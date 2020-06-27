«Детройт» и «Оттава» напрасно играли в поддавки

Левый крайний «Римуски» удостоен «Бранча» и в прошлом году. Ранее только один хоккеист получал этот трофей дважды - центрфорвард «Римуски» Сидни Кросби. Лафренье признан лучшим игроком молодежного ЧМ-2020, где набрал 10 (4+6) очков в пяти играх и помог сборной Канады завоевать золото.

Речь, разумеется, о 18-летним Алексисе Лафренье, который стал лучшим бомбардиром юниорской лиги Квебека - 112 (35+77) очков и получил приз Жана Беливо. В коллекции юниора также награда Пола Дюмона (самый яркий игрок лиги), Мишеля Бриера (самый ценный игрок лиги). Канадская хоккейная лига (CHL - объединяет три ведущие молодежные лиги страны) признала его самым перспективным игроком сезона и вручила приз Дэвида Бранча (лучший хоккеист сезона).

Большего сюрприза невозможно было придумать. После драфт-лотереи выяснилось, что главный приз предстоящей ярмарки талантов, лучший, по оценкам скаутов, канадский нападающий со времен Сидни Кросби достанется не семи аутсайдерам НХЛ, уже завершившим сезон, а одной из восьми команд, проигравших в плей-ин?!

Да, Лафренье достанется одной из восьми проигравших команд в плей-ин, однако не все так просто. Если последовательность выбора на драфте-2020 с номера 9 по номер 15 определится по проценту набранных очков в регулярке – от меньшего к большому («лучшая» тут позиция у «Монреаля» - 50 процентов набранных очков, далее «Чикаго» - 51,4%), то право выбрать первым выявит еще одна жеребьевка. Она состоится перед стартом розыгрыша Кубка Стэнли с участием всех восьми проигравших в плей-ин клубов на одинаковых условиях. То есть у каждой будет вероятность победить в лотерее 12,5 процента.

Напомню, НХЛ, дабы избежать на финише регулярного чемпионата игры в поддавки ради высокого выбора на драфте, уже давно проводит драфт-лотерею. У занявшего ниже место в итоговой таблице клуба выше вероятность выбрать первым, но для этого нужна еще удача в жеребьевке. Как правило, последняя команда всегда пролетает.

Так случилось и на сей раз. Финишировавший 31-м «Детройт» будет выбирать лишь четвертым.

- Скажу честно, я не удивлен, - заявил генменеджер «Уингз» Стив Айзерман. - Наши шансы на победу в лотерее оценивались в 18,5 процента. Так что я был готов к тому, что мы не получим первый выбор. Шансы на победу в лотерее команд, которые сейчас участвуют в плей-ин, оценивались в 24,5 процента на восьмерых в сумме. Это больше, чем у нас.

Да, и не поспоришь. Всего лишь теория вероятности. Но как красиво все получилось! Какая дополнительная интрига буквально на ровном месте! И какой роскошный приз для не попавших в основной плей-офф, читай Кубок Стэнли.

Вообще-то наивысшие шансы зарезервировать права на Лафренье были не у «Детройта», а у «Оттавы», которая имела два выбора в первой семерке, а это вероятность победить в лотерее в 25 процентов. Но и «сенаторам» не повезло. Всех обошел «Лос-Анджелес» с шансами в 9,5 процента, занявший в регулярке по проценту набранных очков четвертое место с конца: «короли» будут выбирать вторыми.

Вот итоги первого этапа драфт-лотереи:

1 выбор – дополнительная жеребьевка среди восьми команд, проигравших в плей-ин.

2 выбор – «Лос-Анджелес».

3 выбор – «Оттава».

4 выбор – «Детройт».

5 выбор – «Оттава».

6 выбор – «Анахайм».

7 выбор – «Нью-Джерси».

8 выбор – «Баффало».

Лотерея разыгрывалась с участием семи клубов, которые не вошли в число 24 команд, включенных в план возобновления сезона, а также восьми зарезервированных мест для тех, кто завершит сезон после плей-ин. Для каждого из первых трех выборов на драфте-2020 проводился отдельный розыгрыш. Право первого выбора досталось команде (обозначенной как «Команда Е»), чьи шансы на победу в лотерее оценивались в 2,5% (12-е место среди 15 участников лотереи). Выборы с четвертого по восьмой определялись по проценту набранных очков в итоговой таблице.

Кто же будет претендовать в качестве утешительного приза на Сидни Кросби Номер 2? Вот пары плей-ин:

Питтсбург – Монреаль

Каролина – Рейнджерс

Айлендерс – Флорида

Торонто – Коламбус

Эдмонтон – Чикаго

Нэшвилл – Аризона

Ванкувер – Миннесота

Калгари – Виннипег.

Ну как после этого не восхищаться Его величеством Случаем?! И аутсайдеры, закончившие с хоккеем, видимо, до декабря, по носу схлопотали от НХЛ повторно – нечего сливать регулярку, рассчитывая выиграть драфт-лотерею. И сразу 8 клубов, которые не попадут в Кубок Стэнли, нежданно-негаданно получили возможность претендовать на игрока франшизы на многие годы вперед!

Впрочем, любой случай готовит система. Умеют же в НХЛ практически из ничего создавать забористую интригу!