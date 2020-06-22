Фирсова, Михайлова, Мальцева и Васильева – в Зал славы. Но почему Тихонова забыли?

«Советский спорт» проанализировал каждую кандидатуру, а выводы пусть сделают читатели.
По каким критериям принимают в храм хоккея в Торонто – понять трудно. Это их дела, заокеанские. Легенда Фил Эспозито, например, когда два года назад включили в Зал славы Александра Якушева, возмутился: мол, а почему не канадского героя Суперсерии-72 Пола Хендерсона?
Один из выборщиков Игорь Ларионов как-то пролил свет на эту тему, заявив, что комиссия учитывает все, и не в последнюю очередь человеческие качества.
За океаном плевать хотели на победы сборной СССР на чемпионатах мира и Олимпийских играх. «Зодчего» Анатолия Тарасова ввели в Зал славы не за это, а за творческое наследие – книги, статьи, наработки. Тем более что мэтр в качестве старшего тренера побеждал только с ЦСКА. Поэтому призыв президента ИИХФ Рене Фазеля включить туда Аркадия Чернышева ничего, кроме улыбки не вызывает.
Из игроков, не засветившихся в НХЛ, в Зале славы Владислав Третьяк, Валерий Харламов, Александр Якушев. Анатолий Фирсов, которого недавно прокатила ИИХФ при составлении своих символических сборных, безусловно, заслужил. Многие из того поколения ставят его на первое место, впереди Легенды №17. Фирсова выделял сам Скотти Боумэн, самый титулованный тренер НХЛ. Тренер Всеволод Бобров забанил любимого игрока Тарасова на ЧМ-1972 и, что особенно обидно, не взял на Суперсерию-72, включив в состав завершившего карьеру игрока Вячеслава Старшинова.
– Для Фирсова не существовало понятия «не идет игра», – рассказывал эксперт Александр Пашков. – В Суперсерии-72 свои пять шайб он наверняка забил бы.
Мальцев не забил ни одной, отдал пять передач. Хотя ради него Бобров разбил ударное звено ЦСКА, переведя Харламова в тройку к Мальцеву и Владимиру Викулову. К слову, на счету технаря Викулова в тех исторических матчах две шайбы, прием обе победные. У Якушева – семь голов, и ни одного победного.
Уважаемые эксперты из канадского специализированного еженедельника должны отдавать себе отчет, что предлагаемые ими герои, не игравшие в НХЛ, должны быть героями матчей, серий, супертурниров с участием НХЛ.
Капитан сборной СССР Борис Михайлов достойно сыграл в Суперсериях-72 (особенно в Ванкувере) и 75/76, а в Кубке вызова-79 после осечки в первом матче (он тогда получил изрядную порцию критики от Виктора Тихонова) зажег во втором и третьем. На счету капитана победная шайба в ворота Джерри Чиверса в решающей игре (6:0). После финальной сирены Михайлов произнес пламенный спич: «Теперь мы номер один в мире».
На Кубках Канады Михайлову сыграть не посчастливилось. В 1976-м на первый супертурнир решили отправить экспериментальную сборную под руководством тогда малоизвестного рижского тренера Тихонова. В последний момент Виктор Васильевич передал через Хельмута Балдериса пожелание включить Михайлова в состав, надо было только переговорить тет-а-тет. Борис Петрович к тренеру не подошел.
Капитаном той экспериментальной команды назначили Мальцева. Его даже включили во второй звездный состав турнира, но выстрел-то не он, а армейская тройка Викулов – Виктор Жлуктов – Борис Александров. Кубок вызова Есенин русского хоккея пропустил из-за травмы, как и решающие матчи Кубка Канады-81.
Защитник Валерий Васильев как капитан сборной принимал тот самый Кубок Канады в монреальском «Форуме». Он сыграл в Суперсерии-72, пропустив первый и второй матчи. Его ошибка привела к решающему голу Хендерсона за 34 секунды до конца восьмой игры (5:6). Потом вместе с Мальцевым Валерий Иванович усилил ЦСКА в первой клубной Суперсерии-75/76. Не пропустил он и Кубок вызова.
Год назад Михайлов числился кандидатом в Зал славы, но туда включили форварда из Чехословакии Вацлава Недомански – игрока, безусловно, классного, но оставившего след за океаном разве что своим побегом и, быть может, голом в ворота «Крыльев Советов» в серии-1978/79. Недомански тогда выступал в весьма слабом «Детройте». Кстати, убегал он даже не в НХЛ, а в ВХА, а это черная метка.
Скорее всего, Михайлова забанил Ларионов, с которым тренер конфликтовал на Кубке мира-1996, даже отчислить из сборной хотел. Вот вам и личные качества.
По той же причине в Зале славы в Торонто до сих пор нет Тихонова. А это, извините, позор позорный.