Почему Леонсис не дает Овечкину новый контракт? «Чудище» уже рядом

Уже в это воскресенье все 24 команды НХЛ соберутся в Торонто и Эдмонтоне, где во вторник начнутся выставочные матчи. Однако кое-кто из вероятных героев Кубка Стэнли-2020 еще даже не приступил тренировкам, другие – успели травмироваться, третьи – застыли в ожидании.

Болельщики «Питтсбурга» в среду вздохнули с облегчением. Капитан Сид впервые вышел на лед, после того как в субботу не смог доиграть двусторонку. Однако не все так просто. Кросби вместе со всеми не катался и на сей раз. До начала командной тренировки он минут 30 занимался индивидуально. При этом, в отличие от нынешней практики в «Авангарде», все тренеры и персонал, работавшие с центрфорвардом, были в масках. По регламенту НХЛ, клубам запрещено разглашать причину отсутствия того или иного игрока – травма у него или болезнь.

А вот с обладателем Морис Ришар Трофи-2020 (вместе с Ови) Давидом Пастрняком теперь все ясно. Присоединиться к «Брюинз» чеху не разрешили медицинские службы Массачусетса. Лучший снайпер НХЛ, как и его соотечественник Ондржей Каше, после возвращения с родины должны пройти обязательный двухнедельный карантин. Сдал игрока потерявший всякое терпение президент «Бостона» Кэм Нили. Его возмущенный спич, впрочем, вполне оправдан:

– Дата открытия лагеря была давно известна. Все понимали, что из Европы нужно прилететь в США пораньше, чтобы отбыть карантин до начала тренировок. Конечно, мы не имели права давить на игроков, чтобы приехали с запасом в эти 14 дней. Они должны были сами определиться. Мы рассчитывали, что Пастрняк и Каше понимают ситуацию, но они приняли неверные решения, а теперь катаются отдельно от команды. Особенно расстроил Каше. Мы взяли его в дедлайн в надежде усилить второе звено. Он сыграл считанные матчи за нас. Ему точно требуется адаптация – привыкнуть к команде, системе, партнерам…

Нили уже смирился с тем, что оба чеха вольются в «Брюинз» только в Торонто. Управленец сорвался, наверное, еще и потому, что вратарь Туукка Раск, претендующий вместе с Василевским на Везину Трофи-2020, зачем-то публично раскрыл тайну пропуска нескольких тренировок. Оказывается, финн сломал палец на руке. А если еще вспомнить, что пару занятий лидера чемпионата пропустили девять игроков… Президенту остается лишь посочувствовать.