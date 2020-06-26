Пригласите Шипачева постричься. Динамовец Сергеев отжал за долги парикмахерскую

Дело не свежее. В прошлом сентябре защитник «Нефтехимика» Андрей Сергеев с двумя подельниками захватил элитный парикмахерский салон Room BarberShop, расположенный в центре Нижнекамска.
Причина – накопившиеся долги хоккеисту владельца барбершопа в размере 285 тысяч рублей. Когда наступил срок возвращать деньги, их у должника не оказалось. Следствие утверждает, что Сергеев и Ко принудили владельца отдать салон в счет долга. Управляющим стал один из подельников Сергеева.
Однако хоккеист заявил, что заявление, поданное в полицию «потерпевшим» – не что иное, как попытка скомпрометировать его. По словам Сергеева, два года назад владелец салона задолжал ему около 300 тысяч рублей, обещал в скором времени вернуть деньги, но не сделал этого и кормил «завтраками». А потом попытался расплатиться инвентарем-оборудованием парикмахерской, но его стоимость не покрывала и половины долга.
Это во-первых. А во-вторых, как утверждает игрок, за две недели до обращения в полицию должник похитил у него кошелек с 40 тысячами рублей, что зафиксировано камерами видеонаблюдения. По этому факту было возбуждено уголовное дело, которое вскоре по непонятным причинам приостановили.
Так что попытка оклеветать хоккеиста продиктована еще и страхом перед правосудием. Теперь ему приходится каждый месяц ходить в полицию и доказывать свою невиновность.
Новый клуб Сергеева оперативно отреагировал на эту новость. «На момент подписания контракта с защитником Андреем Сергеевым клуб не располагал информацией об уголовном деле, заведенным на игрока. В сложившейся ситуации клуб будет действовать в рамках законодательства РФ. В первой половине июля команда соберется на базе в Новогорске для прохождения всех необходимых процедур перед первым предсезонным сбором. Если Сергеев не прибудет в Москву, то клуб будет опираться на действующий трудовой договор и регламент КХЛ», – говорится в заявлении ХК «Динамо».
Что известно о хоккеисте Сергееве? Очень скромный человек, на удивление хладнокровный праворукий защитник. Даже излишне. Не пожарит, не поддается панике. Не габаритный, но техничный, игра на отбой ему чужда. Одним словом, находка для любого тренера. А наставник бело-голубых Владимир Крикунов, в прошлом сам классный защитник, толк в игроках обороны знает.
Напомним, в Баффало-2011 Сергеев стал чемпионом мира среди молодежи. Перейдя в ЦСКА, он с молодежной армейской командой «Красная Армия» завоевал Кубок Харламова.
Однако во второй части сезона-2012/13 Сергеев не сработался с новым главным тренером красно-синих Вячеславом Буцаевым и после домашнего поражения от «Витязя» был отчислен. Самое интересное, что в современном «Нефтехимике» они ладили, защитник прогрессировал, в противном случае на него не положило бы глаз «Динамо», которое называют одним из претендентов на Кубок Гагарина.
Нам же остается верить, что Сергеев продолжит карьеру в «Динамо» и пригласит капитана бело-голубых Вадима Шипачева и, быть может, других своих одноклубников в салон.