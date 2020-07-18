ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Илья Сорокин: С щелчками Овечкина познакомился еще на ЧМ-2016
18 июля 20:29

Илья Сорокин: С щелчками Овечкина познакомился еще на ЧМ-2016

Лучший вратарь КХЛ сделал выбор в пользу НХЛ, подписав контракт новичка с «Нью-Йорк Айлендерс» на остаток чемпионата-2020/21 и согласовав условия соглашения на следующий сезон.

В интервью «Советскому спорту» голкипер объяснил свое решение, рассказал об отпуске, подготовке к смене обстановки и ближайших планах.

– Раньше вы утверждали, что рассматривали исключительно НХЛ как вариант продолжения карьеры. А президент ЦСКА Игорь Есмантович говорил, что его клуб до последнего вел с вами переговоры о продлении контракта. Где правда?
– Я благодарен ЦСКА за теплое отношение ко мне. В трудный момент, когда была неопределенность, клуб протянул руку помощи, но я сделал выбор в пользу НХЛ.

– Вы даже агента поменяли – теперь работаете с тем, у кого нет лицензии в КХЛ.
– Это чисто технический момент. Мой новый агент Пол Теофанос. Не думаю, что это главное. Продолжая карьеру в НХЛ, я бросаю себе новый вызов. Чувствую силы играть в сильнейшей лиге мира, прогрессировать. Готов бороться за место в составе.

– Не смущает, что остаетесь без игровой практики на восемь месяцев? Ведь в этом плей-офф сыграть не сможете. Просто сжигаете год контракта новичка.
– Может, это и к лучшему. Надо освободившееся время использовать с пользой. Познакомиться с командой, обстановкой, привыкнуть к новой экипировке, подучить язык. А что касается практики, то мне сказали, что мы перед следующим сезоном сыграем 15 выставочных матчей.

– Новая экипировка отличается от той, что была в ЦСКА?
– Да, она зауженная. Надо привыкать. А на это нужно время.

– А как с английским языком?
– Остались школьные знания. Но мне объяснили, что бесполезно учить английский в России. Лучше практики на месте ничего нет. Приеду и начну осваивать язык. Конечно, первое время не смогу дать интервью на английском…

– Постойте, вы же в раздевалке не раз общались со своим сменщиком Ларсом Юханссоном на английском…
– Общались – громко сказано. Я заучил пару фраз, их и использовал.

– Игорь Ларионов советовал не комплексовать по поводу плохого английского, не стесняться говорить, пусть и с ошибками, и при этом улыбаться.
– Спасибо за совет.

– Что вы знаете об «Айлендерс»?
– Что они четыре раза подряд выигрывали Кубок Стэнли, после них это больше никому не удавалось. В клубе много легенд. Когда я был там в тренировочном лагере, агент за ужином показал седовласого человека, легенду клуба. Сказал, что он олимпийский чемпион и у него четыре Кубка Стэнли. Вот это да! Сразу захотелось изучить историю «Айлендерс».

– Этот седовласый – Кен Морроу, защитник американских студентов, победивших в Лейк-Плэсиде сборную СССР, а ныне босс скаутской службы «Айлендерс». Вы ведь тоже олимпийский чемпион, а это бонус…
– Этот бонус надо отработать. Но я готов к новым испытаниям.

– Знаете, что вас перед дедлайном хотели обменять в «Чикаго»?
– Конечно. Сначала позвонил скаут «Айдерндерс» Владимир Малахов, за ним агент и сказали, что меня обменяли, а через полчаса перезвонили: «Обмен не состоялся».

– Билет до Нью-Йорка ныне очень дорогой – сумма с шестью нулями. Это оставило Никиту Гусева на время карантина в США, хотя его «Нью-Джерси» еще в марте завершил сезон.
– Вообще-то билеты мне оплачивает клуб.

– Но клуб не будет платить вам зарплату за концовку этого сезона.
– Это плохо. Сейчас посмотрю, сколько на карточке осталось, – смеется Сорокин.

– Но у вас в ЦСКА была приличная зарплата. Наверняка есть накопления…
– Москва – дорогой город. Посидел в ресторане и…

– Неужели ходите по ресторанам?
– Иногда захожу. Почему нет? Хочется вкусно покушать.

– А сами готовите?
– За последнее время освоил много блюд. Покупаю гречку, рис, курочку и загружаю в мультиварку. Как-то готовил телятину. Даже во вкус вошел.

Сами ходите в магазин?
– Почему нет? Хожу, покупаю продукты.

– Что не любите из еды?
– С детства не люблю кабачки. Даже не знаю почему. Просто не нравятся.

– Вернемся к НХЛ. С вратарем «Айлендерс» Семеном Варламовым знакомы?
– Познакомились в летнем тренировочном лагере в Калифорнии. Хороший парень, у меня с ним сложились такие же хорошие отношения.

– Как провели время на карантине?
– Дома сидел. Когда ограничения ослабили, поехал отдохнуть на три недели в Карелию. С Артемом Чмыховым (защитником ЦСКА – прим. ред.). Сняли дом, рыбачили. Но вот досада – ничего не поймали.

– А тренировки?
– А потом тренировался. С группой ребят – Димой Орловым, Максом Маминым, Сергеем Толчинским, Николаем Голдобиным…

– Матчи НХЛ часто смотрите?
– Целиком – редко. Например, два года назад смотрел полуфинал плей-офф «Вашингтон» – «Тампа». Нарезку – чуть ли не каждый день. Утром на тренировке крутим велосипед, а над головами на мониторе крутят хайлайты матчей НХЛ. Смотрю, слежу за вратарями, потом анализируем видео с нашим тренером вратарей Сергеем Ивановичем Наумовым.

– За кем следите особенно внимательно?
– За Флери, Биннингтоном, Василевским …

– А за Игорем Шестеркиным?
– И за ним, конечно. Только вы, журналисты, преувеличиваете нашу дружбу.

– Но вы ведь играли вместе на МЧМ-2015 в Канаде. Финал начал он, но после двух пропущенных шайб уступил ворота вам.
– Что-то не припоминаю…

– Как же! Это был финал-погоня. Наши уступали 1:5, но перед третьим периодом сделали 4:5. У канадцев забили Макс Доми, который отказался доигрывать этот сезон, и сам Коннор Макдэвид.
– Да все я помню. Разве такое забудешь! Нас с Шестеркиным задрафтовали в 2014 году. Меня – «Айлендерс», его – «Рейнджерс». Мы тогда шутили, что когда-нибудь сыграем друг против друга.

– Сейчас Шестеркин сыграет в плей-офф против вашей новой команды. А молодежный чемпионат мира 2015-го я вспомнил еще и потому, что в молодежку тогда вернулся Валерий Брагин. Теперь он главный тренер национальной команды.
– Я рад, что Валерий Николаевич возглавил первую сборную. Говорят, что работать со взрослыми – совсем другое не то что с молодежью. Но авторитет Брагина в глазах ребят, которые работали с ним, поможет ему справиться.

– Уже представляете, как будете отражать убойные уантаймеры Александра Овечкина?
– Я ощутил их силу, точность и быстроту еще в 2016-м на тренировках во время чемпионата мира в Москве. В прошлом году мы снова пересеклись в Братиславе. Так что опыт есть. Кстати, и у Димы Орлова бросок приличный. А Гусев всегда найдет узенькую щелочку и отправит в нее шайбу. Да и в КХЛ есть умельцы – Мозякин, Григоренко, Да Коста, Капризов… Также я напрягался, когда на лед выходил Шипачев.

– Ваши ближайшие планы?
– Получить визу. Сейчас с этим заминка. Но я верю, что все будет хорошо.

P.S. Президент и одновременно генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло после подписания контракта с Сорокиным заявил на официальном сайте клуба:

– Сорокин присоединится к нам, как только будет готова его рабочая виза, мы надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время, чтобы он смог принять участие в тренировочном лагере. Также мы планируем взять его в Торонто на серию с «Рейнджерс», чтобы он смог тренироваться и адаптироваться в нашей системе. Сорокин не сможет сыграть в этом сезоне, но мы включим его в список 52, которые отправятся в Торонто.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Компания Alphabet будет удалять рекламу «теорий заговора» о COVID-19Сёмин призвал Кикнадзе уйти в отставкуФутболисты «Динамо» снялись в клипе Клавы Коки«Пошла в стриптиз»: Тарасова — о погибшей фигуристкеПогибшая в Москве фигуристка оставила предсмертную запискуСМИ: Мать погибшей фигуристки увезли в психиатрическую больницу
НХЛ-ТВ повергло в шок Америку. В топ-5 крайних форвардов лиги ни одного канадца, но трое россиян
НХЛ-ТВ повергло в шок Америку. В топ-5 крайних форвардов лиги ни одного канадца, но трое россиян
Разбор очередного рейтинга игроков НХЛ от Виталия Славина.
18.07.2020 21:01
Хоккей
автор: Виталий Славин
Илья Сорокин: С щелчками Овечкина познакомился еще на ЧМ-2016
Илья Сорокин: С щелчками Овечкина познакомился еще на ЧМ-2016
Лучший вратарь КХЛ сделал выбор в пользу НХЛ, подписав контракт новичка с «Нью-Йорк Айлендерс» на остаток чемпионата-2020/21 и согласовав условия соглашения на следующий сезон.
18.07.2020 20:29
Хоккей
Почему Панарин должен получить приз MVP от профсоюза игроков НХЛ
Почему Панарин должен получить приз MVP от профсоюза игроков НХЛ
На этой неделе НХЛ решила подогреть интерес болельщиков к возобновлению сезона, каждый день называя трио претендентов на индивидуальные призы.
16.07.2020 17:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Неужели пандемия заставила НХЛ взять пример с нашей Ночной хоккейной лиги?
Неужели пандемия заставила НХЛ взять пример с нашей Ночной хоккейной лиги?
После возобновления сезона за океаном в плей-ин в порядке вещей могут стать полуночные матчи.
15.07.2020 23:30
Хоккей
автор: Виталий Славин
Такого не было со времен Тихонова: НХЛ охотится на лидеров ЦСКА
Такого не было со времен Тихонова: НХЛ охотится на лидеров ЦСКА
Сразу четверо игроков ЦСКА в понедельник – в один день, как только для этого представилась возможность! – заключили контракты в НХЛ. Но у всех своя история.
14.07.2020 20:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Монреаль» вслед за «Далласом» снимется с рестарта сезона?
«Монреаль» вслед за «Далласом» снимется с рестарта сезона?
В «Канадиенс» вспышка вируса. Возможно, клубу просто некем будет играть с «Питтсбургом» в плей-ин.
13.07.2020 13:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
День сурка. Российский хоккеист снова сбил насмерть велосипедиста
День сурка. Российский хоккеист снова сбил насмерть велосипедиста
22-летний Артем Иванюженков поздно вечером 11 июля в Подольске стал участником ДТП со смертельным исходом.
12.07.2020 11:30
Хоккей
автор: Иван Сергеев
Сергей Зубов поможет сделать в «Рейнджерс» филиал питерского СКА
Сергей Зубов поможет сделать в «Рейнджерс» филиал питерского СКА
Манхэттен застыл в ожидании: фанаты «Рейнджерс» надеются, что ушедшего в «Нью-Джерси» тренера защитников Линди Раффа заменит экс-главком невских армейцев.
11.07.2020 20:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
10 километров по жаре: кто ответит за смерть молодого хоккеиста?
10 километров по жаре: кто ответит за смерть молодого хоккеиста?
В российском хоккее случилась трагедия. В Орске скончался 23-летний нападающий клуба «Южный Урал» Павел Крутий.
11.07.2020 13:30
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Остаться – значит начать закисать. Почему Капризову надо уезжать в НХЛ
Остаться – значит начать закисать. Почему Капризову надо уезжать в НХЛ
Главный снайпер двух последних сезонов КХЛ, герой Пхенчхана-2018 Кирилл Капризов пока не пописал контракт с задрафтовавшей его «Миннесотой» и пребывает в статусе ограниченно свободного агента, права на которого принадлежат ЦСКА.
09.07.2020 18:43
Хоккей
автор: Сергей Иванов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика