Пару раз я катался на роликах, но я в этом не очень силен.

Вы ходите на рыбалку?
Здесь у меня нет такой возможности.

Какую страну хотели бы посетить кроме России, если бы было можно?
Съездил бы в Испанию. Моя вторая любимая команда после «Манчестер Юнайтед», за который болею с детства, это «Барселона». Мы в прошлом году отдыхали в Испании с девушкой и друзьями. В основном на Майорке. Потом на три дня заехали в Барселону. Очень понравилось.

«МОИ ШТРАФЫ – НЕ ИЗ-ЗА АГРЕССИИ. А ОТ НЕУКЛЮЖЕСТИ»

Довольны тем, как складывается ваша карьера в Америке?
Как говорится, нельзя гневить Бога, потому что бывает и хуже. Не очень доволен, что так долго играю в АХЛ, долго жду своего шанса. Но людям, которые стоят во главе «Сент-Луиса», лучше видно, как будет проходить мое развитие как хоккеиста. Мне остается только работать, ждать и закрепляться в составе.

В «Сент-Луисе» очень грамотно работают с молодыми. С другой стороны, и самих молодых игроков в команде – очень много. Вас это волнует?
Не сильно. Просто стараюсь хорошо делать свою работу, и каждый день жду вызова в основную команду. Каждый день, который бы я там проводил, был бы для меня как праздник. Делить раздевалку с такими игроками для меня честь.

Вы играли в Сан-Антонио. Как вам город, и не странно ли, что в жарком штате Техас играют в хоккей?
Ничего странного. Хоккей настолько популярен, что можно играть где угодно. Город мне очень понравился. Климат хороший, постоянно тепло. Но я много не гулял. Только хоккей и дом. Первые два года жил там с папой, а третий год он приезжал наездами.

Что могло бы повлиять на то, чтобы вы вернулись играть в Россию?
Меня здесь все устраивает.

У вас в «Сан-Антонио» очень внушительная статистика штрафных минут. Говорит ли это о том, что вы проповедуете агрессивный стиль или это особенности местного судейства?
Я ничего не проповедую. Просто играю, как получается. Такая статистика больше говорит о моей неуклюжести. Иногда клюшку слишком высоко задеру, иногда подножку специально сделаю. Я не настолько агрессивный хоккеист, сколько указывают штрафные минуты.

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