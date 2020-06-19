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Попали 0:10. Как 17-летние армейцы Тихонова играли с «Нефтехимиком»
19 июня 14:49
автор: Домрачев Владислав

Попали 0:10. Как 17-летние армейцы Тихонова играли с «Нефтехимиком»

Сегодня вечером на поле стадиона «Фишт» в матче 23-го тура чемпионата РПЛ «Ростов» будет представлен безусыми юношами 2003 года рождения.

Подобное, причем не единожды, случалось в хоккейном чемпионате России. Обозреватель «Советского спорта» Владислав Домрачев вспоминает…

29 октября в Ледовом дворце ЦСКА на Ленинградском проспекте встречались ХК ЦСКА и нижнекамский «Нефтехимик». Тогда после раскола армейцы были представлены двумя командами – ЦСКА МО (Министерства обороны), который тренировал Александр Волчков, и ХК ЦСКА под руководством Виктора Тихонова.

За полтора часа до начала игры большая часть состава тихоновцев объявила забастовку из-за хронических долгов по зарплате. На лед вышли 16-17-летние юноши. Капитаном команды Виктор Васильевич назначил 17-летнего Николая Пронина. В том историческом матче приняли участие будущие чемпионы мира Олег Сапрыкин и Денис Денисов.

В этот вечер на стадионе «Динамо» в Петровском парке месили грязь со снегом сборные России и Италии в стыковом матче отбора ЧМ-1998. Разумеется, все внимание было приковано к футболу. И правильно! Один дебют в «Скуадре Адзурре» Джанлуиджи Буффона чего стоил. Да и ничью 1:1 при самоотверженной игре россиян неудачей не назовешь.

Тем не менее на трибунах ледовой арены – она в шаговой доступности от Петровского парка - собралась приличная аудитория – 2000 зрителей. В то время на боровшееся за чемпионство московское «Динамо» ходили вдвое меньше.

Чуда не произошло. Прожженные «волки» из Нижнекамска раздавили «юнармейцев» 10:0. По хет-трику сделали опытные Грачев и Антоненко.

9 декабря 2000 года питерский СКА отправил в Новокузнецк на ничего не значащий с турнирной точки зрения матч (завершавший первый этап) третий состав из безусых новичков. Чему способствовала более чем странная формула чемпионата. А основа улетела на коммерческие матчи в Японию. В присутствии 6682 зрителей крепкие «сталевары» накидали в сетку гостей чертову дюжину шайб – 13(!).

Возмущенное хоккейное сообщество вознамерилось наказать питерских армейцев и выдавить их из суперлиги. Однако в сговоре отказался участвовать капитан и играющий тренер «Витязя» Валерий Белов. По закону подлости вылетела подмосковная команда.

Финансовые проблемы заставили некогда популярный московский клуб «Крылья Советов» заканчивать чемпионат-2006/07 молодежным составом. Результат не заставил себя ждать: поражения с двузначным счетом 1:13 от областного «Химика» (впоследствии «Атлант»), 1:17 от «Авангарда», 1:14 в Казани от «Ак Барса». Только «Магнитка» пожалела юных «Крылышек» и выиграла у них всего 7:2.

Интересно, что ждет сегодня в Сочи ростовский молодняк? Неужели Александр Кокорин упустит шанс обогатить свой бомбардирский счет?

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Попали 0:10. Как 17-летние армейцы Тихонова играли с «Нефтехимиком»
Попали 0:10. Как 17-летние армейцы Тихонова играли с «Нефтехимиком»
Сегодня вечером на поле стадиона «Фишт» в матче 23-го тура чемпионата РПЛ «Ростов» будет представлен безусыми юношами 2003 года рождения.
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