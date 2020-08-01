Панарин впервые за 10 лет вышел в меньшинстве и чуть не спас для «Рейнджерс» безнадежную игру

Все по делу. Более классная, сыгранная команда, проводящая с тренером Бриндамором второй сезон почти в неизменном составе, одолела вторую по молодости (после «Чикаго») все еще притирающуюся, да еще и здорово заржавевшую ватагу Панарина – 3:2.
Игра пошла не по сценарию «рейнджеров» еще до стартового вбрасывания. Травма Шестеркина в выставочной встрече с «Айлендерс» (1:2) избавила Дэвида Куинна от мигрени, кому отдать рамку. Разумеется, Лундквисту. Надо отдать должное ветерану – Король Хенрик не сплоховал. Именно швед оставил ньюйоркцев в игре в первом периоде, который они бездарно завалили: 4 – 12 по броскам, но лишь 0:1 на табло.
Конечно, сказался и предельно жесткий старт «ураганов». Экс-рейнджер Шей смачным хитом в средней зоне отправил в раздевалку Фаста, правого края в звене Панарина, уже на 32-й секунде. Больше на льду швед не появился. С Хлебушком стал играть юный Какко, который выглядел в целом неплохо. Я уже тогда почуял неладное, ибо отомстить Шею за Фаста никто так и не сподобился.
Другое дело, «Каролина» с самого начала так насела на необстрелянную кубковую молодежь с Бродвея, что те просто голову потеряли, не понимая куда бежать и что делать. Не случайно уже на 61-й секунде убойная финская связка Ахо – Терявяйнен в два хода разорвала оборону «синих рубашек»:: выкатившему в одиночестве на пятак Славину – а кому же еще?! – оставалось только не попасть шайбой в Лундквиста. 1:0. Тут уже не до вендетт. Тем более что вроде Шей врезал чисто, по крайней мере судьи не свистнули.
Форвард «Каролины» Андрей Свечников закрывает обзор голкиперу «Рейнджерс» Хенрику Лундквисту. Фото NHL
Проблемы «рейнджеров» обозначились очень быстро. Только в первом и начале второго периода им представились четыре шанса восстановить равновесие в большинстве, но до Мразека шайба почти не доходила. «Кейнс» были элементарно быстрее и сплоченнее, а ньюйоркцы за четыре с лишним месяца вынужденного отдыха напрочь забыли все схемы розыгрыша лишнего. В чем они, к слову, были среди лучших в НХЛ перед остановкой сезона. Хотя на старте чемпионата с большинством изрядно помучились.
Как надо раскатывать пять на четыре, «Каролина» продемонстрировала на 27-й минуте, когда Ватанену – Свечникову – Ахо хватило 15 секунд, чтоб наказать за нарушение Хаудена – 2:0. Причем комбинация давным-давно наигранная: Свечников резкой диагональю вложил шайбу в крюк Ахо, а тот в касание переправил ее в сетку.
«Каролина» забросила вторую шайбу в ворота «Рейнджерс». Фото NHL
А вот дальше случилось то, что оставляет обитателям Бродвея хоть какую-то надежду. Следующие матчи покажут, что произошло: «ураганы» преждевременно успокоились или «рейнджеры» – не такие уж мягкие игрушки. Во всяком случае инициативу они перехватили, перебросали соперника во второй трети 15 – 11, и после похожей комбинации, когда уже Линдгрен вложил шайбу в крюк Зибанежаду, разрыв сократили до минимума.
После второго перерыва продолжили в том же духе. Да, шайбу себе забрали, однако опытные «Кейнс» включили отработанный еще в прошлогоднем Кубке Стэнли режим сохранения минимального перевеса: перекрыли все опасные зоны в своей зоне и ждали шанса в контратаке. В итоге за 11 минут третьего периода ньюйоркцы лишь четыре раза побеспокоили Мразека, пока Маккегг не толкнул на борт Нидеррайтера. Что обернулось третьей пропущенной шайбой, пусть и заброшенной после того, как Маккегг вернулся на лед. 3:1.
Казалось бы, безнадежная для «Рейнджерс» игра катилась к закономерному исходу. А тут еще за три минуты до сирены они снова сфолили. Здесь-то все наконец вспомнили, что сегодня на льду претендент на MVP-2020 по обеим версиям (журналистов и игроков). Жизнь заставила Дэвида Куинна, наверное, впервые лет за десять выпустить Панарина в меньшинстве. Хлебушек грамотно сохранил шайбу в зоне Мразека, отдал Зибанежаду, а тот защитнику Стаалу под щелчок издали – 3:2!
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал во втором голе команды. Фото NHL
На большее ньюйоркцев не хватило. Но хотя бы теперь ясно, за что ухватиться. Плотнее сзади. В кость при любом удобном случае. На каждый хит противника отвечать вдвойне. Агрессивнее впереди. Нацеленнее и проще в большинстве. Самое важное: лидеры в порядке – Лундквист и Зибанежад уже, Панарин, кажется, оживает. Надо цепляться всеми силами. Шанс у «рейнджеров» все-таки есть. Помимо ударного трио Ахо, остальные линии ничего особого у «Каролины» не выдали.