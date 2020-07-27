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Экс-капитана молодежной сборной России выкинули из «Колорадо». СКА это предвидел?
27 июля 12:09
автор: Виталий Славин

Экс-капитана молодежной сборной России выкинули из «Колорадо». СКА это предвидел?

Клубы НХЛ окончательно определились с составами на доигровку сезона. Ряд россиян получили от ворот поворот. Самый неожиданный – отказ от услуг в «Колорадо» 23-летнего Владислава Каменева.

Очень жаль, когда огни большого города, читай НХЛ, ослепляют наших талантливых ребят, и они своими руками гробят собственную карьеру. Как все хорошо начиналось в «Магнитке» у воспитанника орского хоккея. Кубок Гагарина-2014 в дебютном в КХЛ сезоне. Серебро мирового Кубка вызова среди юниоров. Два звания вице-чемпиона мира среди молодежных сборных, где Влад дослужился до капитана россиян. Был реальным лидером, душой команды.

Казалось бы, совершенствуйся и дальше на родине. В «Металлурге» парню доверяли. Тем более Каменев – центрфорвард, а это теперь самая дефицитная позиция в отечественном хоккее.

Однако юниор погнался за североамериканским журавлем – в 19 лет перебрался в столицу кантри. А деревня – она и есть деревня. Самобытного нападающего быстренько схарчили в фарм-клуб «Нэшвилла», где он героически и оттрубил почти три сезона. Обмен в играющий «Колорадо» вроде бы давал новый шанс. Да вот беда: в первом же матче россиянин нарвался на локоть вашингтонского «Бати» Орпика и сломал руку. За два года в «лавине» Каменев так толком и не освоился. Превратился из доминирующего игрока в затыкателя дыр из массовки.

Уже год назад я недоумевал, зачем с таким упорством и настойчивостью Владислав цепляется за НХЛ, ломится в закрытую дверь «Колорадо»?! Очевидно было: там его не особо ждут. Но он все-таки настоял на своем и заключил смешной годовой контракт на 750 тысяч долларов. От таких денег, учитывая, что на руки от этой суммы в НХЛ останется сильно меньше половины, сопляки нос воротят даже в КХЛ.

Итог закономерен: 38 из 70 сыгранных командой матчей в регулярке-2019/20 и наименьшее среднее ледовое время из более или менее основных игроков – 8 минут 59 секунд. А как могло быть иначе, если, помимо уральца, в «Колорадо» еще 9 – девять! – центрфорвардов. Включая таких титанов ремесла, как Маккиннон и Кадри. Плюс пользовавшиеся куда большим доверием тренеров Джост и Беллмар, а также пришедший в дедлайн из «Оттавы» Наместников. Логично, что после тренировочного лагеря Каменева из «Колорадо» вчера отпустили на все четыре стороны.

Отчаиваться Владу не стоит. Затворяются одни двери, открываются другие. Не зря ведь СКА выменял 11 июня у «Магнитки» права на Каменева. Будто знал, что через полтора месяца нападающий окажется у разбитого корыта. Тогда, кстати, армейцы выменяли у «Трактора» и права на силового нападающего Тренина. У Якова истекает контракт с тем же «Нэшвиллом», но уральца на плей-офф в Эдмонтон взяли.

Каменев и Тренин играли у Валерия Брагина в молодежной сборной. Потенциал обоих нынешнему тренеру СКА и национальной команды отлично известен. Так что проблем с адаптацией не возникнет. Центры и пробивные таранные нападающие нашему хоккею сейчас нужны как никогда. С игровым временем загвоздки точно не будет. Лучшего шанса перезагрузить карьеру не придумать.

Если у Влада еще остаются сомнения, он может поговорить с бывшим одноклубником и земляком Ничушкиным. Именно возвращение на родину, в ЦСКА, помогло Валерию заключить новый контракт с «Далласом», а потом, уже в «Колорадо», вернуться на уровень добротного – если не элитного! - двустороннего нападающего НХЛ.

источник: «Советский спорт»
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Экс-капитана молодежной сборной России выкинули из «Колорадо». СКА это предвидел?
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