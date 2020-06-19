Попали 0:10. Как 17-летние армейцы Тихонова играли с «Нефтехимиком»

Подобное, причем не единожды, случалось в хоккейном чемпионате России. Обозреватель «Советского спорта» Владислав Домрачев вспоминает…

29 октября в Ледовом дворце ЦСКА на Ленинградском проспекте встречались ХК ЦСКА и нижнекамский «Нефтехимик». Тогда после раскола армейцы были представлены двумя командами – ЦСКА МО (Министерства обороны), который тренировал Александр Волчков, и ХК ЦСКА под руководством Виктора Тихонова.

За полтора часа до начала игры большая часть состава тихоновцев объявила забастовку из-за хронических долгов по зарплате. На лед вышли 16-17-летние юноши. Капитаном команды Виктор Васильевич назначил 17-летнего Николая Пронина. В том историческом матче приняли участие будущие чемпионы мира Олег Сапрыкин и Денис Денисов.

В этот вечер на стадионе «Динамо» в Петровском парке месили грязь со снегом сборные России и Италии в стыковом матче отбора ЧМ-1998. Разумеется, все внимание было приковано к футболу. И правильно! Один дебют в «Скуадре Адзурре» Джанлуиджи Буффона чего стоил. Да и ничью 1:1 при самоотверженной игре россиян неудачей не назовешь.

Тем не менее на трибунах ледовой арены – она в шаговой доступности от Петровского парка - собралась приличная аудитория – 2000 зрителей. В то время на боровшееся за чемпионство московское «Динамо» ходили вдвое меньше.