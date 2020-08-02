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Хватит гнобить Бобровского. Особое мнение обозревателя «Советского спорта» Виталия Славина
02 августа 08:59
автор: Виталий Славин

Хватит гнобить Бобровского. Особое мнение обозревателя «Советского спорта» Виталия Славина

Его команда проиграла первый матч квалификации с «Айлендерс».

Принято считать, что в кубковых матчах вратарь уже не половина команды: от его игры зависит 70-80 процентов успеха. Надо же такому случиться - в первый день плей-ин мы увидели в деле трех самых высокооплачиваемых голкиперов НХЛ. Все не подкачали, но выиграл только самый дорогой – Прайс, причем в овертайме.

Сверим для начала исходные данные.

Хенрик Лундквист («Рейнджерс»). 37 лет. 4 декабря 2013 года подписал тогда рекордный для стражей ворот контракт на 59,5 млн долларов с годовой зарплатой 8,5 млн. Срок окончания – 2021 год.

Кери Прайс («Монреаль»). 32 года. 2 июля 2017 года обошел Лундквиста - 84 млн долларов с 10,5 млн за сезон. Срок окончания – 2026 год.

Сергей Бобровский («Флорида»). 31 год. 1 июля 2019 года с гонораром 10 млн в год стал вторым в лиге, в качестве свободного агента приняв предложение «Пантерз» в 70 млн долларов. Срок окончания – 2026 год.

Все эти цифры я держал в уме весь сезон и недоумевал, чего все так прицепились к нашему Бобу? Чем он хуже шведа и канадца? Тем более что сибиряк только обживается в новом коллективе, тогда как денежные соседи в своих командах с самого драфта. При этом ни тот, ни другой ни черта не выиграли. Более того, «Канадиенс», завалив Прайса мешками баксов, забыли о том, что такое плей-офф. Равно как «рейнджеры», в 2014 году добравшись-таки до финала Кубка Стэнли, где в одну калитку залетели «Лос-Анджелесу» (1-4), затем с Королем Хенриком только деградировали. Последние два сезона, как и «Монреаль», вовсе в плей-офф не попали.

Если бы не пандемия, наверняка Прайс и почти наверняка Лундквист минувшей весной оформили бы безкубковые хет-трики. Тем не менее что-то я не слышал, чтоб их без конца попрекали неотработанными десятками миллионов долларов. Что с прошлого октября преследует Бобровского. Да, его «Флорида» получила шанс побороться за Кубок Стэнли тоже благодаря расширенному плей-офф. Но, повторяю, это первый сезон россиянина в новом клубе. И потом: по проценту набранных очков в регулярке южане обошли как «Рейнджерс», так и «Канадиенс».

Что показательно, шведу никто особо не напоминал о его 8,5 миллионах даже после того, как Шестеркин с Георгиевым в 2020 году надежно усадили его в запас. На некоторые матчи ветеран вообще не раздевался. Лишь травма Шести в выставочной встрече с «Айлендерс» сделала кандидатуру Лундквиста на плей-ин безальтернативной. И в целом Хенрик справился. Тем более что из трех команд-соперниц наших богатеев «Каролина» - самая кусачая и амбициозная. Однако три шайбы скандинав все же запустил, что в стыке с такими сбалансированными оппонентами, как «ураганы», приговор (2:3).

Бобровский и Прайс капитулировали по два раза. Но «Флорида» уступила «Айлендерс» (1:2), а «Монреаль», ведя по ходу 2:0, дожал-таки «Питтсбург» в овертайме (3:2).

К чему я клоню? Нельзя всех собак вешать на одного человека, сколько бы он денег не получал. Ну что, к примеру, мог сделать Бобровский, когда у него на пятаке вдруг нарисовались сразу четыре «островитянина» против одного защитника, и Пажо по сути завел шайбу в рамку, открыв счет? Но в скольких моментах Сергей выручал безалаберных «пантер», удерживая их в игре до самой финальной сирены! Да, второй гол «Айлендерс» отчасти на совести Боба: не успел закрыть домик. Но его коллега Варламов сплоховал точно так же, когда в ближнем бою с Юбердо не свел щитки вместе да и клюшкой не сыграл.

Как не устает повторять голкипер номер один в истории хоккея Владислав Третьяк, на две пропущенные шайбы вратарь всегда имеет право. Не превысил норму, бабочек не запустил, но команда проиграла – претензии исключительно к полевым игрокам. Слышите, «пантеры» из штата Флорида?

источник: «Советский спорт»
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