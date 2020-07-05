Выйти из тени: топ-10 хоккеистов, о которых мы вспомним в новом сезоне КХЛ

Чемпиона прошлого сезона определили и теперь уже наверняка можно перевернуть страницу хоккея-2019/2020. Переходы, потолок зарплат, смена тренерских составов – все это непременно отразится на выступлениях клубов. Какие имена, с большой вероятностью, мы будем видеть в протоколах матчей? Чьи голы будут радовать глаз? Кому пора выйти из тени и стать звездами лиги? Или вернуть этот статус.

НОВОИСПЕЧЕННЫЙ ЯСТРЕБ

Сергей Толчинский. Фото КХЛ

«Авангард» не пожалел денег на экс-армейского форварда Толчинского, а это значит, что наконец-то Сергей сможет проявить себя на 100%. Довольно весомая сумма в контракте нападающего дает понять, что это один из лидеров омичей в предстоящем сезоне. По крайней мере, на это надеются в тренерском штабе Боба Хартли. И небезосновательно – думается, что Толчинский сможет использовать все свои скоростные и снайперские качества, которые в ЦСКА частенько попадали в ротацию. Такой игрок не должен смотреть хоккей с трибун.

I ’ LL BE BACK …

Дмитрий Кагарлицкий. Фото КХЛ

Как попал в тень после хорошего сезона-2018/19 Дмитрий Кагарлицкий? Перешел в питерский СКА. Одной из мотиваций для перехода туда была возможность выступления за сборную. Что уж говорить – через армейские клубы дорога в национальную команду покороче. И почему бы нет? Дмитрий достоин играть на международном уровне. Но у форварда случился конфликт, и он сел в запас. Судя по словам самого Дмитрия в одном интервью, там не то, что тень, там «ночь подступала» – хоккеист подумывал даже завершить карьеру. Потолок зарплат помог Кагарлицкому выйти из ситуации. Сейчас держать у себя игрока с многомиллионным контрактом и не выпускать его на лед не по карману даже топ-клубам. СКА обменяли Дмитрия в московское «Динамо», где его с радостью приняли Шипачев и Ко. Тем более, что из-за того же денежного потолка бело-голубым не удалось договориться с Андре Петерссоном. Самое время выходить из тени, тем более компания такая, что можно не только свет пролить, но и купаться в его лучах.

БОЛЬШАЯ НАДЕЖДА

Николай Прохоркин. Фото КХЛ

Попытавший удачи за океаном Николай Прохоркин возвращается в КХЛ. Талант этого хоккеиста замечен многими экспертами давно, но карьера его развивалась таким путем, что назвать Прохоркина звездой лиги не получается, хотя абсолютно все предпосылки были и есть. Считать звездным часом выступление за ЦСКА или «Салават Юлаев», где хоккеист действительно был хорош и, даже завоевал с Уфой бронзу чемпионата, не хочется. Николай может лучше, круче, мощнее. Переход в СКА в игровом плане не принес ожидаемого – из креативного форварда сделали рабочую лошадку третьего-четвертого звена. Было в его карьере золото Олимпиады, но мы ведем речь о клубах. Кубок Гагарина в 2017? Был. Но форвард отправился в Америку. Поездка в «Лос-Анджелес Кингз» вряд ли принесла много положительных эмоций, Николаю давали маловато игрового времени, и вот он вернулся. Хочется верить, что Магнитогорск сможет раскрыть весь талант Прохоркина сполна – он видится одним из лидеров «Металлурга».

СВЯТО МЕСТО

Константин Окулов. Фото КХЛ

Сколько разговоров было, когда ЦСКА несколько лет назад прошелся по «Сибири» и разбил связку Санников – Шалунов – Шумаков, забрав ШаШу себе и прихватив еще Окулова. И если первые играли часто, то Константин периодически попадал в ротацию. Специалисты недоумевали, почему для такого неординарно думающего игрока не всегда находится место в составе. В ноябре прошлого года им интересовались «Торонто» и «Монреаль». Понятно, что в ЦСКА столько талантов, что пробиться в стабильное первое-второе звено непросто. И вот настал момент, когда многие лидеры московских армейцев покинули команду. А Окулов остался. Конечно, тренеры всегда говорят, что каждый игрок должен заслужить свое место в составе, но согласитесь, что теперь дорога к стабильности попроще. И Константин заслуживает ее. А если проявит себя и станет лидером армейцев, то и предложения из НХЛ будут интереснее.

ПО СТУПЕНЯМ ВВЕРХ

Александр Дергачев. Фото КХЛ

Шанс перезапустить карьеру появился у Александра Дергачева. Еще помнится, как этот молодой нападающий носился по площадке в красно-белой форме «Спартака» под рев болельщиков. Потом вернулся в СКА, но игра там не особо пошла. Доигрывал сезон Дергачев, помогая фарм-клубу в Высшей лиге. Мне всегда неприятно наблюдать такие истории, когда талантливые хоккеисты томятся под гнетом топ-клубов, где огромная конкуренция, длинная лавка и мизерное количество времени на льду для некоторых игроков. Ведь есть команды, где эти ребята нужны как воздух, где они могли бы феерить, создавать конкуренцию в лиге, выравнивать ее. Александр Дергачев перешел в один из таких клубов – будет защищать цвета подольского «Витязя». Можно не сомневаться, что Кравец найдет ему достойное применение. Единственное – в последнее время ходят слухи, что у подмосковного клуба финансовые проблемы, и он может сняться с чемпионата. Будем надеяться, что все разрешится благополучно.

РОДНЫЕ СТЕНЫ

Михаил Воробьев. Фото КХЛ

Одной из самых громких новостей от «Салавата Юлаева» за последнее время стало возвращение из «Фильдельфии» воспитанника Михаила Воробьева. Не думаю, что за несколько лет, проведенных им за океаном, хоккеиста успели забыть поклонники КХЛ. Но, если что, напоминаю – это тот самый центрфорвард, который раздавал Капризову огненные голевые передачи на МЧМ-2017. Лично мне запомнилось наше интервью в апреле того же года – Михаил открыто сказал, что он уезжает в Америку (у нас же часто принято скрывать и мяться в этом вопросе до последнего, хотя и так все все знают). Да, многие специалисты говорили, что уезжает он рано. Мог бы ехать одновременно с Капризовым – хотя смотрите как Кириллу не повезло с годом отъезда, пандемия смешала все карты!

У каждого свой путь. Воробьев подписал очень хороший контракт, во многих источниках фигурирует цифра 40 миллионов. Как сложится его карьера дальше? Посмотрим. Игрок собирается поиграть в России минимум три года. Наверняка, дверь в Америку он для себя не закрыл, а пока в планах – сделать себе имя в КХЛ.

ХОРОШИЙ ДИАЛОГ

Роман Любимов. Фото КХЛ

Роман Любимов возвращается в Москву. Но не в ЦСКА, а в «Спартак». По словам самого хоккеиста, главный тренер Олег Знарок еще в прошлом сезоне мимоходом в коридорах арены сказал ему: «Давай, приходи в «Спартак». Этой весной у игрока и тренера состоялся телефонный разговор, в котором Знарок рассказал о том, в какой роли он видит форварда в стане красно-белых. Прошлый сезон хоккеист, как его команда, провел неважно. Всего 10 очков в 61 игре, в коротком для «Магнитки» плей-офф и вовсе по нулям. В таких случаях перезагрузка посредством перехода в другой клуб – отличное решение.

СМЕНА ОБСТАНОВКИ

Александр Хохлачев. Фото КХЛ

Если предыдущий герой имеет отличное взаимопонимание с главным тренером «Спартака», то у Александра Хохлачева с Олегом Знарком четкого коннекта так и не сложилось – ни в СКА, ни в красно-белом клубе. Так поговаривают в кулуарах. Но при этом стоит отдать должное, что оба они – профессионалы своего дела, на результатах команды личные моменты не отражались. У Хохлачева нормальная статистика, «Спартак» отчаянно бодался с «Динамо» в плей-офф. Но все же хоккейный путь Хохлачева и москвичей разошелся. Теперь Александр будет выступать за «Авангард» под началом Боба Хартли. Не сказать, что Хохлачев был слишком спрятан в тени в Москве, но что-то подсказывает – Балашиха, представляющая Омск, пойдет ему на пользу.

КАК ПО РЕЛЬСАМ

Александр Ткачев. Фото КХЛ

У Владимира Ткачева выдался непростой сезон. Из ставшего родным, казанского «Ак Барса» в середине чемпионата хоккеист перебрался в Ярославль. Звездный статус Владимиру можно было приписать в чемпионском 2018-м. Потом, хотя Ткачев и набирал очки, его команда класс не показывала, а затем с треском провалилась в плей-офф в первом же раунде. Прошлый сезон «Ак Барс» начал под руководством Дмитрия Квартальнова. Начало сезона у Владимира было неплохое, но травма, полученная в нелепом столкновении, положила начало неважного отрезка. Думается, что Ткачев не подходил в игровые схемы наставника казанцев. И он уехал в «Локомотив». В Ярославле Владимир отметился голами и передачами, а в будущем сезоне, совсем освоившись, хоккеист обязательно выйдет на свой прежний звездный уровень. Да и состав у паровозов отличный – можно и на Кубок Гагарина замахнуться.

НОВЫЙ ВЫЗОВ

Дамир Шарипзянов. Фото КХЛ

Дамир Шарипзянов на протяжении двух последних сезонов в «Нефтехимике» запомнился всем способностью отдавать четкие голевые передачи. 26 очков (5+21) за «регулярку» позволили заметить защитника и представителям сборной, с которой Дамир ездил на Евротур, и тренерам «Авангарда», где теперь обосновался игрок. Понятное дело, что требования в топ-клубе будут выше и, может, первое время будет непросто, но трудолюбие и талант должны помочь Шарипзянову стать заметной фигурой в обороне КХЛ.