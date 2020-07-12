День сурка. Российский хоккеист снова сбил насмерть велосипедиста

Автомобиль, за рулем которого находился воспитанник хоккейного клуба «Витязь», столкнулся с велосипедистом на Октябрьском проспекте. Мужчина 1975 года рождения скончался на месте от травм. По предварительным данным, Иванюженков не успел затормозить после того, как велосипедист неожиданно выскочил на проезжую часть. Хоккеист был трезв и не пытался скрыться с места ДТП. Машина марки BMW X6, которой управлял Иванюженков, записана на имя его матери.

По свидетельству очевидцев, погибший мужчина после столкновения перелетел через автомобиль, а его велосипед разорвало на части.

Артем Иванюженков - сын бывшего министра спорта РФ Бориса Иванюженкова, входящего в правление Федерации хоккея России. За «Витязь» он успел сыграть два матча, после чего в 2017 году отправился пытать счастья за океан. Минувший сезон он провел в одной из низших североамериканских лиг - ECHL, не сумев закрепиться в АХЛ (два матча за фарм-клуб «Сан-Хосе Шаркс»). В составе юниорской сборной России Иванюженков принял участие в чемпионате мира 2015 года, на котором наши уступили швейцарцам в четвертьфинале.

Старший брат Артема Антон Иванюженков тоже занимался хоккеем, но завершил карьеру из-за травмы в 19 лет. И он тоже попадал в резонансное ДТП - правда, без смертей. В 2016 году BMW, за рулем которого находился Антон, столкнулся с другим автомобилем и вылетел на автобусную остановку. Двое пешеходов получили повреждения. Сам виновник ДТП пытался... «скрутить» номера на своей машине.

Впоследствии Антона Иванюженкова признали невиновным, назвав причиной аварии лопнувшее колесо. Дело было закрыто по примирению сторон с выплатой компенсации.