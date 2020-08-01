Панарин впервые за 10 лет вышел в меньшинстве и чуть не спас для «Рейнджерс» безнадежную игру

Все по делу. Более классная, сыгранная команда, проводящая с тренером Бриндамором второй сезон почти в неизменном составе, одолела вторую по молодости (после «Чикаго») все еще притирающуюся, да еще и здорово заржавевшую ватагу Панарина – 3:2.

Игра пошла не по сценарию «рейнджеров» еще до стартового вбрасывания. Травма Шестеркина в выставочной встрече с «Айлендерс» (1:2) избавила Дэвида Куинна от мигрени, кому отдать рамку. Разумеется, Лундквисту. Надо отдать должное ветерану – Король Хенрик не сплоховал. Именно швед оставил ньюйоркцев в игре в первом периоде, который они бездарно завалили: 4 – 12 по броскам, но лишь 0:1 на табло.

Конечно, сказался и предельно жесткий старт «ураганов». Экс-рейнджер Шей смачным хитом в средней зоне отправил в раздевалку Фаста, правого края в звене Панарина, уже на 32-й секунде. Больше на льду швед не появился. С Хлебушком стал играть юный Какко, который выглядел в целом неплохо. Я уже тогда почуял неладное, ибо отомстить Шею за Фаста никто так и не сподобился.

Другое дело, «Каролина» с самого начала так насела на необстрелянную кубковую молодежь с Бродвея, что те просто голову потеряли, не понимая куда бежать и что делать. Не случайно уже на 61-й секунде убойная финская связка Ахо – Терявяйнен в два хода разорвала оборону «синих рубашек»:: выкатившему в одиночестве на пятак Славину – а кому же еще?! – оставалось только не попасть шайбой в Лундквиста. 1:0. Тут уже не до вендетт. Тем более что вроде Шей врезал чисто, по крайней мере судьи не свистнули.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников закрывает обзор голкиперу «Рейнджерс» Хенрику Лундквисту. Фото NHL

Проблемы «рейнджеров» обозначились очень быстро. Только в первом и начале второго периода им представились четыре шанса восстановить равновесие в большинстве, но до Мразека шайба почти не доходила. «Кейнс» были элементарно быстрее и сплоченнее, а ньюйоркцы за четыре с лишним месяца вынужденного отдыха напрочь забыли все схемы розыгрыша лишнего. В чем они, к слову, были среди лучших в НХЛ перед остановкой сезона. Хотя на старте чемпионата с большинством изрядно помучились.