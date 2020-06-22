Фирсова, Михайлова, Мальцева и Васильева – в Зал славы. Но почему Тихонова забыли?

Из игроков, не засветившихся в НХЛ, в Зале славы Владислав Третьяк , Валерий Харламов , Александр Якушев. Анатолий Фирсов , которого недавно прокатила ИИХФ при составлении своих символических сборных, безусловно, заслужил. Многие из того поколения ставят его на первое место, впереди Легенды №17. Фирсова выделял сам Скотти Боумэн , самый титулованный тренер НХЛ. Тренер Всеволод Бобров забанил любимого игрока Тарасова на ЧМ-1972 и, что особенно обидно, не взял на Суперсерию-72, включив в состав завершившего карьеру игрока Вячеслава Старшинова .

За океаном плевать хотели на победы сборной СССР на чемпионатах мира и Олимпийских играх. «Зодчего» Анатолия Тарасова ввели в Зал славы не за это, а за творческое наследие – книги, статьи, наработки. Тем более что мэтр в качестве старшего тренера побеждал только с ЦСКА. Поэтому призыв президента ИИХФ Рене Фазеля включить туда Аркадия Чернышева ничего, кроме улыбки не вызывает.

Один из выборщиков Игорь Ларионов как-то пролил свет на эту тему, заявив, что комиссия учитывает все, и не в последнюю очередь человеческие качества.

По каким критериям принимают в храм хоккея в Торонто – понять трудно. Это их дела, заокеанские. Легенда Фил Эспозито , например, когда два года назад включили в Зал славы Александра Якушева , возмутился: мол, а почему не канадского героя Суперсерии-72 Пола Хендерсона ?

– Для Фирсова не существовало понятия «не идет игра», – рассказывал эксперт Александр Пашков. – В Суперсерии-72 свои пять шайб он наверняка забил бы.

Мальцев не забил ни одной, отдал пять передач. Хотя ради него Бобров разбил ударное звено ЦСКА, переведя Харламова в тройку к Мальцеву и Владимиру Викулову. К слову, на счету технаря Викулова в тех исторических матчах две шайбы, прием обе победные. У Якушева – семь голов, и ни одного победного.

Уважаемые эксперты из канадского специализированного еженедельника должны отдавать себе отчет, что предлагаемые ими герои, не игравшие в НХЛ, должны быть героями матчей, серий, супертурниров с участием НХЛ.

Капитан сборной СССР Борис Михайлов достойно сыграл в Суперсериях-72 (особенно в Ванкувере) и 75/76, а в Кубке вызова-79 после осечки в первом матче (он тогда получил изрядную порцию критики от Виктора Тихонова) зажег во втором и третьем. На счету капитана победная шайба в ворота Джерри Чиверса в решающей игре (6:0). После финальной сирены Михайлов произнес пламенный спич: «Теперь мы номер один в мире».

На Кубках Канады Михайлову сыграть не посчастливилось. В 1976-м на первый супертурнир решили отправить экспериментальную сборную под руководством тогда малоизвестного рижского тренера Тихонова. В последний момент Виктор Васильевич передал через Хельмута Балдериса пожелание включить Михайлова в состав, надо было только переговорить тет-а-тет. Борис Петрович к тренеру не подошел.

Капитаном той экспериментальной команды назначили Мальцева. Его даже включили во второй звездный состав турнира, но выстрел-то не он, а армейская тройка Викулов – Виктор Жлуктов – Борис Александров. Кубок вызова Есенин русского хоккея пропустил из-за травмы, как и решающие матчи Кубка Канады-81.

Защитник Валерий Васильев как капитан сборной принимал тот самый Кубок Канады в монреальском «Форуме». Он сыграл в Суперсерии-72, пропустив первый и второй матчи. Его ошибка привела к решающему голу Хендерсона за 34 секунды до конца восьмой игры (5:6). Потом вместе с Мальцевым Валерий Иванович усилил ЦСКА в первой клубной Суперсерии-75/76. Не пропустил он и Кубок вызова.

Год назад Михайлов числился кандидатом в Зал славы, но туда включили форварда из Чехословакии Вацлава Недомански – игрока, безусловно, классного, но оставившего след за океаном разве что своим побегом и, быть может, голом в ворота «Крыльев Советов» в серии-1978/79. Недомански тогда выступал в весьма слабом «Детройте». Кстати, убегал он даже не в НХЛ, а в ВХА, а это черная метка.

Скорее всего, Михайлова забанил Ларионов, с которым тренер конфликтовал на Кубке мира-1996, даже отчислить из сборной хотел. Вот вам и личные качества.

По той же причине в Зале славы в Торонто до сих пор нет Тихонова. А это, извините, позор позорный.