Ларионов и Брагин начинают с разгромов

Представительный турнир проходит в Сочи с 2016 года, но в этот раз его вполне можно назвать особенным. Приключения начались с того, что с турнира снялся омский «Авангард» – в команду Боба Хартли проник коронавирус, и омичи приняли решение отказаться от участия, а вместо них заявился ярославский «Локомотив».

А буквально накануне стартовых матчей выяснилось, что треклятый вирус шурует среди игроков команды-хозяйки турнира, а это уже не шутки. Что делать? В конечном счете, было принято решение не менять соперников, а именно: в первый игровой день молодежная сборная России должна была сыграть с «Сочи» (причем с молодежным его составом), а СКА против «Локомотива». Так вот, эти пары сыграют на турнире между собой трижды и лучшие разыграют первое место, а худшие поборются за третье.

Но согласитесь, что менее интересно от этого не стало. Сразу три тренерских дебюта: Игорь Ларионов – в молодежной сборной, Андрей Скабелка – в «Локомотиве» и Валерий Брагин – в СКА. Впрочем, по-настоящему оценить дебют тренера Ларионова мы сможем нескоро. Хотя было бы круто увидеть финал «Брагин против Ларионова». А пока молодежная сборная России забрасывает шесть безответных шайб в своем первом матче на турнире, а Родион Амиров играет в лакросс имени Гранлунда.

Тройник «Брагин против Скабелки» в Сочи – это тоже весьма любопытно. Экс-тренер молодежной сборной на последнем чемпионате мира не поделил планшетку с нынешним наставником команды, и отбыл в СКА, имея за плечами клубную работу восьмилетней давности в ЦСКА, где он отработал меньше года. А также репутацию тренера, который ничего не может добиться в клубном хоккее, но с молодежью творит чудеса.

Скабелка в Ярославле – ход сильный и интересный, если учесть, что прошлый сезон у «Локомотива» откровенно не получился, а Скабелка уже давно зарекомендовал себя как тренер, команды которого, что называется, дают товар.