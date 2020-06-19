Сколько Кокорин отгрузит ростовскому молодняку, если тот сыграет в Сочи? Интриги 23-го тура РПЛ

СОСТОИТСЯ ЛИ ВТОРОЙ КОКОРИНСКИЙ ХЕТ-ТРИК?

Первым после рестарта сезона станет матч «Крылья Советов» - «Ахмат». Однако основное внимание болельщиков 19 июня будет, конечно же, приковано к другой игре – между «Сочи» и «Ростовом». Эта встреча еще накануне находилась под угрозой срыва и по-прежнему окутана завесой тайны. После обнаружения коронавируса сразу у шести футболистов («нулевым пациентом» стал Хорен Байрамян) ростовский клуб ушел на 14-дневный карантин в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Предложение перенести матч на 19 июля сочинцы отвергли. В итоге ростовчане вроде бы выйдут на поле (об этом сообщила принимающая сторона) – и, видимо, сыграют командой 2003 года рождения. Однако так ли это на самом деле, не в курсе даже главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, «запертый» со своими игроками на клубной базе.

Возможно, «Сочи» проявит снисхождение к приезжему молодняку, но вероятность разгрома, если игра состоится, велика. До перерыва в чемпионате команда Владимира Федотова набрала хороший ход (победы над «Уралом», «Оренбургом» и «Краснодаром» с общим счетом 9:1), уже во время пандемии легко разделалась в товарищеской игре с тем же «Краснодаром» (4:1), так что есть все предпосылки к продолжению голевой феерии. Кстати, самый звездный нападающий сочинцев Александр Кокорин свой единственный в карьере хет-трик оформил именно в матче против «Ростова». Было это в августе 2014 года. «Динамо» Кокорина тогда уничтожило желто-синих со счетом 7:3. В составе проигравших дублем отметился Дмитрий Полоз, который сейчас защищает цвета... «Сочи».

Увидим ли мы второй кокоринский хет-трик? А может – и первый покер? И будет ли сегодня футбол на «Фиште» в принципе?

ПРОДЛИТ ЛИ АКИНФЕЕВ МОСКОВСКУЮ СУХУЮ СЕРИЮ ПРОТИВ «ЗЕНИТА»?

В центральном матче тура ЦСКА на «ВЭБ Арене» 20 июня попробует притормозить убежавших на девять очков от преследователей питерцев. В последние годы армейцы на своем поле в РПЛ «Зениту» не проигрывают. Более того, в предыдущих трех домашних матчах они не пропускали от сине-бело-голубых (2:0, 0:0, 0:0). Вот и посмотрим, распечатают ли гости Игоря Акинфеева на этот раз.

Лидеру зенитовских атак Артему Дзюбе (13 голов и 10 передач в РПЛ-2019/20) это пока удалось лишь однажды – в далеком 2012 году. Тогда он еще выступал за «Спартак», а ЦСКА с Акинфеевым в воротах все равно победил (2:1). Добавим, что с трибун «ВЭБ Арены» за главным футбольным событием выходных смогут наблюдать 3000 зрителей. По регламенту, арены РПЛ разрешено заполнять на 10 процентов от максимальной вместимости. Зрителей будут рассаживать по секторам равномерно с соблюдением социальной дистанции.

КАК СТАРТУЕТ В «ЛОКОМОТИВЕ» НИКОЛИЧ?



21 июня состоится официальный дебют на посту главного тренера «Локо» Марко Николича. С первым соперником 40-летнему сербу повезло: «Оренбург» и так звезд с неба не хватал, а во время карантина потерял своего лучшего бомбардира Джордже Деспотовича, контракт с которым не продлили.

Разумеется, игру хозяев будут под микроскопом рассматривать болельщики «Локо», негодовавшие по поводу ухода Юрия Семина. В случае неудачи Николичу не избежать обструкции. Равно как и генеральному директору клуба Василию Кикнадзе, который решился провернуть тренерскую рокировку в момент, когда «Локо» шел на втором месте.

Улучшить эту позицию в любом случае не удастся. А вот на третье место опуститься легко – достаточно поделить с «Оренбургом» очки и узнать о том, что «Краснодар» победил дома «Динамо».

КАК НА БАКАЕВЕ ОТРАЗИТСЯ КОРОНАВИРУС?



«Спартак» возобновит чемпионат гостевым матчем против своего прямого конкурента в борьбе за потенциально еврокубковую шестерку «Арсенала», которому проиграл три предыдущие встречи (2:3, 0:3, 0:1). Последнее из этих поражений красно-белые потерпели уже при Доменико Тедеско. И немец наверняка горит желанием взять у Игоря Черевченко реванш.

Крайне любопытно, как против своей бывшей команды проявит себя лидер нынешнего «Спартака» Зелимхан Бакаев. 23-летний полузащитник во время пандемии успел переболеть коронавирусом. И последствия СOVID-19 вполне могут отразиться на действиях Бакаеве в боевых условиях. Да, судя по игре Пауло Дибалы за «Ювентус», опасаться вроде бы нечего. Но мы же знаем, насколько коварен и непредсказуем этот «ковид»…

СБУДЕТСЯ ЛИ ПЕРВАЯ ЧАСТЬ «ПЛАНА ШУНИЧА»?

Если ЦСКА уступит «Зениту», то шанс приблизиться к армейцам на расстояние трех очков получит «Динамо», с которым красно-синие сыграют уже в 24-м туре. То есть, интрига вверху таблицы может закрутиться с новой силой.

В интервью «Советскому спорту» опытный защитник динамовцев Тони Шунич прямым текстом заявил, что его команда верит в возможность отыграть у ЦСКА за два тура 6-очковый гандикап. Но для начала нужно самим одолеть на выезде «Краснодар».

В товарищеских матчах бело-голубые впечатлили (ничья 1:1 при игровом перевесе с «Локо», победа 4:1 над «Спартаком»). Правда, в Краснодаре им не поможет Николай Комличенко. Да и вообще, для «Динамо» это традиционно тяжелый выезд. Три предыдущих гостевых матча москвичи отдали «быкам» всухую – 0:4, 0:2 и 0:3.