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Что это было? Малкин – Кросби – 23:2. Джино устраивает театр одного артиста, пока капитан обнуляется
29 июля 14:00
автор: Виталий Славин
автор фото: Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин уходит от форварда «Филадельфии» Скотта Лоутона. Фото NHL.com

Что это было? Малкин – Кросби – 23:2. Джино устраивает театр одного артиста, пока капитан обнуляется

Обозреватель «Советского спорта» посмотрел первые выставочные матчи перед рестартом сезона в НХЛ.

Ну как вам летняя экзотика хоккей без зрителей? Мне понравилось. По крайней мере ничто собственно от игры не отвлекает, а что еще нужно в плей-офф, когда главное – именно спорт, но не пресловутое шоу.

Не знаю, как будет дальше, но после первого дня рестарта даже хайлайтов лично мне хватило, чтобы отметить: а ведь эта рафинированная трансляция особо ярко и четко выявляет прежде всего лидеров.

Пять минут просмотра обзора матча «Калгари» «Эдмонтон» убедили, что:

  • а) Макдэвид и Драйзайтль в полном порядке;
  • б) Немец тоньше и разнообразнее канадца, потому Леон, а не Коннор, претендует на MVP-2020 в обеих вариациях;
  • в) В «Калгари» героев не видно, недаром два лучших бомбардира «Флэймз» Ткачук и Годро в регулярке-2019/20 дуэтом набрали всего на девять очков больше, чем один Драйзайтль.

А вот в «Торонто» почему-то в центре внимания оказался Керфут, оформивший дубль, при этом Мэттьюз и Нюландер схватили по «минус 1».

Меня здорово огорчил наш торонтский омич. Спору нет, на 33-й секунде замкнул он в касание конфетку от капитана Тавареса звонко как учат в детской школе. Но вот почему Михеев не закольцевал сюжет – загадка. Точнее, это попросту неуважение соперника, а за такое обязательно рано или поздно накажут. Речь об эпизоде за четыре секунды до финальной сирены, когда россиянин оказался перед пустой рамкой «Канадиенс», но зачем-то начал перекладывать шайбу, под которую геройски лег Доми, а потом Сузуки. Однако броска так и не последовало. Нет, так изголяться, играть в поддавки, когда противник жилы рвет, нельзя…

Форвард «Торонто» Илья Михеев отправляет шайбу в ворота голкипера «Монреаля» Кэри Прайса. Фото NHL.com

Ну и о виновнике торжества. Специально второй раз крутанул хайлайты «Питтсбурга» с «Филадельфией». Посчитал, сколько раз заокеанские комментаторы назовут две всем известные фамилии. В итоге: Малкин – 23, Кросби – два?!

О капитане вспомнили, когда «пингвины» открыли счет. Хотя Сид в комбинации не участвовал, внимание на себя резким маневром в центр защитников «Филли» отвлек. Второй эпизод случился во втором периоде, когда Кросби размазали по борту в зоне атаки.

При этом крайне показательно: канадец находился на льду 19 минут с тремя секундами – больше всех нападающих «Питтсбурга»! со сплошь нулевой статистикой, кроме одного перехвата. У Малкина – 16 минут 53 секунды, пять бросков в створ, один хит, два заблокированных броска, одна потеря. Та самая, после которой Хэйс вывел «Филадельфию» вперед 2:1. Если к этому добавить выстрелы партнеров уральца по второй тройке – Раста (7) и Цукера (2), выходит, три «пингвина» нанесли более половины бросков всей команды 14 из 26.

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. Фото NHL.com

Неудивительно, что почти весь восьмиминутный обзорный ролик с экрана не сходил долговязый форвард под №71. В каких-то моментах мне даже показалось, что одноклубники мешают ему. Настолько он был мобилен, целеустремлен и резок. Но, конечно, сказался более чем четырехмесячный простой. Несколько моментов Малыч запорол своими в принципе волшебными руками.

В любом случае Малкин делом ответил на нашу вчерашнюю публикацию, в которой мы обязали магнитогорца побить российский кубковый рекорд Сергея Федорова – 176 (52+124) очков. У Евгения сейчас 168 (63+105) баллов.

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