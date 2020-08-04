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Ларионов и Брагин начинают с разгромов
04 августа 21:30
автор: Александр Федоровский

Ларионов и Брагин начинают с разгромов

В Сочи стартовал первый межсезонный турнир. СКА и молодежная сборная России под руководством новых главных тренеров начали с побед.

Представительный турнир проходит в Сочи с 2016 года, но в этот раз его вполне можно назвать особенным. Приключения начались с того, что с турнира снялся омский «Авангард» в команду Боба Хартли проник коронавирус, и омичи приняли решение отказаться от участия, а вместо них заявился ярославский «Локомотив».

А буквально накануне стартовых матчей выяснилось, что треклятый вирус шурует среди игроков команды-хозяйки турнира, а это уже не шутки. Что делать? В конечном счете, было принято решение не менять соперников, а именно: в первый игровой день молодежная сборная России должна была сыграть с «Сочи» (причем с молодежным его составом), а СКА против «Локомотива». Так вот, эти пары сыграют на турнире между собой трижды и лучшие разыграют первое место, а худшие поборются за третье.

Но согласитесь, что менее интересно от этого не стало. Сразу три тренерских дебюта: Игорь Ларионов – в молодежной сборной, Андрей Скабелка в «Локомотиве» и Валерий Брагин в СКА. Впрочем, по-настоящему оценить дебют тренера Ларионова мы сможем нескоро. Хотя было бы круто увидеть финал «Брагин против Ларионова». А пока молодежная сборная России забрасывает шесть безответных шайб в своем первом матче на турнире, а Родион Амиров играет в лакросс имени Гранлунда.

Тройник «Брагин против Скабелки» в Сочи это тоже весьма любопытно. Экс-тренер молодежной сборной на последнем чемпионате мира не поделил планшетку с нынешним наставником команды, и отбыл в СКА, имея за плечами клубную работу восьмилетней давности в ЦСКА, где он отработал меньше года. А также репутацию тренера, который ничего не может добиться в клубном хоккее, но с молодежью творит чудеса.

Скабелка в Ярославле – ход сильный и интересный, если учесть, что прошлый сезон у «Локомотива» откровенно не получился, а Скабелка уже давно зарекомендовал себя как тренер, команды которого, что называется, дают товар.

В Сочи Скабелке сразу дать товар не удалось, но ничего страшного – будут еще две попытки. А вот СКА Брагина произвел благоприятное впечатление. Начали с раннего гола капитана Евгения Кетова, а во втором периоде добили противника за 23 секунды. Смешная передача Эмиля Галимова привела к первому голу новичка Линдена Вея, а в следующей атаке удалась классическая атака с хода с завершением уже самого Галимова.

В третьем периоде точные броски Кирилла Марченко и Лукаса Бенгтссона окончательно пригвоздили расклеившийся «Локомотив». Отличился даже Данила Галенюк, для которого эта шайба стала третьей в карьере в составе СКА.

Сочи
Sochi Hockey Open

Сочи – Россия (мол) – 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)
СКА – Локомотив – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Расписание турнира

5 августа
15:00 «Сочи» сборная России (U20)

6 августа
17:00 СКА – «Локомотив»

7 августа
15:00 «Сочи» сборная России (U20)
19:00 СКА – «Локомотив»

8 августа
13:00 Матч за третье место
17:00 Финал

источник: «Советский спорт»
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