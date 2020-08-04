Брагин против Ларионова. Почему стоит следить за турниром в Сочи

После отказа от участия «Авангарда», где обнаружились инфицированные, турнир пяти превратился в турнир четырех. Помимо хозяев в Сочи прибыли СКА и «Локомотив», а молодежная сборная России (U20) вообще решила провести здесь сбор и успела обменяться победами с хозяевами в контрольных матчах.

К слову, на турнире наша молодежка выступит под хитрой вывеской – «Олимпийская сборная U20». Теперь ею рулит Профессор Игорь Ларионов. В его команде собрано немало парней из юниорских лиг Канады, включая нашего старого знакомого Матвея Гуськова, сына друга «Советского спорта», а с весны главного босса МХЛ Александра Гуськова. Гуськова-младшего по неизвестным причинам упорно банили в юниорской сборной, теперь у него есть шанс пробиться в состав на МЧМ-2021 (если он, конечно, состоится).

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов на тренировке команды. Фото: ФХР

Ларионов, напомним, сменил у штурвала молодежной сборной Валерия Брагина, который пошел на повышение и теперь возглавляет национальную команду и ее базовый клуб СКА. Сегодня вечером состоится премьера Брагина в новом статусе. Соперником питерских армейцев станет обновленный «Локомотив», который поспешили записать чуть ли не в претенденты на Кубок Гагарина. Железнодорожников возглавил Андрей Скабелка, сделавший себе имя в «Сибири» и укрепивший авторитет в «Барысе». Но это при всем к ним уважении не топ-клубы. В «Авангарде» Скабелка провалился, посмотрим, каких успехов он добьется в Ярославле, где два сезона поработал Дмитрий Квартальнов, но так в плей-офф и не взял питерский барьер.

И все-таки главная интрига турнира в Сочи – очная дуэль Брагина и Ларионова. Профессор учит своих подопечных советскому хоккею. Один из них в свежем экспресс-интервью блеснул историческими познаниями, напомнив, что Ларионов играл в «Детройте». Впрочем, оценивать работу тренера будут по конечному результату, а не по красоте игры.

Главный тренер СКА Валерий Брагин на тренировке команды. Фото: ХК СКА

Мы же с нетерпением ждем свидания с молодежной тройкой Подколзин – Морозов – Марченко, которая после МЧМ-2020 взорвала информационное пространство. Увы, в плей-офф ей не дала развернуться проклятая пандемия. Подколзин на турнире заявлен за СКА, хотя пару лет назад вратарь Шестеркин сыграл в Сочи и за клуб, и за сборную. В декабре-январе Василия ждет третий для него МЧМ, где он наверняка будет капитаном сборной.