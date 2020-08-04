Это флоридское болото Бобровского могут осушить только Билялетдинов и Воробьев

Вообще-то командировать наших корифеев ледового бетона на юг США будет слишком жирно для этих смазливых котят. Половине команды нужны ремень или розги, другой – на переэкзаменовку в детскую школу.

Ну сами посудите: у их клуба решающий матч всего сезона. Не забыли, что из 56 серий плей-офф до трех побед за всю историю НХЛ с 0-2 отыгрались однажды лишь как раз «Айлендерс»? То есть два поражения на старте кряду – это приговор. Сегодня ночью, кстати, проверим в стыке Хлебушка и Свеча. И что мы видим? Дешевые фолы, за которые, например, Владимир Владимирович просто убил бы. А кто сливал команду? Высокооплачиваемые как бы лидеры!

Так, Хоффман с окладом 5,2 млн долларов во втором периоде схулиганил на Эберле где-то в районе красной линии при счете 2:1 в пользу «Флориды». Через 47 секунд – тащи, Бобровский! 2:2.

В третьей двадцатиминутке, когда южане уже летели 2:3, и, казалось бы, надо действовать максимально аккуратно и ответственно, чтобы сохранить надежду на спасение, решил порезвиться ветеран Строльман (5,5 млн за сезон вплоть до 2022 года): зацепил клюшкой в безобидной ситуации Барзэла. На сей раз «Айлы» двоечников простили. Но никто их в угол на соль не поставил, сахара и прогулок не лишил, и они продолжили безобразничать.

– Эй, кептен Ли, ты зачем в мою зону приехал? – подумал про себя защитник Уигар (1,6 млн в год) и треснул клюшкой по руке капитана ньюйоркцев. – Вот тебе, партизан с Лонг-Айленда!