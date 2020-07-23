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Почему Леонсис не дает Овечкину новый контракт? «Чудище» уже рядом
23 июля 20:00
автор: Виталий Славин
автор фото: Александр Овечкин и Тед Леонсис

Почему Леонсис не дает Овечкину новый контракт? «Чудище» уже рядом

Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин рассказывает о том, какие заботы у клубов НХЛ перед рестартом сезона.

Уже в это воскресенье все 24 команды НХЛ соберутся в Торонто и Эдмонтоне, где во вторник начнутся выставочные матчи. Однако кое-кто из вероятных героев Кубка Стэнли-2020 еще даже не приступил тренировкам, другие – успели травмироваться, третьи – застыли в ожидании.

Болельщики «Питтсбурга» в среду вздохнули с облегчением. Капитан Сид впервые вышел на лед, после того как в субботу не смог доиграть двусторонку. Однако не все так просто. Кросби вместе со всеми не катался и на сей раз. До начала командной тренировки он минут 30 занимался индивидуально. При этом, в отличие от нынешней практики в «Авангарде», все тренеры и персонал, работавшие с центрфорвардом, были в масках. По регламенту НХЛ, клубам запрещено разглашать причину отсутствия того или иного игрока – травма у него или болезнь.

А вот с обладателем Морис Ришар Трофи-2020 (вместе с Ови) Давидом Пастрняком теперь все ясно. Присоединиться к «Брюинз» чеху не разрешили медицинские службы Массачусетса. Лучший снайпер НХЛ, как и его соотечественник Ондржей Каше, после возвращения с родины должны пройти обязательный двухнедельный карантин. Сдал игрока потерявший всякое терпение президент «Бостона» Кэм Нили. Его возмущенный спич, впрочем, вполне оправдан:

Дата открытия лагеря была давно известна. Все понимали, что из Европы нужно прилететь в США пораньше, чтобы отбыть карантин до начала тренировок. Конечно, мы не имели права давить на игроков, чтобы приехали с запасом в эти 14 дней. Они должны были сами определиться. Мы рассчитывали, что Пастрняк и Каше понимают ситуацию, но они приняли неверные решения, а теперь катаются отдельно от команды. Особенно расстроил Каше. Мы взяли его в дедлайн в надежде усилить второе звено. Он сыграл считанные матчи за нас. Ему точно требуется адаптация – привыкнуть к команде, системе, партнерам…

Нили уже смирился с тем, что оба чеха вольются в «Брюинз» только в Торонто. Управленец сорвался, наверное, еще и потому, что вратарь Туукка Раск, претендующий вместе с Василевским на Везину Трофи-2020, зачем-то публично раскрыл тайну пропуска нескольких тренировок. Оказывается, финн сломал палец на руке. А если еще вспомнить, что пару занятий лидера чемпионата пропустили девять игроков… Президенту остается лишь посочувствовать.

Но лидер по загадкам «Вашингтон». До сих пор вне команды вратарь Илья Самсонов. Загвоздка наверняка не в карантине, ибо уралец улетел из России в США еще 2 июля. Между прочим подвисшее положение молодого вратаря напрямую влияет на, пожалуй, главный ребус всей НХЛ: где продолжит карьеру Овечкин?

По новому коллективному соглашению между лигой и профсоюзом игроков москвич мог продлить отношения со столичным клубом уже 13 июля – такая дата установлена для тех, у кого контракт истекает в следующем сезоне. Но обе стороны молчат как партизаны. Вопрос один: кто выжидает?

Нападающему, очевидно, эта пауза ни к чему. На какую сумму капитан претендует, всем понятно. Так чего тянуть, если в любой момент можно нарваться на травму и лишиться гарантированных десятков миллионов долларов?!

Зато владельцу «Кэпиталз» Теду Леонсису точно спешить некуда. Для начала ему с коллегой Самсонова Брэйденом Холтби разобраться надо, который становится свободным агентом сразу после плей-офф. Канадец однозначно потребует договор минимум лет на семь с ежегодной зарплатой под восемь млн долларов. Таких денег у Леонсиса просто нет. Тем более что со следующего сезона активируется пятилетний контракт Бэкстрема, по которому его сезонный гонорар вырастет с 6,7 млн до 9,2 млн долларов.

Тем временем обрел название, форму и эмблему новый 32-й клуб НХЛ, который дебютирует через год – «Сиэтл Кракен». Проще говоря, Чудище из Сиэтла.

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