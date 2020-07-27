Экс-капитана молодежной сборной России выкинули из «Колорадо». СКА это предвидел?

Очень жаль, когда огни большого города, читай НХЛ, ослепляют наших талантливых ребят, и они своими руками гробят собственную карьеру. Как все хорошо начиналось в «Магнитке» у воспитанника орского хоккея. Кубок Гагарина-2014 в дебютном в КХЛ сезоне. Серебро мирового Кубка вызова среди юниоров. Два звания вице-чемпиона мира среди молодежных сборных, где Влад дослужился до капитана россиян. Был реальным лидером, душой команды.

Казалось бы, совершенствуйся и дальше на родине. В «Металлурге» парню доверяли. Тем более Каменев – центрфорвард, а это теперь самая дефицитная позиция в отечественном хоккее.

Однако юниор погнался за североамериканским журавлем – в 19 лет перебрался в столицу кантри. А деревня – она и есть деревня. Самобытного нападающего быстренько схарчили в фарм-клуб «Нэшвилла», где он героически и оттрубил почти три сезона. Обмен в играющий «Колорадо» вроде бы давал новый шанс. Да вот беда: в первом же матче россиянин нарвался на локоть вашингтонского «Бати» Орпика и сломал руку. За два года в «лавине» Каменев так толком и не освоился. Превратился из доминирующего игрока в затыкателя дыр из массовки.

Уже год назад я недоумевал, зачем с таким упорством и настойчивостью Владислав цепляется за НХЛ, ломится в закрытую дверь «Колорадо»?! Очевидно было: там его не особо ждут. Но он все-таки настоял на своем и заключил смешной годовой контракт на 750 тысяч долларов. От таких денег, учитывая, что на руки от этой суммы в НХЛ останется сильно меньше половины, сопляки нос воротят даже в КХЛ.

Итог закономерен: 38 из 70 сыгранных командой матчей в регулярке-2019/20 и наименьшее среднее ледовое время из более или менее основных игроков – 8 минут 59 секунд. А как могло быть иначе, если, помимо уральца, в «Колорадо» еще 9 – девять! – центрфорвардов. Включая таких титанов ремесла, как Маккиннон и Кадри. Плюс пользовавшиеся куда большим доверием тренеров Джост и Беллмар, а также пришедший в дедлайн из «Оттавы» Наместников. Логично, что после тренировочного лагеря Каменева из «Колорадо» вчера отпустили на все четыре стороны.