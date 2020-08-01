Панарин против Свечникова. Сегодня старт плей-офф НХЛ

«Питтсбург» – «Монреаль»
Оба выставочных матча команды проиграли, но это ни о чем не говорит. «Филадельфии» пришлось изрядно попотеть, чтобы вернуть себя в игру и одержать победу в овертайме, а «Питтсбург», как бы это сказать, работал совершенно точно не на полную катушку. И к тому же не будем забывать, что игра против «Филадельфии» была вообще первой после марта.
Евгений Малкин был традиционно вроде бы не очень заметен, но во всех компонентах основателен. Непонятно куда провалился Сидни Кросби, в интересах «Монреаля», чтобы Сид скоро не нашелся...
«Монреаль» проиграл «Торонто», но шансы спастись имел – подвела игра в неравных составах. Полагаю, что если голкипер Кэрри Прайс не взгромоздится на свои брови и не начнет на них крутиться как волчок – шансов в этой серии у «Монреаля» будет не так много.
Прогноз: 3-1.
«Каролина» – «Рейнджерс»
«Ураганы» попробовали ввязаться в драку с одним из фаворитов розыгрыша, но «Вашингтон» выиграл, словно в полудреме. Овечкин напомнил про свой бросок, хотя про него забыть довольно трудно всем и давно, а Кузнецов забивал в пустые ворота уже после того, как были отыграны все.
«Рейнджерс» необходимо главное – определиться с вратарем. Игорь Шестеркин, Александр Георгиев и Хенрик Лундквист – выбор непростой. И все же полагаю, что именно игра Артемия Панарина и Андрея Свечникова окажет ключевое влияние на исход.
Прогноз: 2-3.
«Айлендерс» – «Флорида»
Авторский коктейль из двух брутальных коучей – Барри Троц против Джоэла Кенневиля. Очевидно, что большинство российских поклонников хоккея будет сопереживать Сергею Бобровскому, но если «Флорида» будет столь же бездарно играть в обороне, как в контрольном матче с «Тампой» (0:5), то не очень понятно за счет чего «пантеры» собираются навязывать в этой серии борьбу.
Прогноз: 3-1.
«Торонто» – «Коламбус»
Коварный Джон Торторелла как никто умеет делать из осколков глиняной посуды удобные предметы домашнего быта. А «Торонто», такое ощущение, однажды окончательно треснет от крутизны собственной атаки, которая ну совершенно не годится для плей-офф, где нужно пахать от своей печки до чужой.
А уж если поймает кураж голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликинс, то дела у «листьев» могут совсем завянуть. На своей арене проиграть усеченную серию плей-офф – это будет окончательная и бесповоротная бетонная плита на голову бессмысленному вбухиванию денег в атакующую мощь «Торонто».
Прогноз: 3-2.
«Эдмонтон» – «Чикаго»
Самое интригующее противостояние Запада затаилось именно здесь. Еще недавно я писал о том, что «Чикаго» будет просто распылен Драйзайтлем и Макдэвидом, но после того, как недавно «ястребы» очистили от ложных заблуждений действующего обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луис», я что-то засомневался в простоте своих предположений.
Да, «блюзмены» в том матче были не вполне свежи, но и «Чикаго» выглядят весьма внятно. А если учесть, что в своем контрольном матче «Эдмонтон» частенько позволял сопернику разгуляться на своем пятаке, то еще неизвестно чем тут дело кончится.
Прогноз: 3-2.
«Калгари» – «Виннипег»
В этой паре высока вероятность увидеть результативный хоккей, а матчей должно получиться не менее четырех. Патрик Лайне против Джонни Годро – звучит неплохо. «Виннипег» свой контрольный матч выиграл, «Калгари» проиграл, хотя по моментам вполне мог бы этого и не делать. Ставлю на канадцев.
Прогноз: 3-1.
«Нэшвилл» – «Аризона»
«Предаторз» сыграли «на ноль» в разминке сезона, а «Аризона» внезапно выступила поставщиком новостей на тему кадровых перестановок в клубе. Сложно судить насколько это влияет на игроков, скорее всего, не влияет никак. Атака «койотов» все-таки покраше будет, Тэйлер Холл обязан стянуть на себя максимум игроков обороны «Нэшвилла», что позволит развязать руки другим игрокам нападения, а забивать у «Аризоны» есть кому.
Прогноз: 2-3.
«Ванкувер» – «Миннесота»
Канадцы столь невнятно провели свой контрольный матч, а «Миннесота» очень добротно потолкалась с «сеянным» «Колорадо», что прогноз не оставляет мне шансов. Остается лишь в очередной раз погрустить, что в составе «Уайлд» мы не увидим Кирилла Капризова. Но грустить мы будем недолго. Плей-офф на пороге!
Прогноз: 1-3.