День семьи: топ-10 красивых пар КХЛ

Вот уже 12 лет 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Хоккейный мир – это не только ледовые баталии. Любой, кто погружался в него с головой, знает, что надежный тыл для спортсмена имеет огромное значение. «Советский Спорт» поздравляет всех с этим праздников и предлагает полюбоваться на некоторые красивые семьи КХЛ.

Михаил и Василина Пашнины

Опасный и резкий хоккеист Михаил Пашнин со льда в обычную жизнь перенес надежность и уверенность. Встретив Василину в родном Челябинске, Михаил обрел не только любимую жену, но и двух сыновей. Несмотря на то, что Добрыня и Мирослав – дети от первого брака Василины, они называют Пашнина отцом, а он считает их родными. Прекрасный пример, достойный уважения.

Вадим и Екатерина Шипачевы

Капитана московского «Динамо» Вадима Шипачева на играх поддерживает три очаровательные представительницы прекрасного пола – жена Екатерина и дочки Полина и Кристина. Старшая Полина успела даже дать небольшое интервью во время Матча звезд, где рассказала, что в кулуарах команды скучно не бывает. А Вадима Шипачева можно встретить на школьных праздниках – как-то форвард выкладывал в соцсеть видео с «Веселых стартов». С супругой, которая также, как и Вадим, родом из Череповца, нападающий познакомился в соцсети «Одноклассники».

Николай и Анастасия Прохоркины

У нападающего «Магнитки» Николая Прохоркина тоже две дочки. Первая родилась, когда форварду было всего 18. Но Николай отлично вписался в роль отца. С женой Прохоркин познакомился на хоккейном матче в Москве, когда сидел на трибуне со сломанной рукой. Молодые люди разговорились и с тех пор не расставались.

Сергей и Юлия Широковы

А вот форвард «Спартака» Сергей Широков познакомился со своей супругой еще в школе. Дружба переросла в крепкое чувство. Пара воспитывает сыновей.

Дмитрий и Яна (Кудрявцева) Кугрышевы

Семья хоккеиста «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева и известной гимнастки Яны Кудрявцевой часто радует своих поклонников красивыми семейными фотосессиями. Завоевав серебро на Олимпиаде в Рио, «ангел со стальными крыльями», как называли Яну, завершила спортивную карьеру. По словам Кудрявцевой теперь все ее мечты связаны с семейным счастьем, а Дмитрий – тот самый человек, с которым она чувствует себя как за каменной стеной. У пары есть уже есть одна дочка, но скоро они ждут пополнения – еще одну девочку.

Алексей и Анна Красиковы

Первое, что сказал вратарь «Сибири» Алексей Красиков своей будущей жене: «Ненормальная, ты что делаешь?». Причем дело было во время игры. Анна как-то играла за мужскую хоккейную команду «Вымпел». Она – защитник. Сейчас хоккей в ее жизни заключается в карьере мужа. Супруга Красикова – талантливый художник, она отвечает за рисунки на шлеме мужа, а также занимается тату. Воспитывают сына.

Юха и Криста Метсола

Милое видео, где вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола машет со льда своей жене и дочке мгновенно разлетелось по интернету. Вообще, у финна две дочки, а совсем недавно на свет появился и сын.

Кирилл и Виктория Семеновы

Жгучая брюнетка Виктория и голубоглазый блондин Кирилл Семенов – одна из самых ярких пар КХЛ. Молодая пара сначала обвенчались, а спустя год устроили невероятную свадьбу только для двоих на греческом Санторини. Воспитывают малышку Эмили. Кстати, с рождением дочки карьера Семенова стала набирать все большие обороты – вот он тот самый счастливый талисман хоккеиста.

Анатолий и Анастасия Голышевы

А у нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева таких талисмана три! Того смотри и целую хоккейную пятерку можно будет собрать. У форварда из Екатеринбурга и его жены Анастасии три сына – Дмитрий, Иван и Александр.

Алексей и Ирина Морозовы

И на десерт – прекрасная, большая семья президента КХЛ, известного хоккеиста Алексея Морозова. Свою жену Ирину он впервые увидел мельком, когда ждал у подъезда друга, а потом они снова столкнулись в супермаркете. Спустя меньше, чем год, пара расписалась. Сейчас у них четверо детей – Никита, Анастасия, Диана и Даниил. Крестным отцом детей Морозова является Илья Ковальчук. Кстати старший сын Никита уже пошел по стопам отца.