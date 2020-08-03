Кто в историю НХЛ потешно вляпается, а кто войдет с гордо поднятой головой?

Итак, господа, 81,9 процента и 87,5 процента. Округлим до 85 процентов и зафиксируем: в 10 случаях, когда команда повела в серии, в худшем случае в двух она не доведет дело до победы. Применительно к нынешним 8 парам, получается, лишь у одного клуба, уступившего в стартовой встрече, есть стопроцентный статистический шанс отыграться и пройти дальше.

«В последний раз серии до трех побед проводились в полуфиналах дивизионов в 1986 году. Команды, которые одержали победу в первом матче такой серии, доводили дело до победы в 68 случаях из 83 (81,9%). В период 1980-86 годов серии до трех побед игрались в предварительном раунде плей-офф. Команды, выигравшие первый матч в них, побеждали в серии 49 раз из 56 (87,5%)».

Как и ожидалось, уникальный сезон принес уникальные результаты. По крайней мере, после первого тура кубковых матчей. Хотя как сказать… Статистика свидетельствуют: как в сериях из пяти матчей началось, так и закончится.

Хотя сразу оговоримся: полностью опираться на данные прошлых лет нельзя. По той простой причине, что из-за пандемии сейчас все играют в хабах. То есть в равных условиях, а значит, фактор своего – чужого поля не работает. Это как раз и подтвердили первые игры. Когда такое было, чтобы в пяти сериях из восьми победили посеянные ниже?! Это было бы исключено, если бы они были реальными гостями, а не номинальными.

Тем не менее попробуем все-таки прикинуть, у кого есть реальный шанс перевернуть серию.

ВОСТОК

Питтсбург (5-я команда в конференции) – Монреаль (12) – 0-1

Ха-ха. Неужели не успели мы начать нашу забавную викторину, как уже можно кричать: «Бинго!». Невозможно просто себе представить, что команда, еще сохраняющая черты династии – три Кубка Стэнли за девять лет, сольет лузерам регулярки (50 процентов набранных очков), только благодаря коварной инфекции проникшим в плей-ин. Если все-таки это случится, подозреваю, одна шея двуглавого дракона «пингвинов» пойдет под гильотину. Сид тут имеет преимущество над Джино: у него контракт дешевле (8,7 млн против 9,5 млн) и длиннее (до 2025 года против 2022 года).

Каролина (6) – Рейнджерс (11) – 1-0

Хотя я отчаянно болею на бродвейскую пекарню Хлебушка, надо признать – No Way. Артемий, я правильно по-английски выразился? Тем более что Фаст, похоже, сезон закончил. А, как выяснилось, единственный нормальный боец у мягких игрушек с Манхэттена, который мог наказать Шея за подлый раскол Фаста, еще один матч пропустит из-за дисквалификации. Речь, понятно, о Лемье.

Айлендерс (7) – Флорида (10) – 1-0

Не-е, тут и Владислав Третьяк бы не справился. Чтобы дальше пройти, «Айлам», судя по всему, и напрягаться не придется.

Торонто (8) – Коламбус (9) – 0-1

Та же самая петрушка. У «листьев», как и «пантер», нет обороны от слова совсем. А ведь именно в тылу куются большие победы. С этой аксиомой не поспоришь, играй ты в пузырях или дома – в гостях. Хотя о чем это я? Ведь аксиома не требует доказательств априори. Ну вот попутно и проверим.

ЗАПАД

Эдмонтон (5) – Чикаго (12) – 0-1

Хет-трик аксиомы о том, кто выигрывает кубки. Помните, как известный хохмач и пожиратель сарделек – сам видел в пресс-центре дворца «Миннесоты»! – Джереми Реник год назад взорвал информационное пространство чудесной фразой, которую я не могу отказать себе в удовольствии привести полностью:

- Я просто сижу здесь, смотрю игру и качаю головой. У меня сомнения, что это профессиональная хоккейная команда. Настолько плох «Эдмонтон». Они не могут отдать две передачи подряд. Как они принимают решения при передачах? Как занимают позиции при обороне? Во всех трех зонах выглядят растерянно. Они понятия не имеют, куда двигаются. Они делают передачи наудачу в надежде, что выпадет ситуация, когда они смогут превзойти соперника числом. Возможно, у них есть хорошие игроки, быстрые игроки, но руки и ноги у них работают гораздо быстрее, чем голова. Они не понимают, что делают, и это о многом говорит.

Против вас «Детройт», и это – благослови их Господь – худшая команда лиги с 43 очками. На фоне «Эдмонтона» «Детройт» выглядел победителем Кубка Стэнли.

Понимаю, почему Макдэвид так разочарован. Он единственный человек, кто работает, единственный, кто делает с шайбой что-то толковое. Здесь речь о хоккейном IQ, и у некоторых игроков есть высокий хоккейный IQ. У этой команды с 18 игроками, наверное, самый низкий хоккейный IQ, что я видел за долгое время, судя по показываемой ими игре. Это позор.

Что изменилось с тех пор? К канадцу с IQ добавился немец с IQ . Осталось только, чтоб «индейцы» постоянно удалялись. Коннор и Леон вдвоем любую четверку переиграют. Так ведь?

Нэшвилл (6) – Аризона (11) – 0-1

«Хищники», выпускайте кракена! Без челябинского молодца-удальца Тренина невозможно наблюдать сонное кантри-царство. Хотя аризонские бедуины недалеко ушли. Здесь может произойти все что угодно. Кто кого переспит, пересидит ну или меньше в свои ворота забьет, тот и победит. Короче, ждем перевертыша.

Ванкувер (7) – Миннесота (10) – 0-1

Такая же скукотища. Хотя Капризову есть повод напрячься. Казалось, его позиция в первой бригаде большинства «Миннесоты» уже года два незыблема. Ан нет. «Дикие» порвали кануков именно при численном преимуществе. Первая реализация – за три секунды! Вторая – за 31. Паризе, Фиале, Стаалу, Сперджену, Сутеру герой Пхенчхана сейчас даром не нужен. Вся надежда на то, что ванкуверцы докажут обратное, а заодно порадуют Нострадамуса.

Калгари (8) – Виннипег (9) – 1-0

Парк «ястребков» и так был весьма скудным и устаревшим. А тут еще подбили двух ведущих истребительных звеньев – Шайфли и Лайне. Без пары основных центров огни Калгари не затушить.