«Монреаль» вслед за «Далласом» снимется с рестарта сезона?

Как известно, понедельник – последний день, когда игроки вправе без каких-либо штрафов отказаться участвовать в возобновлении сезона. Пока таковых семеро, причем все из разных команд:

Тревожная новость пришла сегодня утром из Канады. По инсайдерской информации, в самом оскароносном клубе НХЛ три игрока накануне открытия тренировочного лагеря сдали положительные тесты. Это сразу объясняет череду странных событий в минувшие выходные.

Майк Грин («Эдмонтон»)

Карл Алзнер («Монреаль»)

Стивен Кампфер («Бостон»)

Зак Тротман («Питтсбург»).

Стоит отметить, что пятая часть игроков (21%), участвовавших в профсоюзном голосовании, высказались против возобновления сезона в условиях бушующей в США пандемии. Почти две недели в стране каждый день фиксирует антирекорды по приросту инфицированных, достигшему 70 тысяч человек в сутки. Так что, новые отказники наверняка еще появятся.

Защитник «Монреаля» с окладом 4,625 млн за сезон Алзнер сделал это не сразу. «Нет» он сказал пятым в лиге в воскресенье. А еще чуть ранее из офиса НХЛ вдруг посыпались гневные указивки – всем молчать!

- Вопрос неразглашения информации о состоянии здоровья игроков имеет сейчас большое значение. Медицинская тайна очень важна. При этом мы понимаем, что лига должна оставаться прозрачной, в том числе по ситуации с вирусом. Мы продолжим политику, в соответствии с которой вся информация по результатам тестов, а также о травмах будет исходить только от лиги. Клубам запрещено делиться ею. Это делается для того, чтобы система успешно работала, – заявил вице-президент НХЛ Билл Дейли.

Я тогда еще недоумевал, а чего это шишки лиги так забеспокоились? Ведь о том, что все цифры по заболевшим публикует только НХЛ, официально договорились еще недели три назад. После того как «Тампа» подтвердила, что у нее в лагере пять инфицированных, потому «Лайтнинг» закрывают основную арену и тренировочный центр.

Добавило вопросов сообщение в воскресенье вечером из «Монреаля». Ключевой форвард Макс Доми с годовым окладом в 3,15 млн долларов еще не решил, когда присоединится к «Канадиенс», и вообще – сделает ли это? На размышление канадец взял 7 – 10 дней. Оказывается, у сына знаменитого тафгая диабет первой степени, а это грозит тяжелой формой течения КОВИДа и серьезными осложнениями. Вообще-то в России больные диабетом первого типа считаются инвалидами третьей группы, физические нагрузки нежелательны для их здоровья.

Когда сейчас утром я узнал о трех заболевших в «Канадиенс», пазл сложился. Очевидно, что об этом внутри команды стало известно еще в субботу. Отсюда отказ Алзнера и нервная, вроде как ничем не спровоцированная тирада из НХЛ. Понятны теперь и опасения Доми. Он находится в зоне высшего риска, а потому Максу необходимо элементарно убедиться, что в клубе нет инфекции. В том числе среди обслуживающего персонала, о чем НХЛ информировать не обязана. А для этого и нужно выждать как раз 7 – 10 дней.

Но что все это значит для «Канадиенс»? Уже пять игроков основного состава и неустановленное число персонала не приступят сегодня к полноценным командным занятиям. Две недели троим придется провести на карантине, а Доми может вовсе взять самоотвод. Но 26 июля команде вылетать в Торонто. Город-хаб, где продолжат сезон представители Востока. Где «Канадиенс» в серии до трех побед предстоит поспорить за место в основной сетке Кубка Стэнли с «Питтсбургом».

Вот только состоится ли эта серия? И в каком состоянии, если она все-таки будет, окажутся игроки канадского клуба? Хотя бы те четверо, которые начнут – если начнут? - по-настоящему тренироваться только в Торонто. И где гарантия, что за ближайшие пару недель не обнаружатся еще несколько инфицированных?

Как тут не вспомнить об уже возобновившей сезон североамериканской соккер-лиге! Один клуб - «Даллас» там снялся с соревнований. Заболели сразу 10 футболистов плюс один сотрудник. Устрашающий прецедент создан. При этом хоккеисты в гораздо худшем положении – играют-то они и тренируются в закрытых помещениях.