Это флоридское болото Бобровского могут осушить только Билялетдинов и Воробьев

Вообще-то командировать наших корифеев ледового бетона на юг США будет слишком жирно для этих смазливых котят. Половине команды нужны ремень или розги, другой – на переэкзаменовку в детскую школу.
Ну сами посудите: у их клуба решающий матч всего сезона. Не забыли, что из 56 серий плей-офф до трех побед за всю историю НХЛ с 0-2 отыгрались однажды лишь как раз «Айлендерс»? То есть два поражения на старте кряду – это приговор. Сегодня ночью, кстати, проверим в стыке Хлебушка и Свеча. И что мы видим? Дешевые фолы, за которые, например, Владимир Владимирович просто убил бы. А кто сливал команду? Высокооплачиваемые как бы лидеры!
Так, Хоффман с окладом 5,2 млн долларов во втором периоде схулиганил на Эберле где-то в районе красной линии при счете 2:1 в пользу «Флориды». Через 47 секунд – тащи, Бобровский! 2:2.
В третьей двадцатиминутке, когда южане уже летели 2:3, и, казалось бы, надо действовать максимально аккуратно и ответственно, чтобы сохранить надежду на спасение, решил порезвиться ветеран Строльман (5,5 млн за сезон вплоть до 2022 года): зацепил клюшкой в безобидной ситуации Барзэла. На сей раз «Айлы» двоечников простили. Но никто их в угол на соль не поставил, сахара и прогулок не лишил, и они продолжили безобразничать.
– Эй, кептен Ли, ты зачем в мою зону приехал? – подумал про себя защитник Уигар (1,6 млн в год) и треснул клюшкой по руке капитана ньюйоркцев. – Вот тебе, партизан с Лонг-Айленда!
Тут уж терпение «островитян» лопнуло:
– Пацаны, мы все понимаем, но у любой шалости есть мера. Понятно, что вы играть не умеете и не хотите. Но наказать нам вас все-таки придется.
Наверное, вспомнили бессмертную фразу Папанова из «Берегись автомобиля»:
– Все-таки надо тебе дать коленом под зад. Надо!
Что в большинстве и сделал тот же Эберле, установив окончательный результат 4:2.
А как эти так называемые «пантеры» пропускали в равных составах? Ведя 1:0, Яндл, Бойл, Мэтисон зачем-то привезли шайбу на свой пятак, вместо того чтоб, как учили в детской школе, выкинуть снаряд подальше от ворот. В итоге тащи, Бобровский!
Победный третий гол Эберле вообще кошачий цирк – сам маэстро Юрий Куклачев позавидует! По ходу атаки ньюйоркцев у центрфорварда Аччари в своей зоне сломалась клюшка. Левый нападающий Сивиур, не забывший теорему Пифагора, хотел отдать ему свою, даже протянул черенок партнеру. Однако Аччари помощь партнера проигнорировал. И спустя пару секунд мимо него прошла продольная передача под ван-таймер Эберле, которую прогульщик начальной школы пытался прервать ногой, потешно раскорячившись аки теленок на льду.
Эх, хотел бы я услышать, что обо всем этом думают прославленные ученики Владимира Владимировича – Петр Воробьев и Зинэтула Билялетдинов. Билл, к слову, в НХЛ уже трудился, когда в начале 90-х годов отвечал за защитников и меньшинство «Виннипега». Хозяева «Пантерз», может, возьмете великих динамовцев на подмогу? Хотя бы в качестве советников. Хуже точно не будет!