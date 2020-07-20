В лагере лидера чемпионата «Бостона» катастрофа, а НХЛ молчит

Генменеджер «медвежат» Дон Суини долго держался, но на сей раз его прорвало. Хотя накрепко связанный веревками корпоративной этики – что абсолютно правильно! – в своем возмущенном спиче за красные флажки управленец не перешел:

Причина? Ну да, кто бы мог подумать! На два противостоящих состава элементарно не хватило игроков. Это как, недоумеваете вы? А вот как: девять (!) игроков не допущены к занятиям. При этом – самое показательное! – причину НХЛ не указала. Нас держат за дураков, опять негодуете вы? Ну да! Ибо какая еще может быть причина отсутствия на официальной тренировке полкоманды, как не распространившийся в клубе вирус? А ведь 26 июля «Бостону» вылетать в Торонто, где уже 30 июля проводить выставочную встречу с «Коламбусом», а еще через день, 2 августа, открывать круговой турнир топ-четверки Востока поединком с «Филадельфией».

Лишь когда утаивать шило в мешке дальше было нельзя, НХЛ вчера вечером раскололась: признала на официальном сайте, что «Брюинз» в воскресенье вынуждены были отказаться от тренировки в виде двусторонней игры.

Пропагандистская машина НХЛ функционирует безукоризненно. Ну а как может быть иначе, если не налогоплательщиков на свои никчемные ледовые забавы грабить, как в КХЛ, а самим генерировать прибыль, достигающую четырех миллиардов долларов за сезон. Это как в спорте, как в любой профессии. Свои достоинства надо максимально выпячивать и по полной эксплуатировать, недостатки замалчивать и всячески прятать. Потому планетарный шум вокруг пока еще не отмененного возобновления сезона, равно как гробовая тишина вокруг вопиющих ЧП. Таких как вспышка заболеваний в «Тампе», «Монреале», «Питтсбурге», а теперь и «Бостоне».

Через шесть дней всем 24 командам, продолжающим борьбу за Кубок Стэнли-2020, предстоит собраться в хабах Торонто и Эдмонтона, а лидер чемпионата «Бостон» еще даже не приступил к полноценным тренировкам! В воскресенье выяснилось, что почти полкоманды на карантине. О каких равных условиях подготовки к рестарту сезона тут говорить?!

– Если какой-то хоккеист выбывает на день, для команды это в принципе терпимо. Но у нас ряд игроков пропустили по неделе, а им необходимо сбросить с себя ржавчину. У нас есть такие, кто занимался на льду самостоятельно до наступления третьего этапа (открытия тренировочных лагерей). Но сейчас основной фактор – время. Игроки должны поработать друг с другом на тренировках, притереться и покататься на высоких скоростях. Сейчас ситуация не идеальна.

Ха-ха. Вот она – толерантная НХЛ: «ситуация не идеальна»! Перевожу на русский: ситуация катастрофическая!!!

Вы только посмотрите, кто оказался в воскресенье за бортом:

– вратарь Туукка Раск , вместе с Василевским («Тампа») и Хеллибаком («Виннипег») финалист в споре за Везина Трофи-2020;

вратарь , вместе с («Тампа») и («Виннипег») финалист в споре за Везина Трофи-2020; – защитник Тори Крюг , незаменимый хозяин синей линии в большинстве, один из сильнейших атакующих защитников всей НХЛ, самая лакомая фигура октябрьского рынка свободных агентов;

защитник , незаменимый хозяин синей линии в большинстве, один из сильнейших атакующих защитников всей НХЛ, самая лакомая фигура октябрьского рынка свободных агентов; – нападающий Давид Крейчи , невоспетый герой «Бостона»;

нападающий , невоспетый герой «Бостона»; – нападающий Давид Пастрняк , воспетый герой «Бостона», вместе с Ови лауреат Морис Ришар Трофи-2020, триггер бригады большинства, на днях назван НХЛ-ТВ вторым крайним форвардом во всей лиге после Панарина ;

нападающий , воспетый герой «Бостона», вместе с лауреат Морис Ришар Трофи-2020, триггер бригады большинства, на днях назван НХЛ-ТВ вторым крайним форвардом во всей лиге после ; – ну и так, «по мелочи»: форварды Чарли Койл, Шон Курали, Ник Ричи, Крис Вагнер, Ондржей Каше.

Голкипер Туука Раск и форвард Давид Пастрняк. Фото «Бостон Брюинз»

Ну как? Впечатляет? А если я к этому добавлю, что Каше вообще ни разу не катался с командой, а Пастрняк – только однажды, в среду?

Что самое поразительное, когда Суини спрашивают, ну когда вы все-таки соберетесь в полном составе, босс… не знает:

– Конечно, мы надеемся, что в какой-то момент все выбывшие присоединятся к общей группе. Но мы вынуждены следовать правилам НХЛ и штата Массачусетс.

Что значит «в какой-то момент»? Если все эти девять игроков как-то причастны к инфекции, они вполне могут на двухнедельный карантин угодить! И кем вы тогда будете играть 30 июля с «Коламбусом» и 2 августа с «Филадельфией»?

Хорошо, пусть все они на этой неделе все-таки приступят к общекомандным тренировкам. Но ведь уже очевидно, что подготовка к возобновлению сезона провалена! Чем это грозит? Не просто тем, что лидер чемпионата оказался в неравных условиях и не сможет показать все, на что способен. Куда страшнее другое: именно растренированным игрокам грозят самые жуткие травмы. Что Суини, разумеется, прекрасно понимает:

– День отправления в город-хаб приближается, так что в какой-то момент мы бы однозначно хотели получить возможность провести тренировку в полном составе и позаниматься так, как мы это делаем это в период проведения матчей.

Тренировочная арена «Бостона» Warrior Ice Arena. Фото «Бостон Брюинз»

Представляете, генменеджер «Бостона» только мечтает в «какой-то момент» потренироваться в полном составе?! Так, как команда делает по ходу регулярного чемпионата. По-моему, это завуалированный кивок в сторону НХЛ. Ибо у любого стороннего наблюдателя сразу возникает вопрос: «А что может дать ОДНА тренировка?» Да еще после четырехмесячного простоя, большую часть которого игроки куковали в самоизоляции! Где это видано, чтобы в профессиональном спорте к сезону готовились одну тренировку – ну пусть даже пять, хотя где на них «Брюинз» уже найти время, если 26 июля отправляться в Торонто?

Дон Суини просто говорит Беттмэну и Ко: «Сделайте хоть что-нибудь! Мои «медведи» к возобновлению сезона элементарно не готовы».

Тем временем тренер «Бостона» Брюс Кэссиди уже стелет соломки на случай вероятного фиаско в отсутствие Пастрняка и Каше:

– Думаю ли я, что в круговом турнире или плей-офф мне придется обходиться без этих ребят? Нет. Это было бы спекуляцией. Конечно, хочется, чтобы оба форварда были с нами. Особенно это касается Давида – лучшего снайпера лиги, чтобы он тренировался, набирал кондиции и был с партнерами. Но сейчас этого не происходит.

Форварды Давид Пастрняк и Патрис Бержерон. Фото «Бостон Брюинз»

Нам остается дождаться четвертой сводки НХЛ о количестве подхвативших заразу за неделю, которая должна быть опубликована сегодня вечером. Пока лига официально подтвердила 43 заражения среди хоккеистов. Сколько таковых среди персонала – а там наверняка счет тоже идет на десятки – НХЛ сознательно утаивает.