Такого не было со времен Тихонова: НХЛ охотится на лидеров ЦСКА

Новокузнечанин идеально подходит на роль системообразующего игрока франшизы. Техничный, надежный, продуктивный, обстрелянный. Но главное – предельно конкретный. То есть говорит мало, делает много. Мне представляется, он и по стилю будто создан для «Миннесоты», где всегда превыше всего игровая этика. Может, потому не особо приживаются свободные художники, вольные птицы типа нашего Сушинского . Ему хватило полсезона, чтоб люто захандрить в железобетонных тактических схемах американского клуба и спастись от них бегством в Омск. Однако след Максим оставил яркий: обнаружил его большое фото в пресс-ложе арены в Сент-Поле во время Кубка мира-2004.

На мой вкус, «Миннесота» – одна из самых скучных команд НХЛ. Ей просто необходим был новый герой. О чем говорить, если год назад «дикие» с какого-то перепуга выписали провалившемуся в «Магнитке» 32-летнему норвежцу Матсу Зуккарелло пятилетний контракт на 30 млн долларов, которые он, естественно, не отрабатывает – 37 (15+22) очков в 65 матчах нынешнего сезона. Другим номинальным вожакам атаки годков еще поболе: Заку Паризе – 35 при контракте, жутко молвить, до 2025 года, капитану Микко Койву – вообще 37!

В это сейчас сложно поверить, но самая лакомая фигура рынка новичков стоит в драфте-2015 аж под 135-м номером?! Восхитительная прозорливость скаутов и менеджеров «Уайлд»! Кирилла ждали в Сент-Поле еще в 2017 году, но он сделал ставку на Олимпиаду и не прогадал – забил золотой гол в Пхенчхане, а потом два чемпионата кряду становился лучшим снайпером КХЛ.

Так что Капризов может стать ключевой фигурой скромной команды из самого хоккейного штата США на долгие годы. Тем более что четыре сезона он никуда не сможет уйти.

КОНКУРЕНТ ВАРЛАМОВА

в. Илья Сорокин (Айлендерс)

24 года, $0,925 млн за один сезон

Илья Сорокин. Фото ХК ЦСКА

В августе Сорокину стукнет 25, а потому он среди трех наших новичков оказался в самом выгодном положении. В этом возрасте можно заключать первый договор в НХЛ всего на год, который у него сгорит, как у Капризова и Романова, хотя всем троим лига запретила участвовать в доигровке сезона. Но если у Кирилла останется еще год контракта, а у Александра – два, то Илья следующим летом мог протестировать рынок ограниченно свободных агентов с возможностью обратиться в арбитраж. Однако «Айлендерс» подстраховались: во вторник вечером подмахнули контракт на сезон-2020/21 на два миллиона!

Надо отметить, «островитяне» тоже сработали на драфте отменно: потенциально элитного вратаря НХЛ выбрали в 2014 году 78-м в третьем раунде. Блестящий дебют в НХЛ Шестеркина, с которым Сорокин несколько лет двигался параллельными курсами в КХЛ и сборной, более того – Илья признан MVP Кубка Гагарина-2019, позволяет надеяться, что сибиряк на Лонг-Айленде составит серьезную конкуренцию Варламову. Его напарника Грайсса скоро в команде не будет. Трехлетний контракт на десять миллионов долларов 34-летнего немца истекает в этом сезоне.

Словом, и у Сорокина в НХЛ на редкость радужные перспективы. Не случайно ведь Варламова, от услуг которого отказался «Колорадо», Лу Ламорелло прошлым летом заарканил сразу на четыре года, запросто отвалив 20 миллионов долларов. Чутье самого матерого управленца лиги редко когда подводило. Да и у тренера ньюйоркцев Барри Троца, как в прошлом у Петра Воробьева, любой голкипер быстро превращается во Владислава Третьяка.

НАСЛЕДНИК МАРКОВА

з. Александр Романов (Монреаль)

20 лет, $3,532 млн на три сезона

Александр Романов. Фото ХК ЦСКА

Радует, что в последние годы в нашем хоккее наконец-то стали появляться перспективные защитники атакующего плана – Иван Проворов, Михаил Сергачев. Теперь вот внук самого Зинэтулы Билялетдинова.

Как Капризова и Сорокина, юного экс-армейца ждут за океаном с распростертыми объятиями. «Канадиенс», как и их вечным конкурентам в стране Кленового листа «Торонто», давно требуется прорыв. Но если «Мейпл Лифс» не скупятся на трансферном рынке, скупая молодые таланты оптом и в розницу – особенно нападающих, то «Монреаль» как-то скромничает. Либо с новобранцами попадает в молоко. В итоге для самой титулованной команды НХЛ хотя бы попасть в плей-офф – проблема. Жизненно необходима свежая кровь. Москвич может стать первой ласточкой.

Заправлять обороной «Канадиенс» аж до 2026 года будет капитан Ши Уэбер. Но ему уже 34, ждать подвигов от заслуженного ветерана наивно. Его коллеги по амплуа и до среднего уровня не дотягивают. При этом самым молодым – Бретту Кулаку и Ксавье Улле – уже по 26 лет. О таких говорят – бесперспективные.

В Монреале уважают русских еще со времен первой клубной Суперсерии-1976, в частности, культового матча под Новый год против ЦСКА. Андрей Марков долгие годы был генералом обороны «Канадиенс». Если бы не травмы, мог завладеть клубными рекордами для защитников. Неизвестно, как сложится у Романова, но доверять ему точно будут больше, чем в ЦСКА, где юниор не вылезал из третьей пары с минимумом игрового времени и не выходил в большинстве.

СМЕНЩИК ПАНАРИНА

н. Михаил Григоренко (Коламбус)

26 лет, $1,2 млн на один сезон

Михаил Григоренко. Фото ХК ЦСКА

В отличие от трех бывших одноклубников, для олимпийского чемпиона-2018 это вторая попытка покорить НХЛ. Предыдущая получилась неудачной. Хотя «Баффало» на драфте-2012 выбрал Михаила 12-м и сразу предложил трехлетний контракт на солидную для дебютанта сумму в 5,325 млн долларов. Однако надежд Григоренко не оправдал: так и не сумел закрепиться в «Сейбрз», курсируя между главной командой и АХЛ.

«Колорадо» предоставил второй шанс, но уже лишь за 675 тысяч долларов за год. Впервые россиянин отыграл за сезон более 25 матчей – 74 и набрал 27 (6+21) очков. «Эвеланш» удвоил контракт, однако развить успех Михаил не сумел – 23 (10+13) очка в 75 играх и вернулся на родину. Это решение полностью себя оправдало. В КХЛ форвард перезагрузил карьеру, выдвинулся на ведущие роли в ЦСКА и сборной, где к золоту Пхенчхана добавил бронзу ЧМ-2019 в Братиславе.

С «Коламбусом» Григоренко заключил осторожный контракт, можно сказать, проверочный – на один сезон и на 100 тысяч меньше последнего в «Колорадо». Понятно, Джон Торторелла хочет присмотреться к новобранцу из России, проверить в деле. Но все в руках Михаила. Именно у Тортореллы в «Коламбусе» Панарин взлетел на звездную орбиту и стал самым высокооплачиваемым россиянином за всю историю НХЛ, а Гавриков всего за сезон вошел в когорту незаменимых в «Блю Джекетс».

После отъезда Хлебушка на Бродвей позиция лидера нападения «Коламбуса» по-прежнему вакантна. Кастинг продолжается. Григоренко обязан побороться за место в центре ударного звена.