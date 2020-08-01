Панарин против Свечникова. Сегодня старт плей-офф НХЛ

«Ураганы» попробовали ввязаться в драку с одним из фаворитов розыгрыша, но «Вашингтон» выиграл, словно в полудреме. Овечкин напомнил про свой бросок, хотя про него забыть довольно трудно всем и давно, а Кузнецов забивал в пустые ворота уже после того, как были отыграны все.

«Монреаль» проиграл «Торонто», но шансы спастись имел – подвела игра в неравных составах. Полагаю, что если голкипер Кэрри Прайс не взгромоздится на свои брови и не начнет на них крутиться как волчок – шансов в этой серии у «Монреаля» будет не так много.

Евгений Малкин был традиционно вроде бы не очень заметен, но во всех компонентах основателен. Непонятно куда провалился Сидни Кросби , в интересах «Монреаля», чтобы Сид скоро не нашелся...

Оба выставочных матча команды проиграли, но это ни о чем не говорит. «Филадельфии» пришлось изрядно попотеть, чтобы вернуть себя в игру и одержать победу в овертайме, а «Питтсбург», как бы это сказать, работал совершенно точно не на полную катушку. И к тому же не будем забывать, что игра против «Филадельфии» была вообще первой после марта.

«Рейнджерс» необходимо главное – определиться с вратарем. Игорь Шестеркин, Александр Георгиев и Хенрик Лундквист – выбор непростой. И все же полагаю, что именно игра Артемия Панарина и Андрея Свечникова окажет ключевое влияние на исход.

Прогноз: 2-3.

«Айлендерс» – «Флорида»

Авторский коктейль из двух брутальных коучей – Барри Троц против Джоэла Кенневиля. Очевидно, что большинство российских поклонников хоккея будет сопереживать Сергею Бобровскому, но если «Флорида» будет столь же бездарно играть в обороне, как в контрольном матче с «Тампой» (0:5), то не очень понятно за счет чего «пантеры» собираются навязывать в этой серии борьбу.

Прогноз: 3-1.

«Торонто» – «Коламбус»

Коварный Джон Торторелла как никто умеет делать из осколков глиняной посуды удобные предметы домашнего быта. А «Торонто», такое ощущение, однажды окончательно треснет от крутизны собственной атаки, которая ну совершенно не годится для плей-офф, где нужно пахать от своей печки до чужой.

А уж если поймает кураж голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликинс, то дела у «листьев» могут совсем завянуть. На своей арене проиграть усеченную серию плей-офф – это будет окончательная и бесповоротная бетонная плита на голову бессмысленному вбухиванию денег в атакующую мощь «Торонто».

Прогноз: 3-2.

«Эдмонтон» – «Чикаго»

Самое интригующее противостояние Запада затаилось именно здесь. Еще недавно я писал о том, что «Чикаго» будет просто распылен Драйзайтлем и Макдэвидом, но после того, как недавно «ястребы» очистили от ложных заблуждений действующего обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луис», я что-то засомневался в простоте своих предположений.

Да, «блюзмены» в том матче были не вполне свежи, но и «Чикаго» выглядят весьма внятно. А если учесть, что в своем контрольном матче «Эдмонтон» частенько позволял сопернику разгуляться на своем пятаке, то еще неизвестно чем тут дело кончится.

Прогноз: 3-2.

«Калгари» – «Виннипег»

В этой паре высока вероятность увидеть результативный хоккей, а матчей должно получиться не менее четырех. Патрик Лайне против Джонни Годро – звучит неплохо. «Виннипег» свой контрольный матч выиграл, «Калгари» проиграл, хотя по моментам вполне мог бы этого и не делать. Ставлю на канадцев.

Прогноз: 3-1.

«Нэшвилл» – «Аризона»

«Предаторз» сыграли «на ноль» в разминке сезона, а «Аризона» внезапно выступила поставщиком новостей на тему кадровых перестановок в клубе. Сложно судить насколько это влияет на игроков, скорее всего, не влияет никак. Атака «койотов» все-таки покраше будет, Тэйлер Холл обязан стянуть на себя максимум игроков обороны «Нэшвилла», что позволит развязать руки другим игрокам нападения, а забивать у «Аризоны» есть кому.

Прогноз: 2-3.

«Ванкувер» – «Миннесота»

Канадцы столь невнятно провели свой контрольный матч, а «Миннесота» очень добротно потолкалась с «сеянным» «Колорадо», что прогноз не оставляет мне шансов. Остается лишь в очередной раз погрустить, что в составе «Уайлд» мы не увидим Кирилла Капризова. Но грустить мы будем недолго. Плей-офф на пороге!

Прогноз: 1-3.