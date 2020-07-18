Илья Сорокин: С щелчками Овечкина познакомился еще на ЧМ-2016

В интервью «Советскому спорту» голкипер объяснил свое решение, рассказал об отпуске, подготовке к смене обстановки и ближайших планах.

– Раньше вы утверждали, что рассматривали исключительно НХЛ как вариант продолжения карьеры. А президент ЦСКА Игорь Есмантович говорил, что его клуб до последнего вел с вами переговоры о продлении контракта. Где правда?

– Я благодарен ЦСКА за теплое отношение ко мне. В трудный момент, когда была неопределенность, клуб протянул руку помощи, но я сделал выбор в пользу НХЛ.

– Вы даже агента поменяли – теперь работаете с тем, у кого нет лицензии в КХЛ.

– Это чисто технический момент. Мой новый агент Пол Теофанос. Не думаю, что это главное. Продолжая карьеру в НХЛ, я бросаю себе новый вызов. Чувствую силы играть в сильнейшей лиге мира, прогрессировать. Готов бороться за место в составе.

– Не смущает, что остаетесь без игровой практики на восемь месяцев? Ведь в этом плей-офф сыграть не сможете. Просто сжигаете год контракта новичка.

– Может, это и к лучшему. Надо освободившееся время использовать с пользой. Познакомиться с командой, обстановкой, привыкнуть к новой экипировке, подучить язык. А что касается практики, то мне сказали, что мы перед следующим сезоном сыграем 15 выставочных матчей.

– Новая экипировка отличается от той, что была в ЦСКА?

– Да, она зауженная. Надо привыкать. А на это нужно время.

– А как с английским языком?

– Остались школьные знания. Но мне объяснили, что бесполезно учить английский в России. Лучше практики на месте ничего нет. Приеду и начну осваивать язык. Конечно, первое время не смогу дать интервью на английском…

– Постойте, вы же в раздевалке не раз общались со своим сменщиком Ларсом Юханссоном на английском…

– Общались – громко сказано. Я заучил пару фраз, их и использовал.

– Игорь Ларионов советовал не комплексовать по поводу плохого английского, не стесняться говорить, пусть и с ошибками, и при этом улыбаться.

– Спасибо за совет.

– Что вы знаете об «Айлендерс»?

– Что они четыре раза подряд выигрывали Кубок Стэнли, после них это больше никому не удавалось. В клубе много легенд. Когда я был там в тренировочном лагере, агент за ужином показал седовласого человека, легенду клуба. Сказал, что он олимпийский чемпион и у него четыре Кубка Стэнли. Вот это да! Сразу захотелось изучить историю «Айлендерс».

– Этот седовласый – Кен Морроу, защитник американских студентов, победивших в Лейк-Плэсиде сборную СССР, а ныне босс скаутской службы «Айлендерс». Вы ведь тоже олимпийский чемпион, а это бонус…

– Этот бонус надо отработать. Но я готов к новым испытаниям.

– Знаете, что вас перед дедлайном хотели обменять в «Чикаго»?

– Конечно. Сначала позвонил скаут «Айдерндерс» Владимир Малахов, за ним агент и сказали, что меня обменяли, а через полчаса перезвонили: «Обмен не состоялся».

– Билет до Нью-Йорка ныне очень дорогой – сумма с шестью нулями. Это оставило Никиту Гусева на время карантина в США, хотя его «Нью-Джерси» еще в марте завершил сезон.

– Вообще-то билеты мне оплачивает клуб.

– Но клуб не будет платить вам зарплату за концовку этого сезона.

– Это плохо. Сейчас посмотрю, сколько на карточке осталось, – смеется Сорокин.

– Но у вас в ЦСКА была приличная зарплата. Наверняка есть накопления…

– Москва – дорогой город. Посидел в ресторане и…

– Неужели ходите по ресторанам?

– Иногда захожу. Почему нет? Хочется вкусно покушать.

– А сами готовите?

– За последнее время освоил много блюд. Покупаю гречку, рис, курочку и загружаю в мультиварку. Как-то готовил телятину. Даже во вкус вошел.

– Сами ходите в магазин?

– Почему нет? Хожу, покупаю продукты.

– Что не любите из еды?

– С детства не люблю кабачки. Даже не знаю почему. Просто не нравятся.

– Вернемся к НХЛ. С вратарем «Айлендерс» Семеном Варламовым знакомы?

– Познакомились в летнем тренировочном лагере в Калифорнии. Хороший парень, у меня с ним сложились такие же хорошие отношения.

– Как провели время на карантине?

– Дома сидел. Когда ограничения ослабили, поехал отдохнуть на три недели в Карелию. С Артемом Чмыховым (защитником ЦСКА – прим. ред.). Сняли дом, рыбачили. Но вот досада – ничего не поймали.

– А тренировки?

– А потом тренировался. С группой ребят – Димой Орловым, Максом Маминым, Сергеем Толчинским, Николаем Голдобиным…

– Матчи НХЛ часто смотрите?

– Целиком – редко. Например, два года назад смотрел полуфинал плей-офф «Вашингтон» – «Тампа». Нарезку – чуть ли не каждый день. Утром на тренировке крутим велосипед, а над головами на мониторе крутят хайлайты матчей НХЛ. Смотрю, слежу за вратарями, потом анализируем видео с нашим тренером вратарей Сергеем Ивановичем Наумовым.

– За кем следите особенно внимательно?

– За Флери, Биннингтоном, Василевским …

– А за Игорем Шестеркиным?

– И за ним, конечно. Только вы, журналисты, преувеличиваете нашу дружбу.

– Но вы ведь играли вместе на МЧМ-2015 в Канаде. Финал начал он, но после двух пропущенных шайб уступил ворота вам.

– Что-то не припоминаю…

– Как же! Это был финал-погоня. Наши уступали 1:5, но перед третьим периодом сделали 4:5. У канадцев забили Макс Доми, который отказался доигрывать этот сезон, и сам Коннор Макдэвид.

– Да все я помню. Разве такое забудешь! Нас с Шестеркиным задрафтовали в 2014 году. Меня – «Айлендерс», его – «Рейнджерс». Мы тогда шутили, что когда-нибудь сыграем друг против друга.

– Сейчас Шестеркин сыграет в плей-офф против вашей новой команды. А молодежный чемпионат мира 2015-го я вспомнил еще и потому, что в молодежку тогда вернулся Валерий Брагин. Теперь он главный тренер национальной команды.

– Я рад, что Валерий Николаевич возглавил первую сборную. Говорят, что работать со взрослыми – совсем другое не то что с молодежью. Но авторитет Брагина в глазах ребят, которые работали с ним, поможет ему справиться.

– Уже представляете, как будете отражать убойные уантаймеры Александра Овечкина?

– Я ощутил их силу, точность и быстроту еще в 2016-м на тренировках во время чемпионата мира в Москве. В прошлом году мы снова пересеклись в Братиславе. Так что опыт есть. Кстати, и у Димы Орлова бросок приличный. А Гусев всегда найдет узенькую щелочку и отправит в нее шайбу. Да и в КХЛ есть умельцы – Мозякин, Григоренко, Да Коста, Капризов… Также я напрягался, когда на лед выходил Шипачев.

– Ваши ближайшие планы?

– Получить визу. Сейчас с этим заминка. Но я верю, что все будет хорошо.

P.S. Президент и одновременно генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло после подписания контракта с Сорокиным заявил на официальном сайте клуба:

– Сорокин присоединится к нам, как только будет готова его рабочая виза, мы надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время, чтобы он смог принять участие в тренировочном лагере. Также мы планируем взять его в Торонто на серию с «Рейнджерс», чтобы он смог тренироваться и адаптироваться в нашей системе. Сорокин не сможет сыграть в этом сезоне, но мы включим его в список 52, которые отправятся в Торонто.