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Макдэвид сотрет Чикаго с лица земли. Рестарт сезона в НХЛ все ближе
27 июля 23:54
автор: Александр Федоровский

Макдэвид сотрет Чикаго с лица земли. Рестарт сезона в НХЛ все ближе

Ну что же, верится с трудом, но рестарт сезона в НХЛ все ближе. Команды постепенно съезжаются в так называемые города «пузыри», где вплоть до октября (убирайся, вторая волна коронавируса!) будут выяснять сильнейшего в специфическом формате плей-офф.

Начинаем цикл заметок, в которых поговорим о раскладах в парах предварительного раунда, чуть-чуть вспомним регулярный чемпионат, ну и, как водится, попробуем дать прогнозы на предстоящие сечи.

Для начала напомним исходные данные. В плей-офф сыграют не 16, а 24 команды. Восемь из них (занявшие 1 и 2 места в своих дивизионах) предварительный раунд пропускают, но без дела не останутся.

Фавориты Востока (матчи пройдут в Торонто) и Запада (матчи пройдут в Эдмонтоне) сыграют внутри своих конференций турнир в один круг (3 матча) дабы определиться с посевом и поджидать своих жертв в первом раунде. В предварительном серии пройдут до трех побед, далее до четырех и до победного конца.

Начнем, пожалуй, с Запада? Поехали!

И сразу о главном. Увы, но игнорировать подобные новости никак нельзя. Итак, завершился очередной этап тестирования игроков НХЛ на Covid-19, который проходил в течение минувшей недели. Более 800 игроков сдали свыше четырех тысяч тестов. К счастью, ни у кого не был обнаружен положительный результат. Ну и, как говорится, дай Бог всем здоровья.

Вот теперь точно поехали.

(5) «Эдмонтон» - (12) «Чикаго»

* в скобках указано место команды по итогам не доигранного чемпионата.

Предсезонные матчи. «Эдмонтон» сыграет против «Калгари», а «Чикаго» с «Сент-Луисом».

Тут самое время сказать о том, что «Эдмонтону» в помощь родные трибуны. Звучит прекрасно, но трибуны будут пусты. Впрочем, от этого важного обстоятельства расклад не меняется.

Адский Леон Драйзайтль и монументальный Коннор Макдэвид, наворотившие на двоих свыше 200 очков по системе гол+пас, должны стереть «Чикаго» с лица земли.

Уж если и остановиться на какой-то отдельной линии, то можно взглянуть на вратарей и взгрустнуть. В «Эдмонтоне» достаточно ровная пара в лице нашего старого знакомого Микко Коскинена и эксцентричного ветерана Майка Смита, а у «Чикаго» в одиночестве этот сезон тащит 35-ти летний Кори Кроуфорд. Полагаю, что «Эдмонтон» будет бить аккуратно, но сильно.

Команда слишком давно не выходила в плей-офф, чтобы вылетать вот так сразу в первом же раунде, да еще дома. «Чикаго» в последние годы тоже не шумел, но пять лет назад добрался, на минуточку, до Кубка.

(6) «Нэшвилл» - (11) «Аризона»

«Предаторз» сгоняют товарняк с «Далласом», а «Аризона» разомнется с «Вегасом».

В этой паре чуть интереснее обстоит вопрос с россиянами (они в принципе есть и это радует), но от этого ситуация яснее не становится. Поддает интриги менеджерская перестановка внутри «Койотов» - покинул свой пост Джон Чайка и на его место заступил Стив Салливан у которого за спиной довольно мощная карьера в НХЛ, пусть и без титулов. Как этот кадровый ход скажется на команде предсказать невозможно.

Что касается наших, то в составе «Нэшвилла» на решающие матчи отправился Яков Тренин на которого в это межсезонье перешли права от «Трактора» к СКА, но сам игрок относится к этому равнодушно, заявляя, что его цель - односторонний контракт с «Предаторз».

Ну, а в «Аризоне» вполне себе рабочий сезон проводит защитник Илья Любушкин, который второй сезон подряд железно играет не менее сорока игр и с высокой долей вероятности поможет «Койотоам» в плей-офф.

Продолжение следует.

источник: «Советский спорт»
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Ну что же, верится с трудом, но рестарт сезона в НХЛ все ближе. Команды постепенно съезжаются в так называемые города «пузыри», где вплоть до октября (убирайся, вторая волна коронавируса!) будут выяснять сильнейшего в специфическом формате плей-офф.
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