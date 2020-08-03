Теперь будем болеть за Свечникова: в 20 лет MVP Кубка Стэнли еще никто не становился

В плей-офф чудес не бывает. Прошлогоднему финалисту Востока хватило 71 секунды, чтобы снять корону с возможного MVP-2020 регулярного чемпионата. Так что, Мистер Рыжий, ты недолго тосковал по хозяину.

М-да, вот разница между прожженной командой и еще только строящейся. Рулевых это касается в первую очередь. Ну какие знания в арсенале ньюйоркца Дэвида Куинна, который никогда не играл и не тренировал - до «Рейнджерс» - на высшем уровне? Да никаких! Одна теория. Без собственных шишек далеко не уедешь. Тем более когда рядом не стало ветерана НХЛ в игроцкой и тренерской ипостасях Линди Раффа. Ассистента Куинна по защитникам в июле назначили главным в «Нью-Джерси». Поэтому, предполагаю, сейчас неузнаваемы Дианджело, Фокс, Труба – оборонцы, зажигавшие в регулярке.

На другой лавке – Род Бриндамор. Чемпион мира, завсегдатай сборной Канады в золотом составе, легенда «Каролины», которую капитан привел пока к единственному Кубку Стэнли. Канадец еще в прошлом сезоне показал себя прекрасным аналитиком и мотиватором, когда в первом раунде выкинул из плей-офф действующих чемпионов из Вашингтона. Причем переломил серию, уступая 0-2 и 2-3, а победный гол его терминаторы забили во втором овертайме седьмого матча да еще в столице США!

Что для этих вышколенных нахрапистых агрессоров какие-то гламурные мальчики с Бродвея, из которых почти полкоманды в плей-офф вообще никогда не играли? Так – чисто размяться. Ну а если по простому – поиграть в свое удовольствие в кошки-мышки, да попутно помочь талантливому русскому первый в истории франшизы кубковый хет-трик шлепнуть.

Сами посудите. В стартовом матче «ураганы» прихлопнули наивняков с Манхэттена в первом же периоде. С начальных секунд накинули лассо на шею и методично петлю затягивали. На сей раз решили отрепетировать на будущее другой сценарий. Первые 20 минут сами отдали инициативу сопернику, терпеливо наблюдая, что у вероятного MVP-2020 и его свиты получится. Даже позволили Хлебушку забить, когда решили минуту 22 секунды – опять же на будущее! – поупражняться в обороне втроем против пятерых.