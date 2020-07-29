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Малкин и Кросби пока спят, а Михеев забивает не только на тренировке
29 июля 11:30
автор: Александр Федоровский
автор фото: Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. Фото NHL.com

Малкин и Кросби пока спят, а Михеев забивает не только на тренировке

Десять человек одной команды на льду – с таким размахом нарушать численный состав могут только в НХЛ. «Советский спорт» предлагает обзор выставочных матчей перед рестартом заокеанского сезона.

28 июля в начале двенадцатого вечера по Москве случилось непоправимое. А именно – стартовое вбрасывание в «Торонто», где «Филадельфия» и «Питтсбург» первыми сыграли контрольный матч перед стартующим совсем скоро плей-офф.

Хоккей вернулся.

Клод Жиру («Филадельфия») против Сидни Кросби («Питтсбург»). Фото NHL.com

И сразу же напомнили о себе россияне. Причем с разным показателем полезности. Первый бросок в матче нанес Иван Проворов, а Евгений Малкин эффектно ошибся в передаче на последней минуте первого периода, аккуратно вложив шайбу точно в клюшку Кевина Хэйса – так «Филадельфия» впервые в матче вышла вперед.

Джино вскоре исправился и во второй половине встречи был заметен. Именно Малкин должен был сравнивать счет, но угодил в шлем Брайану Эллиотту, однако на добивании первым оказался Джейсон Цукер.

В овертайме лазерной передачей блеснул Трэвис Конечны и «Филадельфия» подтвердила статус одного из фаворитов стартующего плей-офф.

«Да они все будут не форме», говорил унылый срез хоккейных болельщиков. «Мы пока ищем почву под ногами», отвечал Сидни Кросби недовольным бухтелкам.

Ну, послушайте… было бы наивно всерьез ожидать, что команды с первого же контрольного матча станут размазывать друг дружку и забивать феноменальные по исполнению голы. Хотя эпизодически было то и другое, причем в изобилии. Но и нелепых моментов тоже хватало, флагманом которых, безусловно, стала эпическая смена составов «Питтсбурга».

Целых десять «пингвинов» на льду – отличный сюжет для продолжения легендарного мультика про пингвиненка Лоло.

Филадельфия – Питтсбург 3:2 ОТ
Голы: Шири (Гюнцель, Марино) 0:1. Кутюрье (Жиру, Проворов) 1:1. Хэйс 2:1. Цукер (Малкин, Джонсон) 2:2. Лоутон (Конечны, Гостисбеер) 3:2.

Россияне:

  • Иван Проворов (Филадельфия): 25 минут, +2
  • Егор Замула (Филадельфия): 1 бросок, 1 силовой прием
  • Евгений Малкин (Питтсбург): 17 минут, 5 бросков, 1

Илья Михеев уже на первой минуте подтвердил свой новомодный статус MVP двусторонних матчей «Торонто». «Монреаль» изволил провалиться в обороне, и россиянин спокойно подставил клюшку после идеальной подкидки Джона Тавареса. Многомиллионные звезды «Торонто» не устают нахваливать Михеева, но чего стоят эти слова, мы узнаем совсем скоро.

Форвард «Торонто» Илья Михеев принимает поздравления от партнеров. Фото NHL.com

«Монреаль» был близок к тому, чтобы настигнуть противника, но подкачала игра в неравных составах – половину своих шайб в этом матче «Торонто» забросил в меньшинстве. Отличились Александр Керфут и Морган Райлли.

Монреаль – Торонто 2:4
Голы: Михеев (Таварес, Райлли) 0:1. Керфут (Капанен) 0:2. Татар (Сузуки, Галлахер) 1:2. Керфут (Райлли, Робертсон) 1:3. Байрон (Чиарот, Котканиеми) 2:3. Райлли (Хайман) 2:4.

Калгари – Эдмонтон 1:4
Голы: Ямомото (Клефбом, Эннис) 0:1. Макдэвид (Драйзайтль, Клефбом) 0:2. Линдхольм (Густафссон, Гудро) 1:2. Расселл (Ньюджент-Хопкинс, Беннинг) 1:3. Макдэвид (Расселл) 1:4.

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поражает ворота голкипера «Калгари» Кэма Тэлбота. Фото NHL.com

Когда «Калгари» проснулся, было несколько поздновато. Да и подтащил голкипер с редкой фамилией Смит. Ветеран пару раз эффектно выручил свою команду и не позволил «Калгари» затащить игру в горячую концовку. Макдэвид и Драйзайтль уже разминаются вовсю. Коннор залепил дважды по сути с одной и той же позиции, но по-разному. Сначала спокойно поднял шайбу под планку после отскока, а второй гол вышел эстетским – Макдэвид показал всем и вся, что будет делать передачу, а сам пустил шайбу по льду под щитками Давида Риттиха, которому, к слову, круто не повезло с отскоком в эпизоде с третьей шайбой «Эдмонтона».

Расписание матчей 29 июля:
19.00 (мск) Флорида – Тампа-Бэй
21.30 (мск) Миннесота – Колорадо
23.00 (мск) Вашингтон Каролина

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