ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Панарин против Свечникова. Сегодня старт плей-офф НХЛ
01 августа 16:00
автор: Александр Федоровский

Панарин против Свечникова. Сегодня старт плей-офф НХЛ

«Советский спорт» предлагает прогнозы на предстоящие матчи квалификационного раунда.

«Питтсбург» – «Монреаль»

Оба выставочных матча команды проиграли, но это ни о чем не говорит. «Филадельфии» пришлось изрядно попотеть, чтобы вернуть себя в игру и одержать победу в овертайме, а «Питтсбург», как бы это сказать, работал совершенно точно не на полную катушку. И к тому же не будем забывать, что игра против «Филадельфии» была вообще первой после марта.

Евгений Малкин был традиционно вроде бы не очень заметен, но во всех компонентах основателен. Непонятно куда провалился Сидни Кросби, в интересах «Монреаля», чтобы Сид скоро не нашелся...

«Монреаль» проиграл «Торонто», но шансы спастись имел – подвела игра в неравных составах. Полагаю, что если голкипер Кэрри Прайс не взгромоздится на свои брови и не начнет на них крутиться как волчок – шансов в этой серии у «Монреаля» будет не так много.

Прогноз: 3-1.

«Каролина» – «Рейнджерс»

«Ураганы» попробовали ввязаться в драку с одним из фаворитов розыгрыша, но «Вашингтон» выиграл, словно в полудреме. Овечкин напомнил про свой бросок, хотя про него забыть довольно трудно всем и давно, а Кузнецов забивал в пустые ворота уже после того, как были отыграны все.

«Рейнджерс» необходимо главное – определиться с вратарем. Игорь Шестеркин, Александр Георгиев и Хенрик Лундквист – выбор непростой. И все же полагаю, что именно игра Артемия Панарина и Андрея Свечникова окажет ключевое влияние на исход.

Прогноз: 2-3.

«Айлендерс» – «Флорида»

Авторский коктейль из двух брутальных коучей – Барри Троц против Джоэла Кенневиля. Очевидно, что большинство российских поклонников хоккея будет сопереживать Сергею Бобровскому, но если «Флорида» будет столь же бездарно играть в обороне, как в контрольном матче с «Тампой» (0:5), то не очень понятно за счет чего «пантеры» собираются навязывать в этой серии борьбу.

Прогноз: 3-1.

«Торонто» – «Коламбус»

Коварный Джон Торторелла как никто умеет делать из осколков глиняной посуды удобные предметы домашнего быта. А «Торонто», такое ощущение, однажды окончательно треснет от крутизны собственной атаки, которая ну совершенно не годится для плей-офф, где нужно пахать от своей печки до чужой.

А уж если поймает кураж голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликинс, то дела у «листьев» могут совсем завянуть. На своей арене проиграть усеченную серию плей-офф – это будет окончательная и бесповоротная бетонная плита на голову бессмысленному вбухиванию денег в атакующую мощь «Торонто».

Прогноз: 3-2.

«Эдмонтон» – «Чикаго»

Самое интригующее противостояние Запада затаилось именно здесь. Еще недавно я писал о том, что «Чикаго» будет просто распылен Драйзайтлем и Макдэвидом, но после того, как недавно «ястребы» очистили от ложных заблуждений действующего обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луис», я что-то засомневался в простоте своих предположений.

Да, «блюзмены» в том матче были не вполне свежи, но и «Чикаго» выглядят весьма внятно. А если учесть, что в своем контрольном матче «Эдмонтон» частенько позволял сопернику разгуляться на своем пятаке, то еще неизвестно чем тут дело кончится.

Прогноз: 3-2.

«Калгари» – «Виннипег»

В этой паре высока вероятность увидеть результативный хоккей, а матчей должно получиться не менее четырех. Патрик Лайне против Джонни Годро – звучит неплохо. «Виннипег» свой контрольный матч выиграл, «Калгари» проиграл, хотя по моментам вполне мог бы этого и не делать. Ставлю на канадцев.

Прогноз: 3-1.

«Нэшвилл» – «Аризона»

«Предаторз» сыграли «на ноль» в разминке сезона, а «Аризона» внезапно выступила поставщиком новостей на тему кадровых перестановок в клубе. Сложно судить насколько это влияет на игроков, скорее всего, не влияет никак. Атака «койотов» все-таки покраше будет, Тэйлер Холл обязан стянуть на себя максимум игроков обороны «Нэшвилла», что позволит развязать руки другим игрокам нападения, а забивать у «Аризоны» есть кому.

Прогноз: 2-3.

«Ванкувер» – «Миннесота»

Канадцы столь невнятно провели свой контрольный матч, а «Миннесота» очень добротно потолкалась с «сеянным» «Колорадо», что прогноз не оставляет мне шансов. Остается лишь в очередной раз погрустить, что в составе «Уайлд» мы не увидим Кирилла Капризова. Но грустить мы будем недолго. Плей-офф на пороге!

Прогноз: 1-3.

источник:
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал переход Алены Косторной в свою академиюАвстралия станет первой страной, заставившей Facebook и Google платить за новостиОлег Шатов стал игроком «Рубина»Хореограф: Тутберидзе попросила Щербакову покинуть её группуАвербух о причинах ухода Косторной от ТутберидзеПервый тренер Косторной про ее переход от Тутберидзе к Плющенко
Панарин против Свечникова. Сегодня старт плей-офф НХЛ
Панарин против Свечникова. Сегодня старт плей-офф НХЛ
«Советский спорт» предлагает прогнозы на предстоящие матчи квалификационного раунда.
01.08.2020 16:00
Хоккей
автор: Александр Федоровский
Где обещанный календарь? КХЛ до сих пор не может определиться с расписанием игр
Где обещанный календарь? КХЛ до сих пор не может определиться с расписанием игр
Несмотря на свои обещания опубликовать календарь регулярного чемпионата-2020/21 до конца июля, КХЛ не смогла этого сделать.
31.07.2020 20:03
Хоккей
автор: Дмитрий Кузнецов
Ловили шайбы сачками для чистки бассейна. Предсезонные матчи НХЛ в Торонто и Эдмонтоне завершены
Ловили шайбы сачками для чистки бассейна. Предсезонные матчи НХЛ в Торонто и Эдмонтоне завершены
В 12 играх было заброшено в среднем чуть больше четырех шайб за игру, всего один матч вывалился в овертайм, на «камбек» сподобилась только «Филадельфия», а два вратаря (Андрей Василевский и Кори Кроуфорд) сыграли «на ноль».
31.07.2020 17:20
Хоккей
автор: Александр Федоровский
«Сценарий «Легенды» прочитал за полчаса». Интервью с сыном Валерия Харламова
«Сценарий «Легенды» прочитал за полчаса». Интервью с сыном Валерия Харламова
Александр Харламов, сын Валерия Харламова и генеральный директор ХК «Торпедо», рассказал о съемочном процессе отечественной спортивной драмы «Легенда №17».
30.07.2020 14:28
Хоккей
автор: Сергей Иванов
Джино, Куч, Ови, Варли – все окей. Бобу и Хлебушку срочно подтянуться
Джино, Куч, Ови, Варли – все окей. Бобу и Хлебушку срочно подтянуться
Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин о рестарте НХЛ.
30.07.2020 14:07
Хоккей
автор: Виталий Славин
Прощальная победа «Красной машины». Как наши первенствовали на Играх доброй воли
Прощальная победа «Красной машины». Как наши первенствовали на Играх доброй воли
Это случилось летом 30 лет назад.
30.07.2020 13:43
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Овечкин рвет и мечет, Варламов непробиваем, а Чикаго унижает чемпиона (видео)
Овечкин рвет и мечет, Варламов непробиваем, а Чикаго унижает чемпиона (видео)
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор игрового дня в НХЛ.
30.07.2020 12:02
Хоккей
автор: Александр Федоровский
Бобровский – опять пятерка. Кучеров и Пойнт – опять двойки (видео)
Бобровский – опять пятерка. Кучеров и Пойнт – опять двойки (видео)
Трио россиян порвало «пантер» в клочья.
29.07.2020 23:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
39 заболевших и никакого шума. Почему КХЛ в отличии от РПЛ не допускает коронавирусных скандалов
39 заболевших и никакого шума. Почему КХЛ в отличии от РПЛ не допускает коронавирусных скандалов
Как правильно вести информационную политику в период пандемии.
29.07.2020 17:30
Хоккей
автор: Дмитрий Кузнецов
Что это было? Малкин – Кросби – 23:2. Джино устраивает театр одного артиста, пока капитан обнуляется
Что это было? Малкин – Кросби – 23:2. Джино устраивает театр одного артиста, пока капитан обнуляется
Обозреватель «Советского спорта» посмотрел первые выставочные матчи перед рестартом сезона в НХЛ.
29.07.2020 14:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика