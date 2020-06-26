Пригласите Шипачева постричься. Динамовец Сергеев отжал за долги парикмахерскую

Дело не свежее. В прошлом сентябре защитник «Нефтехимика» Андрей Сергеев с двумя подельниками захватил элитный парикмахерский салон Room BarberShop, расположенный в центре Нижнекамска.

Причина – накопившиеся долги хоккеисту владельца барбершопа в размере 285 тысяч рублей. Когда наступил срок возвращать деньги, их у должника не оказалось. Следствие утверждает, что Сергеев и Ко принудили владельца отдать салон в счет долга. Управляющим стал один из подельников Сергеева.

Однако хоккеист заявил, что заявление, поданное в полицию «потерпевшим» – не что иное, как попытка скомпрометировать его. По словам Сергеева, два года назад владелец салона задолжал ему около 300 тысяч рублей, обещал в скором времени вернуть деньги, но не сделал этого и кормил «завтраками». А потом попытался расплатиться инвентарем-оборудованием парикмахерской, но его стоимость не покрывала и половины долга.

Это во-первых. А во-вторых, как утверждает игрок, за две недели до обращения в полицию должник похитил у него кошелек с 40 тысячами рублей, что зафиксировано камерами видеонаблюдения. По этому факту было возбуждено уголовное дело, которое вскоре по непонятным причинам приостановили.

Так что попытка оклеветать хоккеиста продиктована еще и страхом перед правосудием. Теперь ему приходится каждый месяц ходить в полицию и доказывать свою невиновность.