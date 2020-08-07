Торторелла «звонит Элвису», и «Коламбус» совершает камбек. Обзор НХЛ (видео)

«Филадельфия» – «Вашингтон» – 3:1

Голы: Лоутон (Хэйс, Кончны) – 1:0. Сэнхайм (Хэйс, Лоутон) – 2:0. Лоутон (Конечны, Хэйс) – 3:0. Бойд (Хагелин, Гудас) – 3:1.

Второе звено «Филадельфии» делает игру, а «Вашингтон» рискует начать настоящий плей-офф с четвертого места. Не Бог весть какая беда, но все равно как-то несолидно. Радко Гудас элитно привез первую шайбу в ворота «кэпс» - грех было не раскатать Холтби, Иван Проворов из «Филадельфии» провел на льду аж 27 минут, но Дмитрий Орлов из «Вашингтона» сыграл еще больше.

Александр Овечкин нанес всего два броска по воротам, при этом усиленно хитовал. Не отставал от него в этом вопросе и Илья Ковальчук, умудрившийся завершить матч с положительным показателем полезности. В заключительном матче раунда «Тампа» и «Филадельфия» побьются за первый номер посева на Востоке.

«Сент-Луис» – «Вегас» – 4:6

Голы: Перрон (Сэнфорд, О’Райлли) – 1:0. Парайко (Шенн) – 2:0. Теодор (Стоун) – 2:1. Так (Носек, Холден) – 2:2. Так (Смит, Казинс) – 2:3. Парайко (О’Райлли, Сэнфорд) – 3:3. Брауэр (Бозак) – 4:3. Уайтклауд (Руа, Так) – 4:4. Стоун (Макнэбб, Шмидт) – 4:5. Теодор – 4:6.

«Блюзмены» не могут выиграть после рестарта сезона и вполне вероятно, что обладатели последних двух кубков – «Вашингтон» и «Сент-Луис» начнут плей-офф с четвертых мест. Несгибаемый «Вегас» сумел в этом матче отыграться не единожды несмотря на ужасный процент отраженных бросков Марка-Андре Флери, и теперь поборется за первое место с «Колорадо».

Россияне «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Клим Костин не попали в заявку на матч.

«Миннесота» – «Ванкувер» – 0:3

Голы: Бузер (Петтерссон, Хьюз) – 0:1. Руссель (Хьюз, Танеев) – 0:2. Петтерссон (Хьюз, Бузер) – 0:3.

Счет в серии – 1:2

Второй «сухарь» в серии первый у «Ванкувера». Якоб Маркстрем отразил 27 бросков, и канадцы повели в серии. Команды на двоих набрали 44 минуты штрафа и лишь к середине второго периода вспомнили, что в хоккее можно забивать голы.

«Коламбус» – «Торонто» – 4:3 ОТ

Голы: Сеси (Керфут, Капанен) – 0:1. Нюландер (Марнер, Мэттьюз) – 0:2. Робертсон (Капанен, Керфут) – 0:3. Дюбуа (Веренски, Аткинсон) – 1:3. Джонс – 2:3. Дюбуа (Аткинсон, Савар) – 3:3. Дюбуа (Тексье) – 4:3.

Невероятный камбек команды Джона Тортореллы в Торонто. До сего дня почти непробиваемый Йонас Корписало пропустил пару нелепых шайб и при счете 0:3 на лед вышел Элвис Мерзликин, который по ходу регулярного чемпионата творил чудеса. И не подвел.

«Торонто» провалил третий период, а когда спохватился, то было уже поздно – Элвис стоял стеной. Главные звезды «листьев» сделали все, чтобы оформить камбек противника как можно быстрее. На последней минуте третьего периода в своей зоне грубо ошибся Остон Мэттьюз, но Бун Дженнер свой шанс не использовал, а в овертайме Александр Тексье накрыл бросок Джона Тавареса в зоне атаки и автоматически организовал встречный выпад Пьера-Люка Дюбуа, который не преминул принести своей команде победу, попутно оформив хет-трик.