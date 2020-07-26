Чертики для русской рулетки. Кто из наших звезд выстрелит в Кубке Стэнли-2020

ВРАТАРИ

Игорь Шестеркин. Фото NHL.com

За кем следить: Сергей Бобровский («Флорида»), Андрей Василевский («Тампа»)

Кто может выстрелить: Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

Применительно к позиции №1 вижу четыре интриги.

– Сумеет ли двукратный обладатель Везины Трофи переломить крайне неудачно складывающийся сезон после заключения с «Флоридой» суперконтракта на 70 миллионов и переиграть в плей-ин Семена Варламова из «Айлендерс»?

Сумеет ли двукратный обладатель Везины Трофи переломить крайне неудачно складывающийся сезон после заключения с «Флоридой» суперконтракта на 70 миллионов и переиграть в плей-ин из «Айлендерс»? – Докажет ли лучший вратарь двух последних регулярных чемпионатов, что способен наглухо закрыть ворота «Тампы» и в плей-офф?

Докажет ли лучший вратарь двух последних регулярных чемпионатов, что способен наглухо закрыть ворота «Тампы» и в плей-офф? – Продолжит ли триумфальное покорение НХЛ новичок «Рейнджерс», одержавший 10 побед в 12 матчах?

Продолжит ли триумфальное покорение НХЛ новичок «Рейнджерс», одержавший 10 побед в 12 матчах? – Хватит ли сил Брэйдену Холтби в одиночку тащить «Вашингтон», после того как так и не приступившего к тренировкам Илью Самсонова отправили в лазарет до следующего сезона?

Самая интересная ситуация, разумеется, в «Рейнджерс». Главный тренер Дэвид Куинн, по его словам, сам еще не знает, на кого сделает ставку в серии с «Каролиной». Казалось бы, какой Шестеркину конкурент старичок Лундквист, выигравший те же десять матчей, но за 30 игр? Но швед одолел «Каролину» во всех трех поединках, в которых охранял рамку! До 1 августа, когда стартует серия, осталось совсем немного. Впрочем, многое прояснится ночью 30 июля, когда в Торонто состоится выставочное нью-йоркское дерби.

ЗАЩИТНИКИ

Иван Проворов. Фото NHL.com

За кем следить: Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Колорадо»)

Кто может выстрелить: Михаил Сергачев («Тампа»), Владислав Гавриков («Коламбус»)

В отличие от голкиперов и форвардов, защитники по-прежнему наше слабое звено. Всего-то девятерых россиян вызвали в тренировочные лагеря. Тем не менее и тут есть чрезвычайно яркие и не очень – что не означает, что это плохо! – персоны.

Очень хочется посмотреть, на что способен в боевых условиях самый дорогой 23-летний защитник «Филли»? За четыре сезона в НХЛ у Проворова лишь одна серия плей-офф, да еще с полезностью… «минус 6»! Не менее увлекательное зрелище нас ждет на матчах «Колорадо»: двухметровый русский крушитель обязан доказать, что стоит гораздо больше, чем 3,2 млн долларов, которые Задоров получает по заканчивающемуся контракту.

Похожее положение у 22-летнего Сергачева и 24-летнего Гаврикова. У них истекают контракты новичков, при этом оба прекрасно отыграли концовку регулярки, выдвинувшись в своих командах на ведущие роли. Сумеет ли Сергачев подвинуть великого Хедмана, а классический домосед Гавриков сдержать сумасшедшую атаку «Торонто»? Сказочные сюжеты!

НАПАДАЮЩИЕ

Яков Тренин. Фото NHL.com

За кем следить: Артемий Панарин («Рейнджерс»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Никита Кучеров («Тампа»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Андрей Свечников («Каролина»).

Кто может выстрелить: Илья Михеев («Торонто»), Денис Гурьянов («Даллас»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Евгений Кузнецов («Вашингтон»), Валерий Ничушкин («Колорадо»), Яков Тренин («Нэшвилл»)

Не собираюсь скрывать: в НХЛ я сейчас болею за «Рейнджерс» и персонально за нашего мага выпечки внеземного вкуса. Конечно, все мы будем переживать и за Малкина, Овечкина, Кучерова. Но лично я не жду от них чуда. Я, в общем-то, почти всегда знаю наперед, что в той или иной ситуации сделает каждый из них. Если, разумеется, рядом с Кучеровым нет Гусева. В игре всех троих с годами выработались определенные стереотипы, которым они вполне оправданно следуют. Тем более что как по-прежнему нет защиты от пушки Ови из левого круга вбрасывания, так никому и сегодня не догнать ветер под названием Джино или разгадать геометрию рассекающих передач Куча.

Что касается Тарасенко, то трудно ждать максимума от форварда, пропустившего девять месяцев, а Свечников в его 20 лет пока все-таки игрок на перспективу. Подвиги Андрея впереди. Но все это, повторяю, в сравнении с Панариным, претендентом на MVP-2020 как по голосованию журналистов, так и самих хоккеистов НХЛ.

Радует, что в когорту наших признанных корифеев атаки стремительно – по-харламовски! – ворвались Михеев, Гурьянов да и Бучневич. Все трое обосновались в ударных звеньях клубов с фантастическими партнерами: соответственно – с Таваресом (капитан команды) и Марнером в «Торонто», с Бенном (капитан) и Сегином в «Далласе», с Зибанежадом (капитан) и Крайдером в «Рейнджерс». Залечивший жуткий порез руки Михеев в тренировочном лагере доигрался до того, что репортеры назвали 25-летнего омича MVP двусторонок «Лифс»! И это при живых Мэттьюзе (11,634 млн долларов в год), Таваресе (11 млн), Марнере (10,893 млн), Нюландере (6,962 млн). Для справки: зарплата Михеева – 925 тысяч.

Кузнецов и Ничушкин в представлении не нуждаются. Им бы сравнять синусоиды карьеры. Кузя после выдающегося плей-офф-2018, в котором наштамповал аж 32 (12+20) очка, деградировал. Еще эта темная история с белым порошком… Вал, наоборот, благодаря отеческому доверию Джо Сакика выбрался из затянувшегося личного кризиса и стал ключевым форвардом «Колорадо».

Однако самый неожиданный чертик из табакерки может явиться миру в сером до неприличия «Нэшвилле». Где это видано, чтоб самым результативным в команде был защитник (Йоси, 65 очков) с отрывом в 17 пунктов от ближайшего форварда (Форсберг, 48)?! Почти стокилограммовый уральский здоровяк Тренин на этом фоне выглядит порой едва ли не суперменом. По крайней мере подобных отчаянных силовых проходов через полплощадки наших форвардов я не видел со славных времен в «Тракторе» и молодежной сборной его земляка Ничушкина.

РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВОЧНЫХ ИГР

28 июля, вторник

23:00*. Филадельфия – Питтсбург

29 июля, среда

3:00. Монреаль – Торонто

5:30. Калгари – Эдмонтон

19:00. Флорида – Тампа

21:30. Миннесота – Колорадо

23:00. Вашингтон – Каролина

30 июля, четверг

1:30. Чикаго – Сент-Луис

3:00. Рейнджерс – Айлендерс

5:30. Виннипег – Ванкувер

23:00. Даллас – Нэшвилл

31 июля, пятница

2:00. Коламбус – Бостон

5:00. Аризона – Вегас

*Время московское.