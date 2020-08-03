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Теперь будем болеть за Свечникова: в 20 лет MVP Кубка Стэнли еще никто не становился
03 августа 23:15
автор: Виталий Славин

Теперь будем болеть за Свечникова: в 20 лет MVP Кубка Стэнли еще никто не становился

Благодаря хет-трику российского форварда «Каролина» повторно обыграла «рейнджеров» (4:1), которым уже пора паковать чемоданы

В плей-офф чудес не бывает. Прошлогоднему финалисту Востока хватило 71 секунды, чтобы снять корону с возможного MVP-2020 регулярного чемпионата. Так что, Мистер Рыжий, ты недолго тосковал по хозяину.

М-да, вот разница между прожженной командой и еще только строящейся. Рулевых это касается в первую очередь. Ну какие знания в арсенале ньюйоркца Дэвида Куинна, который никогда не играл и не тренировал - до «Рейнджерс» - на высшем уровне? Да никаких! Одна теория. Без собственных шишек далеко не уедешь. Тем более когда рядом не стало ветерана НХЛ в игроцкой и тренерской ипостасях Линди Раффа. Ассистента Куинна по защитникам в июле назначили главным в «Нью-Джерси». Поэтому, предполагаю, сейчас неузнаваемы Дианджело, Фокс, Труба – оборонцы, зажигавшие в регулярке.

На другой лавке – Род Бриндамор. Чемпион мира, завсегдатай сборной Канады в золотом составе, легенда «Каролины», которую капитан привел пока к единственному Кубку Стэнли. Канадец еще в прошлом сезоне показал себя прекрасным аналитиком и мотиватором, когда в первом раунде выкинул из плей-офф действующих чемпионов из Вашингтона. Причем переломил серию, уступая 0-2 и 2-3, а победный гол его терминаторы забили во втором овертайме седьмого матча да еще в столице США!

Что для этих вышколенных нахрапистых агрессоров какие-то гламурные мальчики с Бродвея, из которых почти полкоманды в плей-офф вообще никогда не играли? Так – чисто размяться. Ну а если по простому – поиграть в свое удовольствие в кошки-мышки, да попутно помочь талантливому русскому первый в истории франшизы кубковый хет-трик шлепнуть.

Сами посудите. В стартовом матче «ураганы» прихлопнули наивняков с Манхэттена в первом же периоде. С начальных секунд накинули лассо на шею и методично петлю затягивали. На сей раз решили отрепетировать на будущее другой сценарий. Первые 20 минут сами отдали инициативу сопернику, терпеливо наблюдая, что у вероятного MVP-2020 и его свиты получится. Даже позволили Хлебушку забить, когда решили минуту 22 секунды – опять же на будущее! – поупражняться в обороне втроем против пятерых.

Так мирно докатили вничью до перерыва, тем самым внедрили в головы оппонентов лживую надежду: дескать, а эти «Кейнсы» нам по плечу. Как же! Уверовав в этот ложный тезис, «синие рубашки» размечтались, что игра в том же режиме пойдет и дальше. И с потрохами угодили в легко читавшуюся ловушку. Ну да, Рафф уже возится с Гусевым и Хьюзом в Ньюарке, предостеречь Куинна от шапкозакидательства оказалось элементарно некому.

Прокачанные в раздевалке «ураганы» выскочили на вторую треть, как на второй овертайм седьмого матча той серии с «Вашингтоном». К 142-й секунде периода все было кончено. Хакеры Бриндамора просто переключили скорость с третьей на пятую, закинули шайбу в зону Лундквиста и не выпускала ее оттуда, пока не заколотили пару гвоздей. Сперва заставили сфолить Смита, и нашему герою хватило трех секунд, чтоб оформить дубль. А затем какие-то ноунеймы Гики, Макгинн, Мартинук так замордовали «синерубашечников», что те сами привезли себе третью шайбу.

Занавес!

При счете 3:1 игра потеряла всякий интерес. Верхи могли, но не хотели. Низы хотели, но не могли. Не верите? Вот вам доказательство. В третьем периоде, когда на кону у «рейнджеров» стояло все – из 56 пятиматчевых серий плей-офф НХЛ 0-2 отыграны один-единственный раз! – они сподобились на жалкие семь бросков. Тогда как некий Король Хенрик принял на себя 15 шайб, а одну заглотнул. Финский рубАХО-парень помог Свечникову решить уравнение с тремя неизвестными – читай, забить по голу в каждом периоде.

«Рейнджерс» - домой. К женам, невестам, детям и домашним питомцам. Тем более что третий матч играть уже завтра ночью по Москве. «Каролине» как минимум повторить прошлогодний успех. Заодно сотворить историю – нет, покера Свеча будет мало. Этот 20-летний парень способен и на титул самого ценного игрока плей-офф замахнуться. Тем более когда сам Славин рядом…

источник: «Советский спорт»
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